186 de site-uri false se dau drept instrumente AI și pot infecta calculatoarele. ChatGPT, Claude și Gemini, printre brandurile imitate

Site-uri false care imită ChatGPT, Claude și Gemini

Domeniile descoperite sunt construite astfel încât să semene cât mai mult cu adresele unor servicii cunoscute. Printre exemplele identificate se numără cloude.ai, cluade.ai, clsude.ai, chatlgpt.com, geimini.com, notebookklm.com, griok.com, preplexity.ai, deepceek.com, elevenlebs.io, copiot.com și midj0urney.org.

Diferențele pot fi ușor trecute cu vederea, mai ales atunci când adresa este introdusă rapid în bara browserului. O literă în plus, una lipsă sau o combinație de caractere asemănătoare poate trimite vizitatorul către o pagină care nu are nicio legătură cu serviciul căutat.

Lista celor 27 de branduri imitate include Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT, Google Gemini și NotebookLM, Microsoft Copilot, Grok, DeepSeek, Mistral, Perplexity, Midjourney, ElevenLabs, Lovable și Cursor. Unele domenii false au fost înregistrate cu mult înainte de descoperirea campaniei. De exemplu, cloude.ai și cluade.ai datează din 13 iulie 2023.

Potrivit cercetătorilor, domeniile respective pot fi folosite pentru a redirecționa vizitatorii către pagini periculoase, în funcție de browser și de dispozitivul de pe care accesează internetul. În anumite situații, înainte de afișarea conținutului malițios, site-urile colectează informații despre browser și adresa IP publică. Aceste date sunt folosite pentru identificarea vizitatorului și pentru stabilirea următoarei etape a redirecționării.

Cum ajung vizitatorii să execute comenzi periculoase pe Windows și macOS

Una dintre metodele folosite în campanie este cunoscută sub numele de ClickFix. Atacatorii afișează o pagină falsă de verificare Cloudflare, concepută să pară o etapă obișnuită de confirmare a faptului că vizitatorul nu este un robot. În realitate, pagina încearcă să convingă persoana să execute o comandă preluată din clipboard, folosind instrumentele disponibile în sistemul de operare.

Pe Windows, această metodă poate duce la executarea unei comenzi PowerShell, un instrument legitim al sistemului de operare, dar care poate fi folosit și pentru activități malițioase. Pe macOS, paginile false pot pretinde că este necesară o actualizare de securitate sau a terminalului și solicită rularea unei comenzi shell. O altă variantă implică descărcarea unei arhive, extragerea fișierelor și pornirea unui executabil.

Elementul periculos este că victima este convinsă să facă singură pașii necesari infectării dispozitivului. Pagina nu se limitează la o descărcare automată, ci construiește un scenariu în care executarea comenzii pare o cerință legitimă pentru accesarea serviciului sau continuarea navigării.