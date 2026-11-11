OpenAI își crește veniturile cu 50%, dar pierde și mai mulți bani. Cifrele din spatele ChatGPT

Pierderi mai mari, dar mai mici în raport cu veniturile

În trimestrul precedent, OpenAI înregistrase o pierdere operațională de 10,1 miliarde de dolari. Creșterea până la 10,9 miliarde înseamnă încă 800 de milioane de dolari pierduți, adică aproape 8% în plus, calculat pe baza cifrelor publicate.

Compania le-a transmis însă investitorilor că marja operațională ajustată s-a îmbunătățit de la minus 150% la minus 109%. Mai simplu, pentru fiecare dolar de venit, pierderea operațională ajustată a scăzut de la aproximativ 1,50 dolari la 1,09 dolari.

Explicația este că veniturile au crescut mai repede decât pierderile. Raportul dintre ele arată mai bine, deși suma pierdută este mai mare. Indicatorul prezentat investitorilor rămâne negativ și se referă la rezultatul operațional ajustat, nu la profitul net sau la banii disponibili în conturile companiei.

Finanțarea continuă, iar investitorii cer rezultate

Datele vin într-un moment în care investitorii verifică mai atent costurile dezvoltării AI și perspectivele de profit. Temerile privind recuperarea banilor cheltuiți pe infrastructură au contribuit deja la scăderile bursiere ale marilor companii tech, despre care Playtech a relatat recent.

OpenAI continuă, totuși, să atragă capital. Compania a obținut 11 miliarde de dolari în prima etapă a unei noi finanțări, la o evaluare mai mică decât cea urmărită inițial, conform relatărilor Reuters și Bloomberg prezentate anterior pe Playtech. Finanțarea și veniturile trimestriale sunt categorii diferite: prima reprezintă capital atras de la investitori, iar celelalte provin din activitatea comercială.

Anthropic testează încrederea în AI prin listarea la bursă

În paralel, Anthropic, compania care dezvoltă Claude, a început prezentarea ofertei sale către investitori. Anunțul companiei indică o ofertă de 825 de milioane de acțiuni, la un preț estimat între 70 și 78 de dolari fiecare. Listarea este solicitată pe Nasdaq, sub simbolul ANT.

Reuters estimează că operațiunea ar putea duce evaluarea Anthropic la aproximativ 1.400 de miliarde de dolari. Reacția investitorilor va oferi un indiciu despre disponibilitatea pieței de a finanța în continuare companii AI la asemenea valori, în ciuda îngrijorărilor privind profitabilitatea.