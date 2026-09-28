Depășești o mașină care merge foarte încet. Ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde?
Situația este întâlnită frecvent pe drumurile din România: limita este de 90 km/h, dar mașina din față circulă cu numai 40 sau 50 km/h. Drumul este liber, marcajul permite depășirea, iar șoferul din spate accelerează puternic pentru a petrece cât mai puțin timp pe sensul opus. Poate însă să ajungă la 100 sau 110 km/h pentru câteva secunde, doar pentru a termina mai repede manevra? Codul rutier nu prevede o asemenea excepție.
Limita de 90 km/h rămâne valabilă și în timpul depășirii
Regula de bază este prevăzută de OUG 195/2002. Articolul 48 stabilește că șoferul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să adapteze viteza condițiilor de drum, astfel încât orice manevră să poată fi efectuată în siguranță.
Pentru autoturisme, pe celelalte categorii de drumuri din afara localităților, altele decât autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale europene (E), limita generală este de 90 km/h. Evident, dacă un indicator stabilește o limită mai mică, trebuie respectată aceasta.
Legea nu spune nicăieri că șoferul poate adăuga 10, 20 sau 30 km/h peste această limită pentru a efectua o depășire.
Exemplu: mașina din față circulă cu 40 km/h
Să presupunem că circuli pe un sector unde limita aplicabilă mașinii tale este de 90 km/h. În față se află un autoturism care merge cu 40 km/h.
Poți efectua depășirea dacă marcajele și indicatoarele permit acest lucru și dacă manevra poate fi realizată în siguranță. Te poți apropia de limita de 90 km/h, dar faptul că ești în depășire nu îți acordă dreptul să ajungi la 100, 110 sau 120 km/h.
Dacă un radar înregistrează 110 km/h, faptul că viteza a fost atinsă numai câteva secunde pentru finalizarea depășirii nu șterge automat abaterea.
Regulamentul spune explicit că șoferii sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul respectiv și limita corespunzătoare categoriei vehiculului.
„Dar nu este mai sigur să termin depășirea repede?”
De aici apare confuzia. În mod firesc, o depășire trebuie efectuată fără ca șoferul să rămână inutil pe sensul opus. Dar asta nu înseamnă că poate încălca limita de viteză pentru a scurta manevra.
Codul rutier cere șoferului care depășește să se asigure că din sens opus nu se apropie un alt vehicul și că există suficient spațiu pentru revenirea în siguranță pe banda inițială.
Prin urmare, dacă depășirea nu poate fi terminată în siguranță fără depășirea vitezei maxime legale, soluția nu este să accelerezi peste limită, ci să nu începi manevra în acel moment.
Și șoferul depășit are o obligație importantă
Există o regulă mai puțin cunoscută care îl privește pe cel aflat în mașina depășită. Acesta este obligat să nu-și mărească viteza în timpul depășirii și să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului sau a benzii sale.
Așadar, dacă un șofer merge cu 40 km/h, iar în momentul în care observă că este depășit accelerează la 70 sau 80 km/h, acesta nu respectă obligația prevăzută de regulament.
Ce se întâmplă dacă apare radarul
Radarul nu face o diferență juridică între viteza atinsă în timpul unei deplasări normale și cea atinsă în timpul unei depășiri. Regulamentul prevede că nerespectarea regimului de viteză poate fi constatată de polițiștii rutieri cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.
Regula practică este, așadar, simplă: limita maximă rămâne limita maximă și în timpul depășirii. Dacă ai nevoie să o depășești pentru a termina manevra înainte să apară o mașină din sens opus, acesta este tocmai un indiciu că nu aveai suficient spațiu pentru a începe depășirea în condiții de siguranță.