08 aug. 2025 | 11:19
de Cristian Cojocaru

A lăsat Tesla Cybertruck-ul la încărcat și a plecat în vacanță. Când s-a întors după două săptămâni, l-a așteptat o surpriză care i-a dat planurile peste cap
Tesla Cybertruck - imagine reprezentativă de ilustrație.

Un proprietar de Tesla Cybertruck din Arizona, SUA, a descoperit că nici măcar respectarea recomandărilor oficiale ale producătorului nu te poate scuti de surprize neplăcute. AJ Esguerra și-a lăsat camioneta electrică conectată la încărcător acasă și a plecat liniștit într-o vacanță de două săptămâni. Când s-a întors, a constatat însă că vehiculul nu mai pornea și nu mai putea fi accesat prin aplicația Tesla.

Inițial, Esguerra a crezut că temperaturile extreme din Arizona ar fi deteriorat bateria mașinii. Cybertruck-ul nu mai fusese „online” de 11 zile, potrivit aplicației, și nu răspundea la nicio comandă. În ciuda faptului că mașina fusese lăsată conectată la priză – exact cum recomandă Tesla pentru perioadele de inactivitate –, ceva nu funcționase cum trebuie.

Defecțiunea nu a fost legată de baterie, ci de un element intern esențial

După ce a contactat serviciul de suport Tesla, compania a reacționat rapid și a trimis o echipă să preia vehiculul. În urma verificărilor, s-a constatat că problema era cauzată de un defect la convertorul de putere, o componentă care transformă curentul continuu din baterie în curent alternativ pentru motorul electric, noteaza publicația GameStar.

Reparația a fost efectuată gratuit, în baza garanției, iar camioneta a fost repusă în funcțiune fără alte complicații. Totuși, incidentul a stârnit discuții aprinse în comunitățile online ale posesorilor de Cybertruck.

Unii utilizatori s-au întrebat dacă nu cumva căldura extremă a contribuit la defectarea piesei. Deși acest lucru nu a fost confirmat oficial, Esguerra a menționat că, în mod obișnuit, încarcă vehiculul noaptea, când temperaturile sunt mai scăzute, dar de data aceasta a omis acest detaliu.

Ce recomandă Tesla pentru perioadele lungi de inactivitate

Potrivit manualului Cybertruck și indicațiilor oficiale ale Tesla, este indicat ca vehiculul să rămână conectat la priză atunci când nu este utilizat timp îndelungat, tocmai pentru a preveni descărcarea completă a bateriei.

Totuși, compania recomandă și limitarea nivelului de încărcare între 50 și 60%, sau cel mult 80%, pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Aplicația Tesla permite setarea acestor limite, dar mulți utilizatori fie uită să le folosească, fie nu le cunosc.

Cazul lui Esguerra rămâne un incident izolat, dar servește drept memento pentru toți posesorii de vehicule electrice: chiar și cele mai avansate mașini pot avea probleme neprevăzute, mai ales în condiții climatice extreme. Iar tehnologia, oricât de sofisticată ar fi, nu este infailibilă.

