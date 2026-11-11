Anii care contează la pensie și cei care nu se iau în calcul. Diferența dintre vechime și stagiu de cotizare
Mulți români consideră că numărul anilor lucrați este identic cu perioada recunoscută la stabilirea pensiei. În realitate, legislația face diferența între vechimea în muncă, stagiul de cotizare și stagiul de cotizare contributiv. Distincția este importantă mai ales pentru persoanele care au avut concedii fără plată, au urmat studii universitare sau au obținut venituri din activități independente. În noiembrie 2026, regulile sunt stabilite în principal prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Ce înseamnă vechimea în muncă și stagiul de cotizare
Vechimea în muncă reprezintă, în sensul legislației muncii, perioada în care o persoană a desfășurat activitate în baza unui contract individual de muncă, la care se adaugă perioadele recunoscute expres de lege.
Stagiul de cotizare este un concept folosit în sistemul public de pensii și are o semnificație mai largă. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), acesta include perioadele contributive, perioadele asimilate și anumite perioade necontributive recunoscute legal.
În schimb, stagiul de cotizare contributiv se referă la perioadele pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale, respectiv CAS, în condițiile legii.
Diferența contează deoarece anumite forme de pensionare presupun realizarea unui stagiu minim sau complet de cotizare contributiv, nu doar acumularea unor ani recunoscuți în sens general.
Concediul fără plată se ia în calcul la pensie?
Un exemplu frecvent este concediul fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale. De regulă, în această perioadă contractul individual de muncă este suspendat, angajatul nu primește salariu și nu se datorează CAS pentru veniturile salariale inexistente.
Prin urmare, lunile respective nu constituie, în mod obișnuit, stagiu de cotizare contributiv și nici vechime în muncă.
De exemplu, o persoană care a avut un contract de muncă timp de zece ani, dar a beneficiat de șase luni de concediu fără plată pentru interese personale, poate avea numai nouă ani și șase luni de stagiu contributiv din acel interval. Există însă excepții prevăzute de lege, inclusiv pentru anumite concedii de formare profesională.
Facultatea și concediul pentru creșterea copilului: perioade asimilate
Legea pensiilor recunoaște și perioade în care o persoană nu a lucrat efectiv și nu a plătit contribuții. De exemplu, studiile universitare cu frecvență pot constitui perioade asimilate, dacă au fost absolvite cu diplomă și sunt îndeplinite condițiile legale.
Tot aici intră serviciul militar și anumite concedii medicale. Concediul pentru creșterea copilului, acordat începând cu 1 ianuarie 2006, beneficiază de o regulă specială: perioada este asimilată și se ia în calcul inclusiv la stabilirea stagiului minim și complet de cotizare contributiv.
În schimb, anii de facultate nu completează, în mod obișnuit, stagiul contributiv necesar pensionării anticipate.
Ce se întâmplă cu anii lucrați ca PFA sau pe drepturi de autor
Persoanele care au desfășurat activități independente pot acumula stagiu de cotizare chiar dacă nu au avut contract individual de muncă. Condiția esențială este ca pentru veniturile respective să se fi datorat CAS, potrivit legislației aplicabile perioadei.
De exemplu, un salariat care a lucrat cinci ani cu contract de muncă și ulterior cinci ani ca PFA, perioadă în care a datorat CAS, poate acumula stagiu contributiv din ambele activități.
În cazul drepturilor de autor, simpla încasare a banilor nu garantează acumularea stagiului. Contează dacă veniturile au fost supuse contribuției pentru pensie. De asemenea, plata exclusivă a CASS, contribuția pentru sănătate, nu generează stagiu de cotizare pentru pensie.
Cum verifici câți ani îți sunt recunoscuți la pensie
Pentru a evita surprizele înaintea pensionării, fiecare persoană poate solicita situația stagiului de cotizare de la Casa Teritorială de Pensii sau poate consulta informațiile disponibile prin contul electronic CNPP.
Este recomandată verificarea perioadelor lucrate, a contribuțiilor declarate și a eventualelor intervale lipsă. Pentru activitatea anterioară datei de 1 aprilie 2001 pot fi necesare carnetul de muncă și adeverințe justificative.
Este important de reținut că nu toate perioadele recunoscute la pensie sunt contributive, iar diferența poate influența atât momentul pensionării, cât și cuantumul pensiei. De aceea, verificarea stagiului înainte de depunerea dosarului este esențială.