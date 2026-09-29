Ai retras salariul cash ani la rând și acum vrei să pui economiile înapoi în bancă. Cum demonstrezi la ANAF de unde ai banii

Să presupunem că o persoană a avut în ultimii ani un salariu net de 7.000 de lei lunar, încasat în cont. În fiecare lună și-a retras salariul și a păstrat o parte în numerar. După mai mulți ani a strâns 80.000 de lei și decide să îi depună înapoi în bancă.

Cei 80.000 de lei nu reprezintă un nou salariu și nici un venit realizat în momentul depunerii. Problema poate apărea dacă, într-o eventuală verificare fiscală, persoana nu poate susține explicația privind proveniența banilor.

ANAF precizează că verificarea situației fiscale personale poate analiza veniturile, cheltuielile, patrimoniul și fluxurile de trezorerie ale contribuabilului.

Cum demonstrezi că sunt economii din salariu

Într-o asemenea situație, traseul banilor este foarte important. Cele mai utile sunt extrasele de cont din anii respectivi. Acestea pot arăta atât intrarea lunară a salariului, cât și retragerile ulterioare de numerar.

Pot fi relevante și adeverințele de venit, contractele de muncă, statele de plată sau informațiile fiscale privind veniturile declarate. ANAF are, de altfel, acces la o parte dintre informațiile privind veniturile declarate de angajatori.

De exemplu, dacă extrasele arată că o persoană încasa 7.000 de lei lunar și retrăgea constant 4.000-5.000 de lei, existența unor economii în numerar acumulate în timp are un suport documentar mai solid decât simpla afirmație „am ținut banii în casă”.

ANAF arată că, în cadrul verificării, ia în calcul documentele și informațiile prezentate de persoana verificată, dar și propriile informații privind veniturile, cheltuielile, patrimoniul și fluxurile financiare.