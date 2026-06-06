Angajații care antrenează AI-ul Tesla nu au încredere în Full Self Driving: investigația Reuters care lovește promisiunile lui Musk
Tesla se confruntă cu o nouă lovitură de imagine în jurul sistemului Full Self-Driving, după o investigație Reuters care pune sub semnul întrebării atât statisticile de siguranță promovate de companie, cât și încrederea internă în tehnologia pe care Elon Musk o prezintă de ani buni drept viitorul condusului autonom. Potrivit investigației, mai mulți foști angajați Tesla implicați în antrenarea AI-ului pentru FSD nu ar avea încredere să fie transportați de sistem, iar metodologia folosită de companie pentru a susține că tehnologia este mult mai sigură decât șoferii umani ar fi profund problematică.
Raportul Reuters se bazează pe interviuri cu nouă foști data labelers Tesla, adică angajații care etichetează imaginile folosite pentru antrenarea sistemului, un fost inginer din echipa de self-driving și 11 cercetători în siguranță rutieră. Imaginea rezultată este una incomodă pentru Tesla: o diferență majoră între discursul public al companiei și realitatea observată de oamenii care au văzut zilnic cum se comportă FSD în clipurile analizate.
Statisticile Tesla, contestate de experți
Tesla și Elon Musk au susținut în mod repetat că Full Self-Driving este de până la 10 ori mai sigur decât condusul uman. Compania a promovat inclusiv ideea unor accidente cu 85% mai puține, folosind grafice și comparații menite să arate un avantaj clar al sistemului. Investigația Reuters afirmă însă că una dintre comparațiile centrale ar fi umflat nivelul de siguranță raportat de Tesla de aproximativ trei ori.
Problema ar fi legată de modul în care Tesla a comparat accidentele. Compania ar fi numărat accidentele în care s-au declanșat airbagurile la propriile mașini, apoi le-a comparat cu date federale care includ toate accidentele ce necesită remorcare. Acestea nu sunt categorii echivalente, deoarece multe accidente care cer tractare nu implică declanșarea airbagurilor. Cu alte cuvinte, comparația nu era „mere cu mere”, ci între două praguri diferite de severitate.
Reuters notează că datele federale includeau deja separat categoria accidentelor cu declanșare de airbag, ceea ce ar fi permis o comparație directă. Când cercetătorul Marco Benedetti de la University of Michigan a făcut comparația corectă, avantajul Tesla a scăzut de la „de 10 ori mai sigur” la aproximativ de trei ori mai multă distanță între accidente. Chiar și această valoare rămâne discutabilă, pentru că flota Tesla este mult mai tânără decât media vehiculelor din SUA, iar mașinile mai noi sunt, în general, mai sigure.
Zece dintre cei 11 cercetători în siguranță rutieră consultați de Reuters au considerat că metodologia Tesla seamănă mai degrabă cu marketing înșelător decât cu o analiză serioasă de siguranță. Pentru o companie care vrea să convingă publicul și autoritățile că poate opera robotaxiuri la scară mare, o astfel de critică este extrem de sensibilă.
Ce spun oamenii care au antrenat sistemul
Partea cea mai dură a investigației vine din interiorul procesului de antrenare AI. Șapte dintre cei nouă foști data labelers intervievați de Reuters au spus că nu ar avea încredere în FSD să îi transporte. Un fost inginer care a analizat ani întregi date despre accidente Tesla a descris afirmațiile de siguranță ale companiei drept complet necredibile și a avertizat că promisiunile lui Musk nu trebuie luate ca atare.
Acești angajați analizau imagini provenite de la cele opt camere exterioare ale mașinilor Tesla care folosesc FSD. Potrivit relatărilor lor, sistemul ar fi eșuat frecvent în situații de bază: oprirea pentru vehicule de urgență, păstrarea distanței față de motocicliști, frânarea corectă pe ieșiri de autostradă sau evitarea zonelor de construcții. Într-un caz menționat, o Tesla ar fi intrat într-o zonă de lucrări și ar fi fost aproape să lovească muncitori.
Reuters mai descrie existența unei echipe specializate în Palo Alto, cunoscută intern drept „trauma team”, care se concentra pe situații apropiate de accidente cu pietoni. Foști angajați ar fi relatat că au văzut clipuri în care mașini Tesla controlate de FSD au fost aproape să lovească copii sau nu au recunoscut corect pietoni aflați pe treceri.
