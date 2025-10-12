Windows 10 rămâne fără suport, iar PC-urile devin vulnerabile. Iată ce ai de făcut acum

Știm că te-ai atașat de Windows 10 și că întregul său ecosistem ți-a făcut viața mai ușoară în ultimii ani. A fost stabil, familiar și suficient de „cuminte” încât să te lase să-ți vezi de treabă, fără surprize majore. Doar că acum vine momentul în care Microsoft te împinge, mai blând sau mai ferm, spre generația următoare de software.

În rândurile care urmează îți explicăm pe înțelesul tuturor ce înseamnă, practic, sfârșitul suportului pentru Windows 10: ce riscuri apar, ce opțiuni ai la îndemână și cum le alegi în funcție de buget, vechimea PC-ului și nivelul tău de confort. Vei vedea unde vei câștiga la capitolul siguranță și funcții noi, dar și unde s-ar putea să simți disconfort — fie că vorbim de cerințe hardware, conturi online sau schimbarea rutinei zilnice. Scopul nostru e simplu: să ieși din această tranziție informat, în siguranță și cu cât mai puține bătăi de cap.

Microsoft încheie oficial suportul pentru Windows 10 pe 14 octombrie 2025. Sistemele vor porni în continuare, dar nu vor mai primi actualizări de securitate, remedieri de buguri sau asistență tehnică, ceea ce le expune progresiv la riscuri cibernetice și incompatibilități cu software mai nou, confirmă documentația companiei.

Pe fondul acestei tranziții, Microsoft oferă o plasă de siguranță temporară: programul Extended Security Updates (ESU), disponibil pentru utilizatorii casnici prin trei opțiuni de înscriere — gratuit dacă îți sincronizezi setările cu Windows Backup pe contul tău Microsoft, prin 1.000 de puncte Microsoft Rewards sau contra unei taxe unice de 30 USD, cu acoperire până în octombrie 2026 pentru primul an.

Cine este afectat și de ce contează

Windows rămâne dominant pe desktop, iar Windows 10 încă este instalat pe un procent semnificativ de PC-uri. Datele Statcounter arătau în septembrie 2025 că Windows 10 avea încă peste 40% cotă dintre versiunile de Windows, astfel încât încetarea suportului lovește o bază uriașă de utilizatori. În paralel, Windows 11 trece de 49%, dar cerințele sale de hardware (inclusiv TPM 2.0) lasă în urmă multe sisteme mai vechi.

Îngrijorările nu sunt doar tehnice. Organizațiile de consumatori avertizează că milioane de utilizatori vor continua să folosească Windows 10 după termen, crescând riscurile de atacuri și e-waste prin înlocuiri premature de hardware. Un raport Which? din Marea Britanie a estimat că aproximativ 21 de milioane folosesc încă Windows 10, iar mulți nu intenționează să renunțe imediat, în ciuda riscurilor, precizează BBC.

Pașii esențiali pe care îi poți face chiar acum

Începe cu verificarea eligibilității pentru upgrade la Windows 11. Deschide Setări > Actualizare și securitate > Windows Update și rulează „Verifică eligibilitatea”, ori descarcă oficial aplicația PC Health Check de la Microsoft. Dacă ești eligibil, upgrade-ul este gratuit. În plus, Microsoft recomandă trecerea la Windows 11 pentru a rămâne la zi cu protecțiile moderne. (detalii pe blogul oficial Microsoft, aici. )

Dacă nu poți sau nu vrei să treci imediat la Windows 11, înscrie-te în ESU direct din Windows 10: vei vedea un asistent de înscriere în Setări, însoțit de notificări. Alege una dintre cele trei opțiuni de plată/activare (sync gratuit, 1.000 puncte Rewards sau taxa de 30 USD) pentru a primi încă un an de patch-uri critice (octombrie 2025–octombrie 2026). Reține că ESU nu oferă funcții noi și nici suport tehnic; este strict pentru patch-uri de securitate.

Cum reduci riscurile dacă rămâi pe Windows 10

Fă imediat un backup complet. Activează Windows Backup pe contul tău Microsoft sau folosește o soluție locală/în cloud pentru fișiere, imagini de sistem și puncte de restaurare. În paralel, păstrează toate aplicațiile critice și driverele la ultima versiune compatibilă cu Windows 10, pentru a evita breșe apărute prin software terț.

Întărește igiena de securitate: rulează o suită antivirus reputată, dezinstalează programe pe care nu le mai folosești, limitează rularea macro-urilor, activează autentificarea cu doi pași pe contul Microsoft și pe serviciile critice, și aplică patch-urile de browser la zi. Fii atent la phishing; fără patch-uri Microsoft, un singur click greșit devine mai costisitor.

Alternative pentru PC-urile neeligibile

Dacă PC-ul nu trece testul pentru Windows 11, cântărește opțiunile: poți continua temporar cu ESU, poți migra către o distribuție Linux prietenoasă (care redă bine navigarea web, aplicațiile office și multimedia) sau poți opta pentru un dispozitiv nou, eficient energetic, cu Windows 11 preinstalat. Organizațiile de consumatori subliniază că o parte din hardware poate fi reutilizată/modernizată (SSD, RAM), reducând costurile și deșeurile electronice.

Dacă alegi un PC nou, verifică politica de actualizări și durata de suport a producătorului. În mediul de afaceri, ține cont și de conformitate: folosirea software-ului nesuportat poate crea probleme la audit și încadrare reglementară, după cum a avertizat și Microsoft în comunicările sale către clienți.

microsoft.com

Calendar și detalii oficiale

Data limită este 14 octombrie 2025; Windows 10 versiunea 22H2 rămâne ultima versiune și primește update-uri doar până la această dată. După aceea, patch-urile de securitate standard încetează, iar singura cale de a primi remedieri critice este ESU, pe termen limitat. Pentru edițiile LTSC se aplică alte calendare, conform politicilor de ciclu de viață.

Microsoft menține pagini dedicate cu explicații pentru „end of support” și pentru programul ESU, actualizate periodic. Verifică aceste resurse înainte de a decide — acolo găsești și ghidul de înscriere direct din Windows 10, inclusiv cerința de cont Microsoft când folosești opțiunea de sincronizare gratuită.