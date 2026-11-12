Guvernul analizează propunerea de reducere a TVA la alimente. Ce ar însemna pentru prețurile din magazine

„Din punctul meu de vedere, să vorbim despre creșterea sau scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent”, a declarat Alexandru Nazare.

Acesta a subliniat că fiecare membru al Guvernului are propriile priorități, însă aplicarea lor poate presupune cheltuieli suplimentare sau venituri mai mici pentru stat.

„Trebuie să fim foarte atenți când îmbinăm toate aceste solicitări să rămânem în echilibru, bugetul țării să rămână în echilibru și să nu semnalăm niciun derapaj”, a afirmat ministrul.

Cât s-ar ieftini alimentele dacă TVA ar scădea la 9%

În prezent, în noiembrie 2026, pentru majoritatea alimentelor eligibile se aplică o cotă redusă de TVA de 11%. Dacă aceasta ar coborî la 9%, prețurile ar putea scădea, însă reducerea nu ar fi de două procente din prețul final.

De exemplu, un coș de alimente care costă 111 lei, cu TVA de 11% inclus, are un preț fără TVA de 100 de lei. Practic, la o cotă de 9%, același coș ar costa 109 lei, dacă prețul fără TVA rămâne neschimbat. Astfel, economia ar fi de doi lei, echivalentul unei ieftiniri de aproximativ 1,8%.

Preț actual, TVA 11% Preț posibil, TVA 9% Economie 55,50 lei 54,50 lei 1 leu 111 lei 109 lei 2 lei 333 lei 327 lei 6 lei 555 lei 545 lei 10 lei

Calculele sunt orientative și presupun transferarea integrală a reducerii TVA în prețul de la raft. În practică, comercianții pot modifica prețurile și în funcție de alte costuri.

De ce vrea ministrul Agriculturii reducerea taxei

Florin Barbu consideră că scăderea TVA la alimente ar putea încuraja consumul și ar lăsa mai mulți bani în buzunarele populației.

„Creșterea economică este pe consum”, a declarat ministrul Agriculturii, care susține că i-a prezentat omologului de la Finanțe mai multe măsuri pentru stimularea economiei.

Argumentul său este că prețurile mai mici ar putea determina populația să cumpere mai mult, susținând astfel activitatea producătorilor și comercianților.

Totuși, efectul nu este garantat. O reducere de TVA poate stimula cererea, dar statul încasează inițial mai puțini bani pentru aceeași valoare a vânzărilor înainte de taxare.