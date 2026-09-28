Cum faci Waze să pornească automat când conectezi telefonul la mașină. Setarea care te scapă de deschiderea aplicației la fiecare drum

Conectezi telefonul la mașină, Android Auto apare pe ecran, dar în loc să găsești direct Waze trebuie să intri de fiecare dată în lista de aplicații și să îl deschizi manual. Dacă folosești navigația aproape la fiecare drum, operațiunea devine rapid enervantă. Din fericire, există câteva setări prin care poți face procesul aproape complet automat.

Potrivit documentației oficiale Waze, aplicația poate fi folosită direct prin Android Auto, după ce te-ai autentificat pe telefon. Totuși, Waze nu are pe Android un simplu buton universal de tipul „pornește automat când intru în mașină”. Comportamentul depinde în mare parte de Android Auto, de sistemul multimedia al mașinii și de ultima aplicație de navigație folosită.

Cum faci Waze să pornească automat prin Android Auto

Primul lucru pe care trebuie să îl configurezi este Android Auto. Intră în Setările telefonului și caută „Android Auto”. În funcție de producător, meniul poate fi ascuns la „Dispozitive conectate”, „Mai multe opțiuni de conectivitate” sau poate apărea direct în rezultatele căutării. Pe telefoanele compatibile există opțiunea „Start Android Auto automatically / Pornește Android Auto automat”, cu variante precum „Always”, „If used on the last drive” și „Default (set by the vehicle)”. Existența acestor opțiuni este confirmată inclusiv de documentația producătorilor Android.

Pentru cea mai simplă configurare, poți proceda astfel:

Intră în Setări – Android Auto. Deschide „Start Android Auto automatically”. Selectează „Always”. Intră apoi la „Customize launcher / Personalizează lansatorul” și verifică dacă Waze este bifat. Conectează telefonul la mașină și deschide manual Waze o dată de pe ecranul Android Auto. Oprește mașina, reconectează telefonul și verifică dacă Android Auto revine automat la Waze.

Pe versiunile Android mai noi, Android Auto poate reveni la aplicația de navigație folosită anterior. În comunitatea oficială Waze, un Product Expert recomandă tocmai deschiderea manuală a Waze cel puțin o dată, astfel încât sistemul să îl rețină ca aplicație de navigație folosită. Nu toate mașinile se comportă însă identic, deoarece sistemul multimedia poate avea propriile reguli privind aplicația afișată automat la pornire.

Dacă abia configurezi sistemul, vezi și cum poți avea Waze direct pe ecranul mașinii prin Android Auto. Poți muta aplicația și pe primul rând în launcher, astfel încât să fie imediat accesibilă dacă sistemul multimedia nu o deschide singur.

Pe iPhone poți automatiza pornirea Waze prin CarPlay

Pe iPhone există o soluție chiar mai clară, pentru că aplicația Shortcuts permite crearea unei automatizări care se declanșează exact atunci când telefonul se conectează la CarPlay. Apple confirmă că triggerul CarPlay poate fi setat atât pentru momentul conectării, cât și pentru deconectare.

Deschide aplicația Shortcuts, intră la „Automation” și creează o automatizare nouă. Selectează CarPlay și apoi „Connects”. Adaugă o acțiune de tipul „Open App” și alege Waze. Salvează automatizarea și seteaz-o să ruleze automat, fără să îți ceară confirmarea de fiecare dată. Apple precizează că automatizările declanșate de CarPlay se numără printre cele care pot funcționa fără intervenția utilizatorului.

În acest caz, secvența devine foarte simplă: pornești mașina, iPhone-ul se conectează la CarPlay, iar automatizarea lansează Waze. Aplicațiile de navigație compatibile pot apărea și în CarPlay Dashboard, iar Apple arată că interfața păstrează de regulă ultima aplicație de navigație compatibilă folosită atunci când nu există o rută activă.

Ce verifici dacă Android Auto continuă să deschidă Google Maps

Dacă ai făcut configurarea și Android Auto continuă să afișeze Google Maps, deschide Waze manual din launcherul mașinii și folosește-l pentru un drum. La următoarea conectare, sistemul poate reține această alegere. Pe unele telefoane sau versiuni Android poate exista și o opțiune pentru aplicația implicită de navigație, dar meniul nu este disponibil identic pe toate dispozitivele.

Verifică apoi „Customize launcher” și asigură-te că Waze este activ. Dacă aplicația nu apare deloc, problema poate veni de la sistemul de economisire a bateriei. Am explicat separat ce trebuie să faci atunci când Waze dispare din lista aplicațiilor Android Auto. Unele telefoane pot pune aplicațiile nefolosite în repaus, iar acestea încetează temporar să mai fie afișate pe ecranul mașinii.

Merită să actualizezi atât Waze, cât și Android Auto și să verifici dacă aplicația are permisiunile necesare. Dacă Waze se deschide, dar harta nu se încarcă normal, problema este diferită; există câteva soluții pentru situația în care Waze afișează un ecran negru în Android Auto.

Odată configurată corect pornirea Android Auto și folosit Waze drept aplicație principală de navigație, în cele mai multe cazuri nu mai trebuie să cauți aplicația înainte de fiecare deplasare. Pentru drumurile zilnice, merită să verifici și alte setări utile din Android Auto, mai ales dacă vrei ca navigația și muzica să fie pregătite imediat după pornirea mașinii.