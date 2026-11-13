Instituțiile statului care ar putea dispărea în urma reformei administrative. Directori cu salarii de zeci de mii de lei, deși activitatea este redusă sau inexistentă

Inițiativa vine într-un moment în care reforma administrativă este prezentată drept una dintre soluțiile pentru reducerea cheltuielilor statului. Discuțiile nu se mai limitează astfel la primării și consilii locale, ci se extind asupra companiilor și autorităților publice.

Deocamdată, nu există o listă definitivă a instituțiilor care vor dispărea, iar exemplele prezentate public nu reprezintă decizii oficiale de desființare.

Antigrindină: salariu de 20.000 de lei, deși programul este suspendat

Unul dintre cazurile prezentate în emisiunea „Decisiv” este cel al Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Gina Vacariu, directorul general Dragoș Manole încasează aproximativ 20.000 de lei lunar, deși programul de combatere a grindinei este suspendat din 2024.

Acesta ar beneficia și de o pensie militară de 64.560 de lei, sumă pentru care trebuie precizată perioada de raportare. Vicepreședintele instituției, Vasilica Baicu, ar primi aproximativ 11.000 de lei lunar.

Suspendarea programului nu înseamnă însă automat că instituția nu mai are nicio responsabilitate, întrucât infrastructura existentă necesită administrare și întreținere.

Telegondola Mamaia, salarii plătite inclusiv iarna

O altă companie analizată este Telegondola Mamaia, unde directorul George Cazacu primește o indemnizație lunară de 13.245 de lei, inclusiv în lunile în care instalația nu transportă turiști.