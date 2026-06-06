Angajații care antrenează AI-ul Tesla nu au încredere în Full Self Driving: investigația Reuters care lovește promisiunile lui Musk

Statisticile Tesla, contestate de experți

Tesla și Elon Musk au susținut în mod repetat că Full Self-Driving este de până la 10 ori mai sigur decât condusul uman. Compania a promovat inclusiv ideea unor accidente cu 85% mai puține, folosind grafice și comparații menite să arate un avantaj clar al sistemului. Investigația Reuters afirmă însă că una dintre comparațiile centrale ar fi umflat nivelul de siguranță raportat de Tesla de aproximativ trei ori.

Problema ar fi legată de modul în care Tesla a comparat accidentele. Compania ar fi numărat accidentele în care s-au declanșat airbagurile la propriile mașini, apoi le-a comparat cu date federale care includ toate accidentele ce necesită remorcare. Acestea nu sunt categorii echivalente, deoarece multe accidente care cer tractare nu implică declanșarea airbagurilor. Cu alte cuvinte, comparația nu era „mere cu mere”, ci între două praguri diferite de severitate.

Reuters notează că datele federale includeau deja separat categoria accidentelor cu declanșare de airbag, ceea ce ar fi permis o comparație directă. Când cercetătorul Marco Benedetti de la University of Michigan a făcut comparația corectă, avantajul Tesla a scăzut de la „de 10 ori mai sigur” la aproximativ de trei ori mai multă distanță între accidente. Chiar și această valoare rămâne discutabilă, pentru că flota Tesla este mult mai tânără decât media vehiculelor din SUA, iar mașinile mai noi sunt, în general, mai sigure.

Zece dintre cei 11 cercetători în siguranță rutieră consultați de Reuters au considerat că metodologia Tesla seamănă mai degrabă cu marketing înșelător decât cu o analiză serioasă de siguranță. Pentru o companie care vrea să convingă publicul și autoritățile că poate opera robotaxiuri la scară mare, o astfel de critică este extrem de sensibilă.

Ce spun oamenii care au antrenat sistemul

Partea cea mai dură a investigației vine din interiorul procesului de antrenare AI. Șapte dintre cei nouă foști data labelers intervievați de Reuters au spus că nu ar avea încredere în FSD să îi transporte. Un fost inginer care a analizat ani întregi date despre accidente Tesla a descris afirmațiile de siguranță ale companiei drept complet necredibile și a avertizat că promisiunile lui Musk nu trebuie luate ca atare.

Acești angajați analizau imagini provenite de la cele opt camere exterioare ale mașinilor Tesla care folosesc FSD. Potrivit relatărilor lor, sistemul ar fi eșuat frecvent în situații de bază: oprirea pentru vehicule de urgență, păstrarea distanței față de motocicliști, frânarea corectă pe ieșiri de autostradă sau evitarea zonelor de construcții. Într-un caz menționat, o Tesla ar fi intrat într-o zonă de lucrări și ar fi fost aproape să lovească muncitori.

Reuters mai descrie existența unei echipe specializate în Palo Alto, cunoscută intern drept „trauma team”, care se concentra pe situații apropiate de accidente cu pietoni. Foști angajați ar fi relatat că au văzut clipuri în care mașini Tesla controlate de FSD au fost aproape să lovească copii sau nu au recunoscut corect pietoni aflați pe treceri.