Google pregătește în secret un nou model AI, Gemini Hydrogen. Ar putea fi mai rapid și mai ieftin decât Gemini 4 Carbon și Argon

Potrivit unei investigații publicate de Business Insider pe 11 noiembrie 2026, Google le-a oferit deja unor angajați acces la noul model. Deocamdată, Hydrogen nu a fost anunțat oficial, iar compania nu a confirmat dacă și când acesta va ajunge la utilizatorii obișnuiți.

Ce este Gemini Hydrogen și de ce Google mizează pe viteză

Noul model a fost prezentat intern de un inginer Google drept un sistem „foarte capabil, rapid și eficient”, potrivit unui mesaj consultat de Business Insider. Angajații îl pot testa prin Jetski, platforma internă de dezvoltare a companiei, utilizată frecvent pentru evaluarea tehnologiilor înainte de lansarea publică.

Un angajat care a folosit deja Hydrogen l-a comparat cu modelele Gemini Flash, concepute pentru a oferi un echilibru între performanță, viteză și costuri de operare.

Spre deosebire de modelele de frontieră, precum Gemini 4 Argon și Carbon, care sunt dezvoltate pentru probleme complexe și raționamente avansate, variantele Flash sunt optimizate pentru activitățile obișnuite. Acestea pot include redactarea textelor, rezumarea documentelor, traducerile, răspunsurile rapide și automatizarea unor sarcini repetitive.

Numele Hydrogen pare să reflecte această strategie. Hidrogenul este cel mai ușor element din tabelul periodic, o asociere potrivită pentru un model AI care ar trebui să consume mai puține resurse și să răspundă mai repede.

Totuși, Google nu a publicat specificații tehnice, rezultate ale testelor de performanță sau informații despre dimensiunea noului model. De asemenea, nu există confirmarea că Hydrogen va fi denumirea comercială finală.

Google accelerează dezvoltarea Gemini 4 după lansarea Carbon și Argon

Apariția lui Hydrogen vine într-o perioadă în care Google încearcă să își consolideze poziția în competiția cu OpenAI și Anthropic.

Compania a lansat recent Gemini 4 Argon, primul model de frontieră al noii generații, destinat în special programării, cercetării și sarcinilor care necesită raționamente complexe.

Ulterior, Google a prezentat Gemini 4 Carbon, un model și mai avansat, despre care susține că oferă rezultate superioare în securitate cibernetică, inginerie software și rezolvarea problemelor în mai multe etape.

Pe 10 noiembrie, compania a anunțat extinderea disponibilității Gemini 4 Carbon către dezvoltatori, companii și abonații Google AI Ultra, inclusiv prin instrumentele sale dedicate programării asistate de inteligență artificială.

Hydrogen ar urma să completeze această familie dintr-o direcție diferită. În loc să concureze neapărat pentru cele mai mari scoruri în testele de inteligență artificială, noul model ar putea pune accentul pe eficiență și pe reducerea timpului necesar generării răspunsurilor.

Această abordare este importantă pentru Google, deoarece modelele AI avansate presupun costuri considerabile de procesare. Un sistem mai rapid și mai economic poate fi utilizat la scară mai mare, inclusiv în produse cu milioane de utilizatori.

Gemini Hydrogen ar putea fi gratuit? Ce se știe despre lansare

Una dintre întrebările importante este dacă Hydrogen va fi disponibil gratuit în aplicația Gemini sau dacă Google îl va rezerva utilizatorilor care plătesc un abonament.

În prezent, atât Gemini 4 Argon, cât și Carbon sunt disponibile prin oferte plătite, cu diferențe între nivelurile de acces.

Google oferă însă și modele Flash gratuite, ceea ce deschide posibilitatea ca Hydrogen să urmeze aceeași strategie. Deocamdată, aceasta rămâne doar o ipoteză, deoarece compania nu a comunicat nici prețuri, nici o dată de lansare.

Diferențierea dintre modelele gratuite și cele premium a devenit deja o componentă importantă a strategiei Google. Recent, compania a decis să restrângă accesul la modelele Gemini Pro pentru abonații Google AI Plus, rezervând anumite funcții planurilor mai scumpe.

Competiția cu OpenAI și Anthropic devine tot mai intensă

Testarea Hydrogen are loc și într-un moment în care principalii competitori Google lansează modele AI cu abilități tot mai specializate.

Anthropic a anunțat recent noi modele din familiile Fable și Mythos, despre care susține că pot identifica vulnerabilități de securitate și pot contribui la proiectarea componentelor hardware.

În același timp, OpenAI continuă să dezvolte modele capabile să rezolve probleme complexe, în timp ce industria încearcă să reducă simultan costurile și timpul de procesare.

Pentru Google, un model precum Hydrogen ar putea avea un rol important în această competiție. Nu toate solicitările utilizatorilor necesită puterea unui sistem avansat precum Carbon, iar utilizarea unui model mai eficient poate reduce consumul de resurse fără a compromite neapărat calitatea răspunsurilor pentru sarcinile simple.

Google a refuzat să comenteze oficial informațiile despre Hydrogen. Prin urmare, nu există încă o confirmare privind lansarea sa publică.

Dacă noul model va ajunge în aplicația Gemini, acesta ar putea deveni una dintre cele mai utile opțiuni pentru utilizatorii care preferă răspunsurile rapide, fără să aibă nevoie permanent de cele mai complexe capacități AI.