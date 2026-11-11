ChatGPT începe să semene tot mai mult cu Google și le permite firmelor să-și revendice profilurile oficiale

Ce pot actualiza firmele în profilurile din ChatGPT

Proprietarul sau un reprezentant autorizat poate solicita administrarea profilului. După aprobarea cererii și verificarea identității prin serviciul Persona, firma poate publica modificări și primește marcajul de verificare. Nu este necesar un abonament ChatGPT Enterprise sau un cont de publicitate.

Companiile pot actualiza descrierea afacerii, site-ul, sigla ori regulile de livrare și retur. Magazinele online pot conecta și cataloage cu prețuri și informații despre disponibilitatea produselor. OpenAI explică modul de funcționare al serviciului și precizează că firmele primesc statistici despre menționări, accesările site-ului și subiectele prin care sunt descoperite.

Datele sunt agregate, iar OpenAI spune că nu transmite firmelor conversațiile oamenilor, nici măcar discuțiile cu asistenții comerciali. Statisticile apar numai după atingerea unor praguri minime de activitate.

Revendicarea profilului nu garantează prioritate în recomandări. Compania nici nu obține control exclusiv asupra informațiilor afișate: ChatGPT poate folosi și alte surse. Diferența dintre vizibilitatea unei firme în Google și prezența ei în răspunsurile ChatGPT rămâne relevantă.

Asistenții AI vor răspunde în numele companiilor

Business Agent este un asistent configurat cu informațiile și instrucțiunile firmei. Poate explica diferențele dintre două produse sau condițiile de retur. Când o companie apare într-un răspuns, persoana interesată îi poate deschide profilul și, dacă asistentul este disponibil, poate începe o discuție cu acesta.

Conversația este marcată distinct și separată de dialogul inițial cu ChatGPT. Astfel, trebuie să fie clar când răspunsul vine de la asistentul unei firme, care îi prezintă oferta.

Companiile își pot promova asistenții și prin reclame, etichetate ca sponsorizate și afișate separat de răspunsuri. Opțiunea continuă direcția comercială descrisă de Playtech odată cu extinderea reclamelor din ChatGPT în Europa.