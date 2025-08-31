Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
31 aug. 2025 | 09:12
de Iulia Kelt

Cum te descurci în Linux dacă ești începător, pas cu pas: Trucuri pentru o tranziție fluidă

TUTORIAL
Cum te descurci în Linux dacă ești începător, pas cu pas: Trucuri pentru o tranziție fluidă
Cum te descurci în Linux / Foto: captură YouTube (TechHut)

Dacă tocmai ai început să folosești Linux, este posibil să fi întâlnit simboluri ciudate în comenzile din terminal. Acestea sunt wildcards sau metacaractere și pot face lucrul cu fișierele și directoarele mult mai eficient.

Wildcards permit potrivirea automată a fișierelor după modele, economisind timp și efort.

Ce sunt wildcards și cum funcționează

Wildcards sunt caractere speciale care înlocuiesc alte caractere în numele fișierelor. Spre deosebire de Windows, unde foloseai „.” pentru toate fișierele, în Linux operatorul „*” poate înlocui zero sau mai multe caractere în numele fișierelor, scrie publicația How to Geek.

Vezi și:
Metode rapide pentru redenumirea în masă a fișierelor în Linux – cele mai simple soluții în 2025
Se întâmplă ultima actualizare înaintea lansării iOS 26 – Ce schimbări sunt în pregătire pentru utilizatorii iPhone

Terminalul interpretează aceste caractere și generează lista fișierelor potrivite, pe care o transmite comenzii folosite. Programul nu vede simbolurile originale.

Cele mai comune wildcard-uri includ:

  • „?” – înlocuiește un singur caracter. Exemplu: ls photo_0?.jpg va lista fișiere precum photo_01.jpg sau photo_02.jpg.
  • „*” – înlocuiește zero sau mai multe caractere. Exemplu: ls *.jpg afișează toate fișierele JPEG din director.
  • „[ ]” – definește un set sau interval de caractere. Exemplu: [a-c] sau [0-9] pentru litere și cifre.

Acestea pot fi combinate pentru a găsi fișiere complexe sau pentru a efectua operațiuni în masă, cum ar fi copierea sau mutarea mai multor fișiere simultan.

Funcții avansate și excluderea fișierelor de pe Linux

Shell-urile moderne, precum Bash sau zsh, permit și opțiuni avansate:

  • „{}” – pentru secvențe sau opțiuni multiple. Exemplu: echo {a..d} va afișa a b c d.
  • „()” și „|” – pentru expresii alternative. Exemplu: ls *.(pl|py) listează fișiere Perl și Python.
  • „!” sau „^” – pentru a exclude caractere sau expresii. Exemplu: ls [!a-z] afișează fișiere fără litere mici.

Pentru a opri complet interpretarea wildcard-urilor, se folosesc ghilimele:

  • ‘…’ – dezactivează expansiunea și este util pentru caractere speciale.
  • „…” – permite includerea variabilelor shell în expresie.

Ce ar trebui să știi pe final

Wildcards sunt instrumente esențiale în Linux, care simplifică gestionarea fișierelor și a directoarelor. Operatorul „*” va fi probabil cel mai folosit, dar cunoașterea celorlalte opțiuni avansate îți permite să manipulezi fișierele cu precizie și rapiditate.

În plus, utilizarea acestor metacaractere reduce considerabil timpul petrecut în terminal și face experiența Linux mai eficientă și mai plăcută, chiar și pentru începători. Așadar, pare că nu e chiar atât de greu să folosești acest sistem de operare, mai ales dacă acorzi un pic de atenție și ești dispus să te obișnuiești cu noutatea.

Cod galben de ploi și vijelii duminică, 31 august. Harta județelor vizate de vreme severă
Recomandări
„Fall for Me”, filmul de pe Netflix care te va captiva: De ce să te uiși la un thriller erotic cu peisaje superbe și intrigă explozivă
„Fall for Me”, filmul de pe Netflix care te va captiva: De ce să te uiși la un thriller erotic cu peisaje superbe și intrigă explozivă
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
După 60, nu mersul pe jos sau alergarea sunt pe primul loc: Harvard recomandă altceva
După 60, nu mersul pe jos sau alergarea sunt pe primul loc: Harvard recomandă altceva
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
Descoperirea unei fabrici vechi de 5.500 de ani pare să confirme un episod-cheie din Biblie. Unde se afla aceasta și ce producea
Descoperirea unei fabrici vechi de 5.500 de ani pare să confirme un episod-cheie din Biblie. Unde se afla aceasta și ce producea
Revista presei
Adevarul
Un hotel celebru din Mamaia, simbol al litoralului românesc, a cerut insolvența
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Zodiile care își găsesc sufletul pereche în septembrie 2025. Cine se căsătorește până la finalul anului
Playtech Știri
Horoscop zilnic 31 august 2025. Zodia care dă lovitura la final de lună, câștigă o sumă importantă de bani
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!