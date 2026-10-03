Hackerii au preluat contul Microsoft de pe X și au folosit un personaj celebru pentru a întinde o capcană urmăritorilor

Clippy a devenit imaginea unei promovări înșelătoare

Potrivit The Verge, contul Microsoft a început să urmărească un profil dedicat unei criptomonede Clippy și a redistribuit unul dintre mesajele acestuia. Fotografia de profil a companiei a fost, de asemenea, schimbată cu una care îl înfățișa pe fostul asistent Office.

Profilul promovat a fost ulterior suspendat. Un alt cont implicat continua însă să promoveze moneda digitală, încercând să creeze impresia unei legături cu Microsoft și cu simbolul său bursier, MSFT.

Schema părea să urmărească umflarea artificială a prețului criptomonedei, potrivit BleepingComputer. În asemenea operațiuni, cunoscute drept „pump-and-dump”, promovarea atrage cumpărători, iar organizatorii încearcă să vândă la prețul crescut. Cei care intră târziu pot rămâne cu pierderile după prăbușirea cotației.

Autoritatea americană CFTC avertizează asupra acestui mecanism și recomandă evitarea achizițiilor bazate exclusiv pe ponturi din social media sau pe creșteri bruște de preț. Popularitatea unei postări nu confirmă valoarea ori legitimitatea unui proiect.

Microsoft a recuperat contul, dar inclusiv presupusele scuze erau false

Compania a transmis că accesul neautorizat a fost confirmat, contul a fost securizat, iar mesajele atacatorilor au fost eliminate. Investigația continuă, fără ca explicațiile publicate până acum să precizeze cum au obținut aceștia accesul.

Un detaliu important privește o postare ulterioară, prezentată drept o clarificare despre criptomonedă. BleepingComputer a actualizat relatarea pe 3 octombrie, precizând că nici acel mesaj nu fusese publicat de Microsoft. Prin urmare, nu trebuie confundat cu reacția autentică transmisă de companie presei.

Cazul amintește de compromiterea contului oficial HBO Max de pe Reddit, folosit pentru distribuirea unor reclame malițioase. În ambele situații, atacatorii au exploatat încrederea într-un brand cunoscut pentru a face conținutul periculos mai convingător.