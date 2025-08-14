Valoarea Cybertruck-ului se prăbușește: proprietarii pierd zeci de mii de dolari la revânzare

La mai puțin de doi ani de la lansarea oficială, Tesla Cybertruck trece printr-o cădere spectaculoasă de valoare pe piața second-hand. Conform datelor CarGurus, vehiculul electric cu design neconvențional s-a depreciat cu peste 30% în ultimul an, ajungând la un preț mediu de revânzare de aproximativ 84.000 de dolari.

Problema este amplificată de reducerile recente aplicate versiunii Long Range, modelul de bază, care se vinde acum nou cu puțin sub 70.000 de dolari. În aceste condiții, cumpărătorii preferă adesea să achiziționeze un Cybertruck nou în loc să plătească aproape aceeași sumă pentru unul folosit, punând o presiune suplimentară asupra vânzărilor din piața second-hand.

De la simbol de statut la povară financiară

La început, Cybertruck-ul părea să fie un magnet pentru celebrități, sportivi și clienți dispuși să plătească un preț premium pentru un model exclusivist. Însă, după valul inițial de entuziasm din jurul lansării din 2023, interesul a scăzut abrupt.

Dealerul auto de lux George Saliba declara în aprilie că, la doar 16 luni de la debut, vânzarea unui Cybertruck a devenit extrem de dificilă: „Atleți, oameni faimoși, clienți dornici să iasă în evidență — aceștia erau cumpărătorii inițiali. Acum simt că nu mai pot vinde un Cybertruck nici dacă aș vrea cu disperare.”

Mai mult, unii proprietari au început să se confrunte și cu ostilitatea publicului. Saliba a povestit cazul unui prieten care a decis să-și vândă camioneta după ce cineva i-a aruncat cu o piatră în timp ce conducea, având copiii pe bancheta din spate.

Pe rețelele sociale, frustrările sunt vizibile. Un cunoscut vlogger auto, „Dirty Tesla”, s-a declarat șocat să afle că mașina lui era evaluată la doar 54.000 de dolari, aproape jumătate din suma plătită inițial. Răspunsul contului oficial Cybertruck a fost unul glumeț, dar deloc liniștitor, sugerând în mod ironic că valoarea ar putea scădea chiar la zero.

Vânzări în declin și probleme de imagine

Datele Cox Automotive arată că în al doilea trimestru din 2025, vânzările Cybertruck au scăzut cu aproape 51% față de aceeași perioadă din 2024, fiind livrate doar aproximativ 4.300 de unități. Această scădere abruptă nu este izolată, ci reflectă un trend mai amplu al companiei Tesla.

Conform CarGurus, valoarea medie a modelelor Tesla a scăzut cu 13,56% în ultimul an, ajungând la circa 28.000 de dolari. Mai îngrijorător este că, în ultimele trei luni, s-a înregistrat un nou declin de 4,3%, semn că problema se accentuează.

În cazul Cybertruck-ului, deprecierea rapidă poate fi pusă pe seama mai multor factori:

numeroasele relatări despre defecte de fabricație și probleme tehnice;

scăderea popularității lui Elon Musk în rândul publicului larg;

contextul economic nefavorabil, cu o posibilă recesiune care descurajează achizițiile costisitoare.

Aceste elemente au transformat ceea ce trebuia să fie un vehicul-simbol într-o povară financiară pentru mulți proprietari.

Deprecierea agresivă și declinul vânzărilor pun Tesla într-o poziție dificilă. Cybertruck-ul a fost prezentat ca o demonstrație de inovație și design îndrăzneț, însă realitatea pieței indică faptul că atracția inițială nu a fost suficientă pentru a susține cererea pe termen lung.

Dacă Tesla nu va reuși să îmbunătățească percepția asupra calității, să stabilizeze prețurile și să ofere garanții solide privind fiabilitatea, este posibil ca Cybertruck-ul să devină unul dintre cele mai discutate eșecuri comerciale din industria auto electrică.

Pentru proprietarii actuali, opțiunile sunt limitate: fie păstrează vehiculul în speranța unei eventuale redresări a valorii, fie acceptă o pierdere financiară considerabilă la revânzare.

Într-un context în care competiția pe piața vehiculelor electrice devine tot mai acerbă, Cybertruck-ul riscă să rămână un experiment costisitor, atât pentru Tesla, cât și pentru clienții care au pariat pe el ca simbol al viitorului mobilității.