Un alt detaliu relevant ține de modul „Mad Max”, introdus pentru un stil de condus mai agresiv. Potrivit investigației, FSD ar fi depășit în unele cazuri limitele de viteză cu 32-48 km/h, iar un angajat a relatat un caz în care mașina ar fi mers cu aproximativ 96 km/h într-o zonă limitată la 40 km/h. Astfel de exemple nu demonstrează singure nivelul global de siguranță, dar arată de ce angajații care vedeau zilnic datele puteau deveni sceptici.
Robotaxiurile Tesla și problema hărților locale
Una dintre marile promisiuni ale lui Elon Musk a fost că Tesla nu are nevoie de cartografiere locală laborioasă, spre deosebire de rivali precum Waymo. Compania a susținut constant că abordarea bazată pe camere și AI generalizabil poate scala mai rapid. Reuters susține însă că, înainte de lansările publice ale robotaxiurilor, Tesla a făcut exact genul de pregătire locală intensă pe care Musk o critica la competitori.
Înaintea prezentării Cybercab din octombrie 2024, de la studiourile Warner Bros., angajații ar fi testat prototipurile noapte de noapte, colectând imagini ale rutelor exacte pe care mașinile urmau să circule. Data labelers ar fi petrecut sute de ore etichetând borduri și marcaje rutiere pentru a evita incidente jenante în timpul demonstrației.
Un proces similar ar fi avut loc înainte de lansarea robotaxiurilor în Austin, în iunie 2025. Tesla ar fi filmat extensiv zona limitată de operare, cartografiind semafoare, indicatoare și alte elemente de infrastructură. Numărul angajaților din echipa de etichetare din Utah ar fi crescut la aproximativ 300 în cele șase luni anterioare lansării, cu accent pe buna funcționare a testului din Austin.
La aproape un an după lansarea din Austin, Tesla ar opera în continuare doar aproximativ 20 de robotaxiuri nesupravegheate într-o zonă limitată și atent cartografiată. Unele ar avea încă monitori umani pe scaunul din față. Asta ridică o întrebare esențială: dacă fiecare zonă nouă are nevoie de pregătire manuală intensă, cât de rapid poate scala de fapt sistemul Tesla?
Presiunea juridică și riscul de complacență
Investigația Reuters apare într-un moment în care Tesla este deja analizată de autorități. NHTSA are mai multe investigații active privind FSD și Autopilot, inclusiv cazuri în care sistemele ar fi trecut pe roșu sau ar fi virat spre traficul din sens opus. În paralel, Tesla a primit o sentință de 243 de milioane de dolari într-un proces legat de un accident fatal cu Autopilot în Florida.
Tesla continuă să avertizeze pe propriul site că funcțiile actuale necesită supraveghere activă și nu fac mașina autonomă. Această formulare intră însă în tensiune cu promisiunile publice despre robotaxiuri, condus autonom și posibilitatea ca șoferii să nu mai fie atenți la drum. Musk a spus inclusiv că Tesla va permite șoferilor să trimită mesaje în timp ce folosesc FSD, dar acest lucru nu s-a materializat.
Paradoxul este că FSD poate deveni mai periculos tocmai pe măsură ce se îmbunătățește. Dacă sistemul face mai puține greșeli, șoferii pot deveni mai relaxați, mai puțin atenți și mai tentați să creadă că mașina se descurcă singură. În momentul rar, dar inevitabil, în care apare o eroare, reacția umană poate veni prea târziu.
Pentru Tesla, investigația nu lovește doar într-un produs software, ci într-o promisiune centrală pentru evaluarea companiei. FSD, robotaxiurile și autonomia completă au fost ani de zile argumente majore pentru prețul acțiunilor și pentru imaginea Tesla ca firmă de tehnologie, nu doar constructor auto. Dacă oamenii care au antrenat sistemul nu au încredere în el, iar statisticile de siguranță sunt contestate de experți, povestea devine mult mai greu de susținut.
În final, întrebarea nu este dacă FSD se îmbunătățește. Cel mai probabil, da. Întrebarea este dacă se îmbunătățește suficient de repede, suficient de sigur și suficient de transparent pentru a justifica promisiunile făcute de Elon Musk. Investigația Reuters sugerează că între marketing și realitate există încă o distanță mare, iar acea distanță poate deveni tot mai costisitoare pentru Tesla.