Un sistem AI european promite să identifice ținte militare în câteva secunde. Cine decide atacul

Sute de agenți AI analizează informațiile în paralel

Clarity folosește sute de agenți AI, adică programe specializate care lucrează simultan. Aceștia examinează imaginile, datele senzorilor, sursele publice și rapoartele scrise, apoi corelează informațiile pentru a construi o imagine comună a situației de pe teren.

În prezentarea platformei, Helsing explică faptul că modelele au fost antrenate cu date militare reale, informații generate artificial și scenarii simulate. Compania urmărește astfel să acopere inclusiv situații care nu apar în materialele culese din teren.

Problema pe care încearcă să o rezolve este cantitatea uriașă de informații adunată de armatele moderne. Imaginile unei drone și un raport despre aceeași zonă trebuie comparate și verificate înainte ca militarii să decidă cum răspund. Helsing promite să scurteze această muncă și să pregătească informațiile necesare pentru folosirea armamentului potrivit.

Atacul trebuie aprobat de un om

Conform descrierii tehnice a Clarity, o posibilă țintă trebuie confirmată prin surse independente și verificată de un operator. Acesta analizează dovezile, selectează obiectivul și autorizează transmiterea datelor către sistemul de armament.

Fiecare decizie este înregistrată împreună cu identitatea persoanei care a luat-o. Helsing afirmă că platforma include etape de verificare juridică și respectare a regulilor de angajare și blochează continuarea procesului dacă dovezile sunt insuficiente sau datele sunt depășite.

Acestea sunt mecanismele descrise de producător. Anunțul nu oferă o evaluare independentă a preciziei platformei în condiții reale de luptă. Viteza de analiză și corectitudinea identificării unei ținte rămân două lucruri care trebuie verificate separat.

Europa caută alternative la tehnologia militară americană

Clarity intră și în discuția despre reducerea dependenței Europei de software-ul american. Helsing spune că platforma rulează pe infrastructura deținută de client, iar datele, modelele și operațiunile rămân sub controlul acestuia. Sistemul este conceput să respecte standardele NATO relevante și să funcționeze cu echipamente de la producători diferiți.