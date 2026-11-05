OpenAI ar vrea să influențeze politicile pentru alegerile prezidențiale. Ce propune compania pentru viitorul AI

Propunerile au apărut într-un moment în care nemulțumirile legate de costul vieții, infrastructura tehnologică și automatizarea locurilor de muncă devin teme tot mai importante în dezbaterea publică. Totuși, planul OpenAI ridică și o întrebare dificilă: cât de mult ar putea beneficia populația de pe urma acestor măsuri și cât de mult ar servi, de fapt, intereselor companiilor din industria AI?

OpenAI invocă modelul New Deal pentru viitorul inteligenței artificiale

Chris Lehane consideră că Statele Unite traversează o perioadă de transformări economice comparabile, prin amploare, cu cele care au determinat apariția New Deal în anii 1930. Atunci, Marea Criză Economică și industrializarea au schimbat profund structura economiei americane, iar administrația Roosevelt a introdus programe federale și reforme menite să protejeze populația și să reorganizeze relația dintre stat, companii și angajați.

În opinia reprezentantului OpenAI, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale ar putea produce schimbări asemănătoare. O parte dintre americani se tem că vor pierde controlul asupra propriului viitor economic, pe măsură ce AI transformă locurile de muncă și industriile. Lehane propune o așa-numită „a treia cale”, prin care oamenii să poată beneficia de oportunitățile economice create de această tehnologie.

Eseul prezintă cinci direcții de acțiune, care includ protecția angajaților, educația, siguranța sistemelor AI și dezvoltarea centrelor de date. Planul urmărește să ofere un cadru politic pentru extinderea tehnologiei, dar și pentru gestionarea efectelor sociale pe care aceasta le-ar putea avea.

Momentul ales este relevant. În alegerile intermediare din Statele Unite, democrații au obținut o victorie importantă, preluând controlul asupra Congresului pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții. Deși inteligența artificială nu a fost una dintre temele dominante ale scrutinului, opoziția față de construirea centrelor de date a devenit o preocupare importantă în mai multe curse electorale, atât în rândul democraților, cât și al republicanilor.

Locurile de muncă și taxele, puncte sensibile în planul companiei

Una dintre principalele probleme ale dezvoltării AI este distribuirea beneficiilor economice. În timp ce companiile din domeniu pot obține câștiguri importante, angajații se confruntă cu incertitudini legate de automatizarea activităților și de posibilitatea pierderii locurilor de muncă.

Lehane propune stimulente fiscale pentru persoanele care învață să folosească AI, acces mai facil la capital pentru antreprenori și noi forme de participare a angajaților la proprietatea companiilor și la împărțirea profiturilor.