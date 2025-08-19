Tesla Cybertruck „nu are lipici” la oameni. Ce probleme invocă proprietarii mașinilor lui Elon Musk?

Un proprietar de Tesla Cybertruck se plânge că adezivul care ține anumite componente ale mașinii a început să cedeze după o excursie în deșert.

Acesta spune că, deși temperatura exterioară a ajuns la 46°C, nu se aștepta ca un vehicul de 100.000 de dolari să prezinte astfel de probleme structurale.

Duncan, un proprietar din California, a observat că bara de lumini montată deasupra parbrizului, fixată cu lipici, a început să se desprindă după ce s-a întors dintr-o călătorie în condiții de căldură extremă.

Inițial, el a remarcat problema atunci când își spăla manual camioneta, la scurt timp după excursie. Pentru a elimina orice dubiu, a precizat că nu a dus niciodată Cybertruck-ul la o spălătorie automată, ceea ce exclude posibilitatea ca aparatele de spălare să fi cauzat desprinderea barei de lumini.

Nemulțumiri legate de modul de asamblare

Duncan a împărtășit experiența pe forumul Cybertruck Owners Club, unde și-a exprimat frustrarea că Tesla se bazează prea mult pe adeziv pentru fixarea componentelor.

În mesajul său, el a subliniat că, având în vedere suma mare plătită pentru o ediție Foundation Series, este dezamăgitor ca un element precum bara de lumini să nu fie prins corespunzător cu suporturi solide.

Fotografia publicată de acesta arată bara de lumini complet desprinsă, agățată doar într-un punct unde se conectează partea electronică.

De asemenea, imaginea arată urme negre de adeziv topit, ceea ce sugerează că substanța s-a înmuiat din cauza expunerii la temperaturi ridicate. Forma rămasă a materialului, ușor curbată, indică faptul că ar fi fost afectată recent de supraîncălzire.

Comentariile de pe forum confirmă că mulți proprietari împărtășesc aceeași nemulțumire: folosirea excesivă a lipiciului în construcția Cybertruck-ului.

Propuneri de soluții din partea comunității

Chris, un alt proprietar din Maryland, a sugerat ca Tesla să colaboreze cu producătorii de accesorii aftermarket pentru a dezvolta un suport mecanic care să fixeze bara de lumini, în loc să fie lipită direct pe parbriz.

El consideră că ar putea exista chiar o piață pentru astfel de soluții, iar Tesla ar trebui să fie mai deschisă la inovații externe și să permită integrarea componentelor terțe.

Jay, un alt membru al comunității, a spus că ar dori să construiască personal un suport aftermarket pentru bară, menționând că a văzut și alte cazuri similare și că Tesla ar înlocui piesa defectă. El chiar a cerut să cumpere bara defectă pentru a experimenta cu o montură mai solidă.

Un al treilea proprietar, din Dallas, a confirmat că a văzut mai multe rapoarte despre eșecul adezivului pe Cybertruck, exprimându-și speranța că Tesla va găsi o soluție permanentă.

În general, comunitatea deținătorilor de Cybertruck se arată nemulțumită că o mașină de asemenea valoare se bazează atât de mult pe lipici pentru fixarea unor elemente esențiale. Rămâne de văzut dacă Tesla va lua în considerare feedbackul utilizatorilor și va înlocui lipiciul cu soluții mecanice mai fiabile.