Rehearsal, agentul AI care acționa în browser în locul utilizatorului

Agentul construit de Token se numește Rehearsal și a fost conceput pentru a răspunde la întrebări în interiorul platformei companiei prin executarea unor acțiuni. În loc să ofere doar instrucțiuni, acesta poate deschide pagini în browser, aplica filtre și completa formulare.

Din punct de vedere tehnic, Rehearsal este un agent care controlează interfața unui site direct din browserul utilizatorului. Această abordare îl face util, deoarece poate interacționa cu platforma într-un mod apropiat de cel al unei persoane. În același timp, introduce o vulnerabilitate importantă: agentul funcționează în sesiunea autentificată a utilizatorului și beneficiază de accesul asociat contului respectiv.

Problema apare atunci când serverul primește comenzile. Un cookie de sesiune indică identitatea persoanei autentificate, dar nu oferă informații despre cine controlează efectiv browserul. Din perspectiva aplicației, un clic făcut de agent poate arăta exact ca unul realizat manual de utilizator.

Astfel, sistemul nu poate distinge automat între o acțiune umană și una executată de AI. Nu știe cine conduce sesiunea, ce sarcină a primit agentul sau dacă operațiunea se încadrează în limitele permise pentru acel scop.

Cum a limitat Token accesul agentului și a urmărit fiecare acțiune

Compania a avut un avantaj important în experiment: dezvoltatorii controlau atât agentul Rehearsal, cât și platforma în care acesta funcționa. Prin urmare, au putut introduce mecanisme de securitate care nu sunt disponibile în cazul agenților creați de terți.

Prima măsură presupune ca interfața aplicației să indice clar cine controlează sesiunea. Atunci când Rehearsal acționează, platforma este estompată și blocată temporar, astfel încât utilizatorul să poată vedea că agentul preia controlul.

O altă măsură este înregistrarea fiecărei acțiuni, inclusiv a celor blocate. Această evidență permite verificarea comportamentului agentului și identificarea tentativelor de a executa operațiuni care nu sunt permise.