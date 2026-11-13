186 de site-uri false se dau drept instrumente AI și pot infecta calculatoarele. ChatGPT, Claude și Gemini, printre brandurile imitate
O simplă greșeală de tastare a adresei unui instrument AI poate duce către un site controlat de atacatori. Cercetătorii în securitate cibernetică au identificat 186 de domenii false care imită servicii cunoscute precum ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot sau DeepSeek. În loc să ofere acces la instrumentele căutate, paginile respective pot direcționa vizitatorii către programe malware, extensii de browser care modifică rezultatele căutărilor sau instrucțiuni prin care victimele sunt convinse să execute comenzi periculoase pe propriile calculatoare.
Campania a primit numele de „TypoPrompting” și a fost analizată de compania de securitate Island. Metoda exploatează greșelile de tastare și asemănarea dintre adresele web, mizând pe faptul că serviciile AI au devenit parte din activitățile obișnuite de lucru. În total, cercetătorii au identificat 186 de domenii care imită 27 de branduri din industria AI. Atacurile nu se limitează însă la furtul de date sau la instalarea unui program malițios, ci folosesc mai multe metode prin care pot compromite experiența de navigare, scrie The Hacker News.
Site-uri false care imită ChatGPT, Claude și Gemini
Domeniile descoperite sunt construite astfel încât să semene cât mai mult cu adresele unor servicii cunoscute. Printre exemplele identificate se numără cloude.ai, cluade.ai, clsude.ai, chatlgpt.com, geimini.com, notebookklm.com, griok.com, preplexity.ai, deepceek.com, elevenlebs.io, copiot.com și midj0urney.org.
Diferențele pot fi ușor trecute cu vederea, mai ales atunci când adresa este introdusă rapid în bara browserului. O literă în plus, una lipsă sau o combinație de caractere asemănătoare poate trimite vizitatorul către o pagină care nu are nicio legătură cu serviciul căutat.
Lista celor 27 de branduri imitate include Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT, Google Gemini și NotebookLM, Microsoft Copilot, Grok, DeepSeek, Mistral, Perplexity, Midjourney, ElevenLabs, Lovable și Cursor. Unele domenii false au fost înregistrate cu mult înainte de descoperirea campaniei. De exemplu, cloude.ai și cluade.ai datează din 13 iulie 2023.
Potrivit cercetătorilor, domeniile respective pot fi folosite pentru a redirecționa vizitatorii către pagini periculoase, în funcție de browser și de dispozitivul de pe care accesează internetul. În anumite situații, înainte de afișarea conținutului malițios, site-urile colectează informații despre browser și adresa IP publică. Aceste date sunt folosite pentru identificarea vizitatorului și pentru stabilirea următoarei etape a redirecționării.
Cum ajung vizitatorii să execute comenzi periculoase pe Windows și macOS
Una dintre metodele folosite în campanie este cunoscută sub numele de ClickFix. Atacatorii afișează o pagină falsă de verificare Cloudflare, concepută să pară o etapă obișnuită de confirmare a faptului că vizitatorul nu este un robot. În realitate, pagina încearcă să convingă persoana să execute o comandă preluată din clipboard, folosind instrumentele disponibile în sistemul de operare.
Pe Windows, această metodă poate duce la executarea unei comenzi PowerShell, un instrument legitim al sistemului de operare, dar care poate fi folosit și pentru activități malițioase. Pe macOS, paginile false pot pretinde că este necesară o actualizare de securitate sau a terminalului și solicită rularea unei comenzi shell. O altă variantă implică descărcarea unei arhive, extragerea fișierelor și pornirea unui executabil.
Elementul periculos este că victima este convinsă să facă singură pașii necesari infectării dispozitivului. Pagina nu se limitează la o descărcare automată, ci construiește un scenariu în care executarea comenzii pare o cerință legitimă pentru accesarea serviciului sau continuarea navigării.
Island a identificat și un mecanism de filtrare care acoperă 211 de domenii de intrare, inclusiv adrese care imită bănci, companii de asigurări și platforme software pentru firme. Printre exemple se numără Scotiabank, Charles Schwab, Blue Cross Blue Shield, Verizon, ServiceNow și Microsoft Azure. Astfel, infrastructura folosită în campanie nu se limitează la instrumentele AI, ci poate exploata și încrederea acordată altor servicii cunoscute.
Net Guard, o aplicație legitimă folosită pentru preluarea controlului asupra browserului
O altă direcție a campaniei implică opt domenii false care imită servicii precum Claude, DeepSeek, Copilot, ElevenLabs și Voice AI. Vizitatorii sunt redirecționați către pagini intitulate „Security Check”, de unde ajung să descarce o aplicație numită Net Guard.
Situația este mai dificil de observat deoarece aplicația nu este, în sine, o copie modificată a unui program malițios. Cercetătorii au constatat că fișierul descărcat este identic cu aplicația Net Guard distribuită prin Microsoft Store și poartă semnătura oficială a magazinului. Problema este reprezentată de funcțiile ascunse ale acesteia, care pot fi folosite pentru manipularea browserului.
Potrivit analizei Island, aplicația poate executa cod JavaScript controlat de atacatori, poate modifica motorul de căutare implicit, poate interveni asupra profilurilor browserului și poate instala extensii Chrome. Una dintre funcțiile problematice este activată fără să solicite acordul persoanei care folosește calculatorul. Programul așteaptă ca activitatea utilizatorului să scadă, după care poate modifica setările de căutare și poate executa scripturi în browser, urmând instrucțiunile primite de la serverul operatorilor.
A treia metodă identificată de cercetători se bazează pe extensii de browser care redirecționează căutările. Un domeniu fals care imită serviciul Perplexity trimite vizitatorii către extensia Quick Search, disponibilă în Chrome Web Store. Aceasta modifică furnizorul implicit de căutare, astfel încât interogările să fie trimise către un serviciu terț.
Quick Search face parte dintr-o familie mai mare de 16 extensii, printre care se află și GPT for Chrome, care are aproximativ 80.000 de utilizatori declarați. La data de 3 noiembrie 2026, toate extensiile din această categorie însumau 972.000 de utilizatori declarați.
Riscul nu se rezumă la afișarea unor rezultate de căutare diferite. În cazul calculatoarelor folosite la serviciu, interogările pot include nume de clienți, denumiri de proiecte sau adrese interne ale rețelei unei companii. Aceste informații pot ajunge astfel la terți fără ca persoana care folosește browserul să realizeze ce se întâmplă.
Pentru a evita astfel de situații, adresele serviciilor AI trebuie accesate prin linkuri oficiale sau salvate în marcajele browserului, nu introduse pe baza unor adrese memorate aproximativ. De asemenea, paginile care solicită executarea unor comenzi în PowerShell sau Terminal pentru o simplă verificare de securitate trebuie tratate cu suspiciune. Instalarea unei aplicații sau extensii doar pentru a confirma accesul la un instrument AI poate deschide o cale prin care atacatorii obțin control asupra browserului și asupra informațiilor căutate online.