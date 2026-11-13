Instituțiile statului care ar putea dispărea în urma reformei administrative. Directori cu salarii de zeci de mii de lei, deși activitatea este redusă sau inexistentă
Reforma administrativă, unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului, ar putea aduce schimbări nu doar în organizarea localităților, ci și în structura instituțiilor statului. În timp ce se discută despre comasarea comunelor și reducerea cheltuielilor publice, conducerea PSD pregătește o listă a instituțiilor care ar putea fi desființate sau reorganizate. În atenție intră și structuri în care directorii încasează lunar zeci de mii de lei, deși activitatea este sezonieră, suspendată sau nu a produs încă rezultate vizibile pentru public.
Se pregătește lista instituțiilor care ar putea dispărea
Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, a anunțat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că vicepremierul Marian Neacșu lucrează, la solicitarea sa, la identificarea instituțiilor care ar putea fi desființate.
Inițiativa vine într-un moment în care reforma administrativă este prezentată drept una dintre soluțiile pentru reducerea cheltuielilor statului. Discuțiile nu se mai limitează astfel la primării și consilii locale, ci se extind asupra companiilor și autorităților publice.
Deocamdată, nu există o listă definitivă a instituțiilor care vor dispărea, iar exemplele prezentate public nu reprezintă decizii oficiale de desființare.
Antigrindină: salariu de 20.000 de lei, deși programul este suspendat
Unul dintre cazurile prezentate în emisiunea „Decisiv” este cel al Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.
Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Gina Vacariu, directorul general Dragoș Manole încasează aproximativ 20.000 de lei lunar, deși programul de combatere a grindinei este suspendat din 2024.
Acesta ar beneficia și de o pensie militară de 64.560 de lei, sumă pentru care trebuie precizată perioada de raportare. Vicepreședintele instituției, Vasilica Baicu, ar primi aproximativ 11.000 de lei lunar.
Suspendarea programului nu înseamnă însă automat că instituția nu mai are nicio responsabilitate, întrucât infrastructura existentă necesită administrare și întreținere.
Telegondola Mamaia, salarii plătite inclusiv iarna
O altă companie analizată este Telegondola Mamaia, unde directorul George Cazacu primește o indemnizație lunară de 13.245 de lei, inclusiv în lunile în care instalația nu transportă turiști.
Întrebat despre această situație, directorul a explicat că activitatea cu publicul durează aproximativ patru-cinci luni anual, iar în restul perioadei sunt efectuate lucrări de mentenanță.
„Este o societate profitabilă”, a declarat George Cazacu, precizând că rata profitului s-a situat în jurul valorii de 30% în ultimii ani.
Compania se află deja într-o procedură de fuziune prin absorbție cu Mamaia SA.
În consiliul de administrație sunt persoane care obțin și alte venituri. Printre acestea se numără Liviu Mălureanu, Any-Nadine Moldoveanu și Iolanda Tamaș, potrivit datelor prezentate în emisiune.
CNIR: venituri lunare de peste 62.000 de lei pentru director
În atenția publică a intrat și Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR). Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, directorul Gabriel Budescu încasează 47.980 de lei lunar de la CNIR și încă 14.636 de lei pentru participarea în consiliul de administrație al Carpatica Feroviar România. Veniturile cumulate ajung astfel la 62.616 lei lunar.
Compania nu a inaugurat până acum kilometri de autostradă, însă activitatea sa include pregătirea și gestionarea proiectelor de infrastructură, nu doar finalizarea lucrărilor.
Sorin Grindeanu a criticat existența CNIR și CNAIR, susținând că atribuțiile celor două companii se suprapun.
„Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituții care se calcă pe picioare”, a declarat liderul PSD.
Ce urmează și când ar putea fi desființate instituțiile
Potrivit anunțului făcut de Sorin Grindeanu, cel puțin 100 de entități ale statului ar urma să dispară în urma reorganizării.
„I-am cerut lui Marian Neacșu să fie fără milă”, a afirmat acesta, precizând că prima variantă a proiectului va fi prezentată luni, 16 noiembrie.
Pentru moment, nu este clar câte instituții vor fi desființate definitiv, câte vor fi comasate și ce economii ar putea rezulta. De asemenea, nu au fost anunțate eventualele reduceri de personal.
Reforma ar putea însemna eliminarea unor funcții de conducere și reducerea cheltuielilor administrative, dar aplicarea măsurilor va depinde de deciziile Guvernului și de modificările legislative necesare.