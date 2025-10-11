Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF

Asigurarea RCA, o sursă de stres pentru mulți români

După scandalurile repetate din piața asigurărilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să interzică definitiv companiei bulgare DallBogg Life and Health AD să mai vândă polițe RCA pe teritoriul României. Decizia vine după luni de monitorizare și numeroase reclamații privind întârzieri la plata despăgubirilor. Cazul DallBogg readuce în atenție o întrebare importantă pentru șoferii români: este legal să ai o asigurare RCA emisă de o firmă din Bulgaria, dacă mașina este înmatriculată în România?

DallBogg, interzisă în România după întârzieri masive la despăgubiri

DallBogg era cunoscută pentru ofertele sale cu cele mai mici tarife RCA de pe piață, atrăgând mii de clienți români. Compania opera sub regimul „ Freedom of Services ” (libertatea de a presta servicii în Uniunea Europeană), care permite unei firme dintr-un stat membru să vândă produse în alte țări UE fără să deschidă o sucursală locală.

Totuși, în practică, modelul „RCA ieftin” s-a dovedit nesustenabil. Mulți păgubiți au reclamat întârzieri majore la despăgubiri, iar unele daune nu au fost plătite nici după luni întregi. În urma acestor probleme, ASF a suspendat temporar activitatea DallBogg, iar acum a dispus interdicția definitivă de a mai subscrie polițe noi în România .

Decizia nu afectează polițele deja emise, care rămân valabile până la data expirării . Însă compania este obligată să achite toate daunele aferente contractelor aflate în derulare. În cazul în care DallBogg nu plătește despăgubirile, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) va interveni pentru:

  • plata daunelor către păgubiți;
  • returnarea sumelor pentru perioada neutilizată a poliței, în cazul celor care vor să închidă contractul.

Cu alte cuvinte, clienții nu rămân neprotejați, dar procedura poate fi mai greoaie, fiind nevoie de sesizări către BAAR sau instanță.

Este legală o asigurare RCA din Bulgaria pentru o mașină românească?

În principiu, da — dar doar în anumite condiții . O companie de asigurări dintr-un stat membru al Uniunii Europene poate emite polițe RCA pentru vehicule care circulă în România doar dacă este autorizată de ASF și activează legal în baza regimului „Freedom of Services”.

Asta înseamnă că firma trebuie să respecte legislația românească în privința despăgubirilor și să colaboreze cu BAAR. În cazul DallBogg, această condiție nu a mai fost îndeplinită, deoarece ASF a constatat încălcări repetate ale obligațiilor de plată și nerespectarea termenelor de soluționare a daunelor.

Prin urmare, nu mai este legal să îți faci RCA la DallBogg sau la orice altă companie străină care nu deține aprobare ASF. Dacă ai o astfel de poliță emisă în afara cadrului legal, ea nu este recunoscută pe teritoriul României , iar circulația cu o mașină neasigurată echivalează cu o contravenție gravă – amenda poate depăși 2.000 de lei, iar vehiculul poate fi radiat temporar.

Cum îți recuperezi banii și ce trebuie să faci dacă ai o poliță DallBogg

Dacă deții încă o poliță activă DallBogg, nu trebuie să o anulezi imediat. Contractul își păstrează valabilitatea până la data de expirare, iar în cazul unui incident, procedura este următoarea:

  1. Reclamația se adresează întâi companiei DallBogg, conform termenilor contractuali.
  2. Dacă despăgubirea nu este achitată la timp, sesizează BAAR , care preia obligația de plată.
  3. Poți solicita și restituirea contravalorii perioadei rămase din poliță dacă alegi să închei un nou RCA la o altă firmă autorizată.

ASF recomandă tuturor șoferilor să verifice lista actualizată a societăților RCA autorizate , disponibilă pe site-ul instituției, înainte de a cumpăra o poliță.

În concluzie, cazul DallBogg arată limitele liberalizării pieței RCA prin modelul „Freedom of Services”. O asigurare mai ieftină nu este întotdeauna un avantaj, mai ales dacă emitentul nu poate garanta plata rapidă a daunelor. Pe termen lung, doar companiile autorizate și controlate de ASF oferă protecția reală de care ai nevoie în trafic.

Recomandări
