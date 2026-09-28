Depășești o mașină care merge foarte încet. Ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde?

Pentru autoturisme, pe celelalte categorii de drumuri din afara localităților, altele decât autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale europene (E), limita generală este de 90 km/h. Evident, dacă un indicator stabilește o limită mai mică, trebuie respectată aceasta.

Legea nu spune nicăieri că șoferul poate adăuga 10, 20 sau 30 km/h peste această limită pentru a efectua o depășire.

Exemplu: mașina din față circulă cu 40 km/h

Să presupunem că circuli pe un sector unde limita aplicabilă mașinii tale este de 90 km/h. În față se află un autoturism care merge cu 40 km/h.

Poți efectua depășirea dacă marcajele și indicatoarele permit acest lucru și dacă manevra poate fi realizată în siguranță. Te poți apropia de limita de 90 km/h, dar faptul că ești în depășire nu îți acordă dreptul să ajungi la 100, 110 sau 120 km/h.

Dacă un radar înregistrează 110 km/h, faptul că viteza a fost atinsă numai câteva secunde pentru finalizarea depășirii nu șterge automat abaterea.

Regulamentul spune explicit că șoferii sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul respectiv și limita corespunzătoare categoriei vehiculului.

„Dar nu este mai sigur să termin depășirea repede?”

De aici apare confuzia. În mod firesc, o depășire trebuie efectuată fără ca șoferul să rămână inutil pe sensul opus. Dar asta nu înseamnă că poate încălca limita de viteză pentru a scurta manevra.