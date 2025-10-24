Poți pierde dreptul la moștenire fără să renunți oficial? Avocații explică

Moștenirea nu este doar o chestiune de avere, ci și o procedură juridică strict reglementată. În România, dreptul de a accepta sau renunța la moștenire se exercită în termene precise, iar lipsa de acțiune poate avea consecințe neașteptate: poți rămâne fără bunuri la care ai dreptul, chiar dacă nu ai semnat o renunțare formală. Avocații și notarii trag un semnal de alarmă: cine nu reacționează în timp util riscă să piardă protecția oferită de lege.

Ce spune legea: termenul de opțiune succesorală

Potrivit Codului Civil, dreptul de opţiune succesorală — adică posibilitatea de a accepta sau renunța la moștenire — se exercită în termen de un an de la data deschiderii moștenirii (momentul decesului). Dacă nu îți manifesti opțiunea în acest termen, legea prevede prezumții și efecte care pot fi defavorabile.

Pe scurt, acceptarea succesiunii poate fi exprimată (prin declarație la notar sau instanță) ori tacită (prin faptul că faci acte pe care nu le-ai putea face decât în calitate de moștenitor). Codul enumeră expres actele care atrag acceptarea tacită: dispoziții privind bunuri moștenite (vânzare, dăruire), folosirea sau administrarea bunurilor succesoriale, plata datoriilor sau a unor taxe legate de patrimoniul defunctului etc.

Există două riscuri principale dacă nu acționezi în termen de un an:

Prezumpţia de renunțare. Dacă ai fost înștiințat legal despre deschiderea succesiunii și nu ai acceptat în termenul legal, legea prezumă, până la proba contrară, că ai renunțat la moștenire. Practic, dovada contrară îți revine ție.

Acceptarea tacită făcută de alți moștenitori. Dacă un co-moștenitor exercită un act de dispoziție sau administrare în intervalul de un an (de exemplu înstrăinează bunuri sau plătește datorii din averea succesorală), aceasta poate încuraja constatarea unei acceptări tacite a moștenirii, cu efectul că bunurile sunt administrate ori vândute înainte ca tu să-ți formulezi opțiunea.

Precizările unui avocat

”Dacă nu ați acceptat succesiunea în termen de un an de la data decesului persoanei pe care o moșteniți și un alt moștenitor a făcut un act de acceptare tacită a moștenirii sau a făcut o declarație prin care acceptă moștenirea în termen de un an, puteți pierde întreaga moștenire”, explică avocata Gabriela Ursărescu, într-un videoclip postat în mediul online.

Pentru a evita riscul de a pierde moștenirea, poți depune o declarație de acceptare la notar. Sau, dacă nu vrei moștenirea, renunță la ea în formă autentică, tot la notar. Indiferent ce alegi, este important să fii informat și să respecți termenele legale, pentru a nu avea surprize neplăcute.