Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 10:42
de Iulia Kelt

Cât timp mai ai alături de Windows 10. Microsoft îți reamintește că suportul pentru programul de operare se încheie cât de curând

TEHNOLOGIE
Cât timp mai ai alături de Windows 10. Microsoft îți reamintește că suportul pentru programul de operare se încheie cât de curând
Windows 10 rămâne fără suport cât de curând / Foto: Microsoft

Microsoft a anunțat că Windows 10 va ajunge la sfârșitul suportului pe 14 octombrie 2025, marcând încetarea actualizărilor de securitate și asistenței tehnice pentru toate edițiile sale, inclusiv Home, Pro, Enterprise, Education și IoT Enterprise.

Această decizie include și versiunile Windows 10 2015 LTSB și IoT Enterprise LTSB 2015, pentru care se încheie și suportul extins.

După această dată, utilizatorii nu vor mai primi remedieri pentru probleme legate de securitate, stabilitate sau performanță.

Vezi și:
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Microsoft va chema angajații la birou trei zile pe săptămână din 2026. Care sunt motivele

Ultima actualizare lunară de securitate pentru Windows 10 va fi disponibilă în octombrie 2025, conform mesajului publicat de Microsoft.

Opțiuni pentru utilizatori și companii

Pentru a continua să beneficieze de actualizări și protecții esențiale, Microsoft recomandă upgrade-ul la Windows 11 sau migrarea către Windows 11 în cloud prin Windows 365.

Alternativ, utilizatorii pot întârzia tranziția către Windows 11 prin programul Extended Security Updates (ESU), care costă 30 dolari pentru utilizatorii casnici și 61 de dolari per dispozitiv pentru clienții enterprise.

Pentru cei care utilizează Microsoft Rewards sau activează sincronizarea datelor prin Windows Backup, ESU poate fi accesat gratuit.

Dispozitivele virtuale Windows 10 și cele care accesează Cloud PC prin Windows 365 pot, de asemenea, să folosească ESU fără cost suplimentar, continuând să primească actualizări de securitate.

O altă opțiune este trecerea la edițiile Long-Term Servicing Channel (LTSC), concepute pentru echipamente specializate precum dispozitive industriale sau medicale.

De exemplu, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 va primi suport principal până pe 12 ianuarie 2027, iar ediția LTSC 2019 până pe 9 ianuarie 2029.

Microsoft pune la dispoziție instrumente precum Lifecycle Policy search sau pagina Windows Lifecycle FAQ pentru a verifica datele exacte de finalizare a suportului pentru fiecare versiune. De asemenea, compania oferă liste complete cu produsele care se retrag sau ajung la sfârșitul suportului în acest an.

Adoptarea Windows 11 depășește Windows 10

Conform Statcounter Global Stats, Windows 11 a depășit Windows 10 ca număr de instalări, cu peste 53% dintre sistemele Windows rulând noua versiune, comparativ cu 42% pe Windows 10.

În rândul comunității de gameri, datele Steam Hardware & Software Survey din august 2025 arată că 60,39% folosesc Windows 11, iar 35,08% Windows 10.

De altfel, tendința cu pricina evidențiază adoptarea accelerată a Windows 11 și necesitatea tranziției rapide pentru utilizatorii care încă folosesc Windows 10.

Așadar, dacă cumva începi să devii nostalgic după Windows 10, este clar timpul să te reorientezi spre fratele său, de vreme ce nu prea vei mai avea de ales cât de curând.

Furtuna Zack lovește și România. Județele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente, rafale de 120 km/h
Recomandări
Cum să dezactivezi efectele Liquid Glass pe iPhone după update-ul iOS 26, dacă nu te încântă opțiunea
Cum să dezactivezi efectele Liquid Glass pe iPhone după update-ul iOS 26, dacă nu te încântă opțiunea
Cum previi durerile de spate și afecțiunile musculo-scheletice la locul de muncă, conform experților
Cum previi durerile de spate și afecțiunile musculo-scheletice la locul de muncă, conform experților
Spionii nord-coreeni au folosit ChatGPT pentru a crea o legitimație militară falsă în Coreea de Sud. Cum a fost posibil, chiar dacă OpenAI are reguli clare în această privință
Spionii nord-coreeni au folosit ChatGPT pentru a crea o legitimație militară falsă în Coreea de Sud. Cum a fost posibil, chiar dacă OpenAI are reguli clare în această privință
Gigantul cu 2.000 de angajați care ar putea fi băgat în incapacitate de plată de ANAF. Cine este de vină pentru miza de 50 de milioane de lei
Gigantul cu 2.000 de angajați care ar putea fi băgat în incapacitate de plată de ANAF. Cine este de vină pentru miza de 50 de milioane de lei
Avertisment privind atacurile cu spyware care-i vizează pe cei care au iPhone. Ce se întâmplă cu gadgeturile Apple
Avertisment privind atacurile cu spyware care-i vizează pe cei care au iPhone. Ce se întâmplă cu gadgeturile Apple
Cheltuielile pentru începutul de an școlar cresc puternic în Europa Centrală și de Est, arată datele Revolut
Cheltuielile pentru începutul de an școlar cresc puternic în Europa Centrală și de Est, arată datele Revolut
Inginerie europeană, noua serie documentară de la National Geographic care dezvăluie inovațiile continentului
Inginerie europeană, noua serie documentară de la National Geographic care dezvăluie inovațiile continentului
Avertismentul Greenpeace despre IKEA și legătura cu pădurile seculare din Carpați. Ar folosi lemn românesc în mobilă
Avertismentul Greenpeace despre IKEA și legătura cu pădurile seculare din Carpați. Ar folosi lemn românesc în mobilă
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Playtech Știri
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Playtech Știri
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...