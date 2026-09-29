Ai retras salariul cash ani la rând și acum vrei să pui economiile înapoi în bancă. Cum demonstrezi la ANAF de unde ai banii
Mulți români își retrag salariul de pe card și păstrează o parte dintre economii în numerar. După cinci sau zece ani se pot aduna însă zeci de mii de lei, iar în momentul în care proprietarul vrea să pună banii înapoi în cont apare întrebarea: cum demonstrează că suma reprezintă economii din venituri deja declarate și nu bani obținuți dintr-o sursă nedeclarată?
Depunerea banilor nu îi transformă într-un venit nou
Primul lucru care trebuie lămurit este că simpla depunere a numerarului în propriul cont nu transformă automat suma într-un venit impozabil.
Să presupunem că o persoană a avut în ultimii ani un salariu net de 7.000 de lei lunar, încasat în cont. În fiecare lună și-a retras salariul și a păstrat o parte în numerar. După mai mulți ani a strâns 80.000 de lei și decide să îi depună înapoi în bancă.
Cei 80.000 de lei nu reprezintă un nou salariu și nici un venit realizat în momentul depunerii. Problema poate apărea dacă, într-o eventuală verificare fiscală, persoana nu poate susține explicația privind proveniența banilor.
ANAF precizează că verificarea situației fiscale personale poate analiza veniturile, cheltuielile, patrimoniul și fluxurile de trezorerie ale contribuabilului.
Cum demonstrezi că sunt economii din salariu
Într-o asemenea situație, traseul banilor este foarte important. Cele mai utile sunt extrasele de cont din anii respectivi. Acestea pot arăta atât intrarea lunară a salariului, cât și retragerile ulterioare de numerar.
Pot fi relevante și adeverințele de venit, contractele de muncă, statele de plată sau informațiile fiscale privind veniturile declarate. ANAF are, de altfel, acces la o parte dintre informațiile privind veniturile declarate de angajatori.
De exemplu, dacă extrasele arată că o persoană încasa 7.000 de lei lunar și retrăgea constant 4.000-5.000 de lei, existența unor economii în numerar acumulate în timp are un suport documentar mai solid decât simpla afirmație „am ținut banii în casă”.
ANAF arată că, în cadrul verificării, ia în calcul documentele și informațiile prezentate de persoana verificată, dar și propriile informații privind veniturile, cheltuielile, patrimoniul și fluxurile financiare.
Nu trebuie să existe câte o „chitanță” pentru fiecare leu economisit
Dificultatea apare pentru că retragerea banilor din bancă dovedește că ai avut numerarul la momentul respectiv, dar nu demonstrează singură că l-ai păstrat ani întregi.
ANAF a avut inclusiv cazuri în care contribuabilii au invocat existența unor sume cash provenite din perioade anterioare, iar inspectorii au analizat dacă persoanele au putut demonstra atât proveniența, cât și păstrarea în timp a fondurilor respective.
De aceea contează imaginea financiară de ansamblu. Dacă cineva declară că a economisit 150.000 de lei, dar veniturile sale din perioada respectivă abia ar fi acoperit cheltuielile obișnuite și achizițiile făcute, explicația poate necesita dovezi suplimentare.
ANAF poate analiza intrările în cont
În verificarea persoanelor fizice, Fiscul poate utiliza metoda fluxurilor de trezorerie. Aceasta presupune inclusiv determinarea intrărilor de bani în conturile bancare, identificarea surselor neimpozabile și analizarea cheltuielilor efectuate în numerar.
Asta nu înseamnă că orice depunere cash declanșează automat un control. ANAF selectează persoanele pentru verificarea situației fiscale inclusiv pe baza analizei de risc.
Ce este bine să păstrezi înainte să depui economiile
Pentru cine a economisit numerar din salariu, cea mai prudentă variantă este să păstreze sau să obțină extrasele de cont care arată încasările și retragerile, documentele privind veniturile și orice alte înscrisuri care pot reconstitui traseul banilor. Este important și ca explicația să fie realistă în raport cu veniturile și cheltuielile persoanei.
ANAF a intensificat verificările în această zonă: Ministerul Finanțelor anunța în iunie 2026 peste 1.100 de acțiuni de control într-un an și creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei în cazuri privind situația fiscală a persoanelor fizice, inclusiv fonduri utilizate pentru depuneri bancare.
Prin urmare, nu faptul că pui în bancă economiile ținute în casă reprezintă problema. Important este ca, dacă apar întrebări, să poți construi cu documente o explicație coerentă: banii au provenit din venituri legale, au fost retrași și reprezintă economii acumulate în timp, nu venituri noi și nedeclarate.