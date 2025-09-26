Ultima ora
Totul despre „zidul de drone" pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
26 sept. 2025 | 18:12
de Ozana Mazilu

Microsoft oferă gratuit actualizări extinse de securitate pentru Windows 10 în Europa

TEHNOLOGIE
Microsoft oferă gratuit actualizări extinse de securitate pentru Windows 10 în Europa
Cum poți primi actualizările gratuite

Microsoft a anunțat că va furniza gratuit actualizări extinse de securitate (Extended Security Updates – ESU) pentru utilizatorii de Windows 10 din Spațiul Economic European (SEE), care include cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Decizia vine cu mai puțin de o lună înainte ca suportul oficial pentru acest sistem de operare să se încheie, pe 14 octombrie 2025, și marchează o schimbare importantă față de planurile inițiale ale companiei.

Pentru a beneficia de actualizările ESU, utilizatorii trebuie să se conecteze la dispozitiv cu un cont Microsoft și să rămână autentificați. Gigantul din Redmond a precizat că, dacă un cont nu este folosit pentru autentificare timp de 60 de zile, livrarea actualizărilor va fi întreruptă, iar înscrierea va trebui reluată. Acest proces este gratuit pentru consumatorii din SEE și nu necesită activarea Windows Backup sau utilizarea punctelor Microsoft Rewards, două metode care erau anterior promovate pentru obținerea fără costuri a acestor update-uri.

Programul ESU a fost conceput pentru a asigura protecție împotriva vulnerabilităților descoperite după finalizarea suportului oficial. În mod normal, accesul la aceste actualizări costă aproximativ 30 de dolari pe an pentru utilizatorii casnici și 61 de dolari pe dispozitiv pentru clienții enterprise. Prin urmare, decizia Microsoft de a le oferi gratuit în Europa reprezintă o economie importantă pentru milioane de gospodării care nu au trecut încă la Windows 11.

Presiunea organizațiilor de protecție a consumatorilor

Hotărârea Microsoft a fost influențată de presiunile exercitate de Euroconsumers, o organizație cu sediul în Luxemburg care reprezintă interesele a peste 1,5 milioane de gospodării din Europa și Brazilia. Euroconsumers a transmis companiei americane că impunerea unor condiții precum folosirea serviciilor proprii pentru acces la actualizări esențiale ridica probleme de conformitate cu Articolul 6(6) al Digital Markets Act (DMA).

Într-o scrisoare adresată Microsoft, reprezentanții Euroconsumers și-au exprimat satisfacția că accesul la actualizările de securitate nu mai este condiționat de utilizarea altor servicii și au solicitat amânarea datei de încheiere a suportului pentru Windows 10. Aceștia au amintit că versiunile anterioare, cum ar fi Windows 7 și Windows XP, au beneficiat de actualizări timp de mai bine de șapte ani după lansarea succesorilor lor. Deși Microsoft nu a răspuns direct acestei cereri, compania a confirmat că noul proces de înscriere respectă așteptările locale și oferă o experiență sigură și simplificată.

Tranziția către Windows 11 și viitorul utilizatorilor

În pofida acestei concesii, Microsoft își menține strategia de a încuraja trecerea la Windows 11. Compania a reiterat recent că, după 14 octombrie 2025, nu va mai furniza remedieri de erori sau actualizări de securitate pentru Windows 10, cu excepția celor care se înscriu în programul ESU. Astfel, utilizatorii care doresc protecție completă pe termen lung vor fi nevoiți fie să facă upgrade la Windows 11, fie să adopte soluții cloud precum Windows 365.

Statistici recente arată că tranziția este deja în plină desfășurare: potrivit datelor Statcounter, Windows 11 a depășit Windows 10 la nivel global, fiind instalat pe aproximativ 49% dintre sistemele Windows, în timp ce Windows 10 mai rulează pe aproximativ 45%. În rândul gamerilor de pe platforma Steam, diferența este și mai clară: 60% folosesc Windows 11, iar doar 35% au rămas pe Windows 10.

Pentru utilizatorii europeni care nu doresc încă să renunțe la vechiul sistem, această ofertă de actualizări gratuite este o veste excelentă. Ea le oferă timp suplimentar pentru a decide când și cum să facă pasul către o versiune mai nouă, fără a-și compromite securitatea. Totuși, rămâne esențial ca aceștia să se autentifice periodic cu un cont Microsoft pentru a nu pierde accesul la actualizările critice, mai ales într-o perioadă în care amenințările cibernetice devin tot mai sofisticate.

Decizia Microsoft reprezintă un exemplu de echilibru între protecția utilizatorilor și necesitatea de a avansa către tehnologii mai noi, oferind în același timp o tranziție mai lină și mai sigură pentru milioane de persoane din întreaga Europă.

