Anii care contează la pensie și cei care nu se iau în calcul. Diferența dintre vechime și stagiu de cotizare

Stagiul de cotizare este un concept folosit în sistemul public de pensii și are o semnificație mai largă. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), acesta include perioadele contributive, perioadele asimilate și anumite perioade necontributive recunoscute legal.

În schimb, stagiul de cotizare contributiv se referă la perioadele pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale, respectiv CAS, în condițiile legii.

Diferența contează deoarece anumite forme de pensionare presupun realizarea unui stagiu minim sau complet de cotizare contributiv, nu doar acumularea unor ani recunoscuți în sens general.

Concediul fără plată se ia în calcul la pensie?

Un exemplu frecvent este concediul fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale. De regulă, în această perioadă contractul individual de muncă este suspendat, angajatul nu primește salariu și nu se datorează CAS pentru veniturile salariale inexistente.

Prin urmare, lunile respective nu constituie, în mod obișnuit, stagiu de cotizare contributiv și nici vechime în muncă.

De exemplu, o persoană care a avut un contract de muncă timp de zece ani, dar a beneficiat de șase luni de concediu fără plată pentru interese personale, poate avea numai nouă ani și șase luni de stagiu contributiv din acel interval. Există însă excepții prevăzute de lege, inclusiv pentru anumite concedii de formare profesională.

Facultatea și concediul pentru creșterea copilului: perioade asimilate

Legea pensiilor recunoaște și perioade în care o persoană nu a lucrat efectiv și nu a plătit contribuții. De exemplu, studiile universitare cu frecvență pot constitui perioade asimilate, dacă au fost absolvite cu diplomă și sunt îndeplinite condițiile legale.