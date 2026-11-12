Un sistem AI european promite să identifice ținte militare în câteva secunde. Cine decide atacul
Imagini din satelit, filmări de la drone și rapoarte militare pot ajunge simultan la aceeași unitate, dar cineva trebuie să le pună cap la cap. Compania germană Helsing spune că noua sa platformă, Clarity, poate face această analiză în câteva secunde și poate identifica poziții și echipamente ale adversarului.
Sistemul a fost prezentat pe 11 noiembrie, la Berlin. Financial Times îl descrie ca pe o alternativă europeană la Maven Smart System, dezvoltat de Palantir, companie activă deja în domeniul AI militar. Decizia de atac rămâne însă la operatorul uman, susține Helsing.
Sute de agenți AI analizează informațiile în paralel
Clarity folosește sute de agenți AI, adică programe specializate care lucrează simultan. Aceștia examinează imaginile, datele senzorilor, sursele publice și rapoartele scrise, apoi corelează informațiile pentru a construi o imagine comună a situației de pe teren.
În prezentarea platformei, Helsing explică faptul că modelele au fost antrenate cu date militare reale, informații generate artificial și scenarii simulate. Compania urmărește astfel să acopere inclusiv situații care nu apar în materialele culese din teren.
Problema pe care încearcă să o rezolve este cantitatea uriașă de informații adunată de armatele moderne. Imaginile unei drone și un raport despre aceeași zonă trebuie comparate și verificate înainte ca militarii să decidă cum răspund. Helsing promite să scurteze această muncă și să pregătească informațiile necesare pentru folosirea armamentului potrivit.
Atacul trebuie aprobat de un om
Conform descrierii tehnice a Clarity, o posibilă țintă trebuie confirmată prin surse independente și verificată de un operator. Acesta analizează dovezile, selectează obiectivul și autorizează transmiterea datelor către sistemul de armament.
Fiecare decizie este înregistrată împreună cu identitatea persoanei care a luat-o. Helsing afirmă că platforma include etape de verificare juridică și respectare a regulilor de angajare și blochează continuarea procesului dacă dovezile sunt insuficiente sau datele sunt depășite.
Acestea sunt mecanismele descrise de producător. Anunțul nu oferă o evaluare independentă a preciziei platformei în condiții reale de luptă. Viteza de analiză și corectitudinea identificării unei ținte rămân două lucruri care trebuie verificate separat.
Europa caută alternative la tehnologia militară americană
Clarity intră și în discuția despre reducerea dependenței Europei de software-ul american. Helsing spune că platforma rulează pe infrastructura deținută de client, iar datele, modelele și operațiunile rămân sub controlul acestuia. Sistemul este conceput să respecte standardele NATO relevante și să funcționeze cu echipamente de la producători diferiți.
Gundbert Scherf, cofondator și codirector general al Helsing, consideră că armatele europene trebuie să controleze o tehnologie atât de importantă pentru apărare. Financial Times scrie că software-ul a fost testat în Ucraina.
Totuși, Reuters notează că Helsing nu a precizat dacă există deja armate care folosesc Clarity și nici când va intra oficial în serviciu. Germania intenționează să introducă sisteme militare bazate pe AI din 2027, dar acest calendar nu reprezintă o confirmare a adoptării platformei Helsing.