Ce se întâmplă cu Windows 10 în 2025, de fapt. Ce îți oferă Microsoft dacă accepți să plătești

Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani"
11 aug. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Microsoft a anunțat de câțiva ani că Windows 10 va ajunge la „sfârșitul vieții” în octombrie 2025, moment în care actualizările de securitate gratuite ar fi urmat să fie oprite. Totuși, numărul uriaș de utilizatori care refuză să treacă la Windows 11 a determinat compania să regândească strategia. În loc de o oprire bruscă a suportului, Microsoft a introdus două opțiuni pentru cei care vor să rămână pe Windows 10: fie plătești, fie îți oferi datele personale.

Noua abordare vine sub forma programului ESU (Extended Security Updates), gândit pentru cei care nu vor sau nu pot face upgrade. Prima variantă este una clasică și directă: plătești 30 de dolari pe an pentru fiecare dispozitiv, iar în schimb primești actualizări de securitate. A doua variantă este aparent gratuită, dar presupune să îți conectezi PC-ul la un cont Microsoft, să activezi sincronizarea în cloud și să permiți colectarea extinsă a datelor de utilizare. Astfel, securitatea este obținută în schimbul accesului la informațiile tale, nu printr-un cost financiar direct.

Cum funcționează „plata” cu date personale

Această a doua opțiune se bazează pe ideea că datele tale au valoare comercială. Microsoft poate folosi informațiile despre aplicațiile pe care le rulezi, setările pe care le preferi și modul în care interacționezi cu sistemul, pentru a optimiza servicii, a crea profiluri de utilizator și a le monetiza în ecosistemul său. Este o practică din ce în ce mai întâlnită în tehnologie, însă ridică probleme de confidențialitate și control asupra propriului dispozitiv.

Metoda a fost testată în programul Windows Insider și a început să fie implementată treptat pentru publicul larg. Utilizatorii Windows 10 primesc notificări în Setări, invitându-i să adere la ESU. Dacă refuzi atât crearea unui cont Microsoft cu sincronizare, cât și partajarea datelor, singura alternativă rămâne abonamentul plătit.

Ce înseamnă pentru viitorul Windows 10

Decizia Microsoft arată că Windows 10 rămâne extrem de relevant, chiar și după un deceniu de la lansare. Tranziția către Windows 11 se dovedește mai lentă decât anticipa compania, din motive ce țin de compatibilitatea hardware și de preferințele utilizatorilor. Prin acest compromis, Microsoft nu abandonează complet platforma, dar schimbă regulile jocului: securitatea nu mai este garantată gratuit, ci condiționată de o formă de „plată”.

În final, fiecare utilizator trebuie să aleagă între costul financiar și costul în materie de intimitate digitală. Ignorarea actualizărilor nu este o opțiune sigură, deoarece lipsa patch-urilor de securitate expune sistemul la riscuri majore. Într-o eră în care amenințările cibernetice evoluează zilnic, protecția devine o resursă pe care fie o cumperi, fie o negociezi cu propriile date.

