Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 20:10
de Daoud Andra

Poți pierde dreptul la moștenire fără să renunți oficial? Avocații explică

Legislație
Poți pierde dreptul la moștenire fără să renunți oficial? Avocații explică
FOTO: Arhivă

Moștenirea nu este doar o chestiune de avere, ci și o procedură juridică strict reglementată. În România, dreptul de a accepta sau renunța la moștenire se exercită în termene precise, iar lipsa de acțiune poate avea consecințe neașteptate: poți rămâne fără bunuri la care ai dreptul, chiar dacă nu ai semnat o renunțare formală. Avocații și notarii trag un semnal de alarmă: cine nu reacționează în timp util riscă să piardă protecția oferită de lege.

Ce spune legea: termenul de opțiune succesorală

Potrivit Codului Civil, dreptul de opţiune succesorală — adică posibilitatea de a accepta sau renunța la moștenire — se exercită în termen de un an de la data deschiderii moștenirii (momentul decesului). Dacă nu îți manifesti opțiunea în acest termen, legea prevede prezumții și efecte care pot fi defavorabile.

Pe scurt, acceptarea succesiunii poate fi exprimată (prin declarație la notar sau instanță) ori tacită (prin faptul că faci acte pe care nu le-ai putea face decât în calitate de moștenitor). Codul enumeră expres actele care atrag acceptarea tacită: dispoziții privind bunuri moștenite (vânzare, dăruire), folosirea sau administrarea bunurilor succesoriale, plata datoriilor sau a unor taxe legate de patrimoniul defunctului etc.

Vezi și:
Cum poți deveni moștenitor legal dacă nu ești rudă directă
Dreptul fraţilor la moştenire când defunctul nu are copii. Ce spune Codul Civil

Există două riscuri principale dacă nu acționezi în termen de un an:

  • Prezumpţia de renunțare. Dacă ai fost înștiințat legal despre deschiderea succesiunii și nu ai acceptat în termenul legal, legea prezumă, până la proba contrară, că ai renunțat la moștenire. Practic, dovada contrară îți revine ție.
  • Acceptarea tacită făcută de alți moștenitori. Dacă un co-moștenitor exercită un act de dispoziție sau administrare în intervalul de un an (de exemplu înstrăinează bunuri sau plătește datorii din averea succesorală), aceasta poate încuraja constatarea unei acceptări tacite a moștenirii, cu efectul că bunurile sunt administrate ori vândute înainte ca tu să-ți formulezi opțiunea.

Precizările unui avocat

”Dacă nu ați acceptat succesiunea în termen de un an de la data decesului persoanei pe care o moșteniți și un alt moștenitor a făcut un act de acceptare tacită a moștenirii sau a făcut o declarație prin care acceptă moștenirea în termen de un an, puteți pierde întreaga moștenire”, explică avocata Gabriela Ursărescu, într-un videoclip postat în mediul online.

Pentru a evita riscul de a pierde moștenirea, poți depune o declarație de acceptare la notar. Sau, dacă nu vrei moștenirea, renunță la ea în formă autentică, tot la notar. Indiferent ce alegi, este important să fii informat și să respecți termenele legale, pentru a nu avea surprize neplăcute.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
Câte grade trebuie să aibă apa din calorifere. Factura scade cu 30%
Câte grade trebuie să aibă apa din calorifere. Factura scade cu 30%
”Se merită” sau ”merită”? Ce spune norma lingvistică
”Se merită” sau ”merită”? Ce spune norma lingvistică
O rețea de hackeri specializată pe carduri cadou atacă în perioade festive – cum te ferești
O rețea de hackeri specializată pe carduri cadou atacă în perioade festive – cum te ferești
5 metode simple ca să-ți încălzești casa mai repede, fără să crești factura la energie
5 metode simple ca să-ți încălzești casa mai repede, fără să crești factura la energie
David Chase, creatorul „The Sopranos”, revine la televiziune cu un serial despre controlul minții în timpul Războiului Rece
David Chase, creatorul „The Sopranos”, revine la televiziune cu un serial despre controlul minții în timpul Războiului Rece
Unde revine gazul sâmbătă, în Rahova? Distrigaz cere locatarilor să asigure accesul echipelor de intervenție
Unde revine gazul sâmbătă, în Rahova? Distrigaz cere locatarilor să asigure accesul echipelor de intervenție
Restricții de circulație în București duminică, 26 octombrie, în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce străzi vor fi închise
Restricții de circulație în București duminică, 26 octombrie, în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce străzi vor fi închise
Google șterge 3.000 de videoclipuri YouTube care ascundeau malware în „programe sparte” și hack-uri false
Google șterge 3.000 de videoclipuri YouTube care ascundeau malware în „programe sparte” și hack-uri false
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...