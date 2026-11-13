Roboții umanoizi ar putea înlocui tot mai mulți angajați din fabrici. SUA pregătesc o producție uriașă, iar companiile ar putea economisi 100.000 de dolari anual

Potrivit unui raport J.P. Morgan, prezentat de Reuters pe 12 noiembrie 2026, producția americană de roboți umanoizi ar putea atinge între 300.000 și 400.000 de unități în 2030, urmând să crească la aproximativ 1,5 milioane în 2035. Prognoza reflectă tranziția industriei de la demonstrații tehnologice la utilizarea comercială pe scară largă.

Roboții umanoizi devin o alternativă tot mai atractivă pentru angajatori

Unul dintre principalele motive pentru care companiile investesc în roboți umanoizi este deficitul de personal din anumite industrii. Fabricile și centrele logistice au nevoie de angajați care să execute constant operațiuni repetitive, să manipuleze obiecte sau să transporte materiale, activități care pot fi automatizate.

J.P. Morgan estimează că prețurile roboților umanoizi se apropie de nivelul costurilor cu forța de muncă umană. În plus, utilizarea acestora în mai multe schimburi ar putea genera economii anuale de aproximativ 100.000 de dolari pentru o companie, în funcție de condițiile de exploatare.

Avantajul economic vine din posibilitatea funcționării prelungite, cu pauze pentru încărcare și mentenanță, fără aceleași constrângeri de program ca în cazul angajaților. Totuși, costurile de achiziție, întreținere, integrare și supraveghere rămân importante.

Fenomenul este deja vizibil în industria auto. După cum a relatat anterior Playtech, roboții umanoizi au început să lucreze alături de oameni în fabrici, inclusiv în proiecte dezvoltate cu implicarea Siemens și NVIDIA.

Pe termen lung, extinderea automatizării ar putea transforma structura locurilor de muncă, reducând necesarul de personal pentru anumite operațiuni și crescând cererea pentru specialiști în programare, întreținere și supraveghere tehnică.

Tesla Optimus, Boston Dynamics Atlas și alți roboți intră în competiția pentru piață

Printre cei mai importanți producători americani identificați de J.P. Morgan se numără Tesla, cu robotul Optimus, Agility Robotics, cu Digit, Boston Dynamics, cu Atlas, Figure AI și Apptronik, dezvoltatorul robotului Apollo.

Fiecare companie urmărește aplicații industriale, de la manipularea pieselor și transportul materialelor până la automatizarea activităților logistice.

Tesla este unul dintre cei mai cunoscuți participanți la această competiție, însă proiectul Optimus continuă să întâmpine dificultăți tehnice. Recent, Elon Musk a recunoscut că robotul Tesla Optimus are încă probleme serioase, iar livrările comerciale au fost amânate până în 2027.

Conform analizei J.P. Morgan, majoritatea producătorilor americani, cu excepția Tesla, urmăresc în prezent capacități anuale de producție cuprinse între 10.000 și 30.000 de unități.

Cu toate acestea, dezvoltarea roboților este limitată de mai multe probleme: mecanismele complexe ale mâinilor, actuatoarele necesare mișcărilor precise, sistemele AI care controlează comportamentul și disponibilitatea infrastructurii de producție.

Un alt obstacol este reprezentat de cantitatea de date necesară antrenării inteligenței artificiale, precum și de puterea de calcul necesară procesării acestora.

O piață de 30 de miliarde de dolari pentru componentele roboților

J.P. Morgan consideră că, pe termen scurt, cele mai importante oportunități economice ar putea apărea nu neapărat la producătorii roboților, ci la companiile care furnizează componentele esențiale.

Piața actuatoarelor, motoarelor și sistemelor de vedere artificială ar putea ajunge la aproape 30 de miliarde de dolari până în 2035. Printre furnizorii evidențiați în analiză se numără Timken, Robotis, Leader Drive, Orbbec și Cognex.

Pe măsură ce industria se maturizează, valoarea economică ar urma să se deplaseze treptat către producătorii de roboți și integratorii de platforme.

Există și o componentă geopolitică importantă. Administrația americană a identificat posibile riscuri de securitate națională asociate importurilor de robotică și utilaje industriale, iar J.P. Morgan consideră că ar putea urma tarife vamale sau alte măsuri pentru stimularea producției interne.

În paralel, transformarea se desfășoară și în Europa, unde roboții umanoizi sunt pregătiți să intre în fabricile Renault, cu posibile implicații pentru întregul sector auto.

Estimările J.P. Morgan rămân prognoze, nu volume de producție garantate. Totuși, ele indică amploarea investițiilor așteptate într-o industrie care încearcă să transforme roboții umanoizi din demonstrații tehnologice în echipamente industriale utilizate zilnic.