Europa testează tehnologia „zidului anti-drone”. România vede cât de urgent are nevoie de ea după incidentele de la Galați și Constanța
Europa încearcă să accelereze dezvoltarea tehnologiilor anti-drone, într-un moment în care amenințările nu mai sunt scenarii teoretice de război, ci incidente concrete la granițele NATO. În Danemarca, producători de drone și companii de apărare au prezentat sisteme de detectare și contracarare a dronelor, în timp ce statele europene discută tot mai apăsat despre un așa-numit „zid anti-drone”, potrivit Euronews.
Pentru România, subiectul nu mai este unul abstract. În doar câteva zile, țara noastră a văzut două tipuri diferite de amenințare: o dronă aeriană Geran-2 care a lovit un bloc din Galați și o dronă maritimă care a explodat în Portul Constanța. Împreună, cele două episoade arată cât de repede s-a schimbat realitatea de securitate de la Marea Neagră.
Ce înseamnă, de fapt, „zidul anti-drone”
„Zidul anti-drone” nu este un zid în sens fizic, ci o rețea de tehnologii capabile să detecteze, urmărească și neutralizeze dronele ostile înainte ca acestea să ajungă în zone locuite, aeroporturi, porturi sau lângă infrastructuri critice. Vorbim despre radare, senzori acustici, sisteme de bruiaj, interceptori, software de analiză și proceduri comune între state.
Comisia Europeană a publicat deja un plan de acțiune pentru securitatea dronelor și tehnologiilor anti-dronă, construit în jurul pregătirii, detectării, coordonării răspunsului și întăririi capacității europene de apărare. Separat, în foaia de parcurs europeană pentru apărare până în 2030, inițiativa European Drone Defence și Eastern Flank Watch sunt prezentate ca proiecte majore, cu o primă capacitate estimată până la finalul lui 2026 și funcționalitate completă pentru componenta anti-drone până la finalul lui 2027.
Tehnologiile prezentate în Danemarca vin exact în această logică: Europa nu mai caută doar arme mai mari, ci sisteme mai rapide, mai ieftine și mai adaptate la noul tip de război. Dronele pot fi mici, greu de observat, lansate în număr mare și folosite atât pentru atac, cât și pentru recunoaștere sau diversiune.
Problema este că sistemele clasice de apărare aeriană nu au fost gândite pentru a consuma rachete scumpe împotriva unor drone relativ ieftine. De aceea, statele caută soluții combinate: senzori care văd ținte joase, sisteme de război electronic care le întrerup comunicațiile, drone interceptoare și armament cu cost mai mic pe lovitură.
România a primit două avertismente diferite
Primul avertisment a venit din aer. O dronă Geran-2 a lovit un bloc din Galați, provocând o explozie, un incendiu și evacuarea locatarilor. Într-un material anterior, Playtech a explicat cum acționează drona Geran-2 care a lovit blocul din Galați și de ce aparatul nu a fost neutralizat înainte de impact.
Cazul Galați a arătat una dintre marile dificultăți ale apărării anti-drone: timpul extrem de scurt de reacție. În astfel de situații, autoritățile trebuie să decidă rapid dacă trag, unde trag și ce riscuri apar dacă proiectilul cade într-o zonă locuită. Tocmai de aceea, într-o altă analiză Playtech, a fost explicat de ce nu pot fi interceptate toate dronele rusești care ajung aproape de granițele NATO.
Al doilea avertisment a venit de pe mare. O dronă maritimă a explodat în Portul Constanța, în apropierea unei zone sensibile. Drona s-a autodetonat fără să provoace victime, iar Ucraina a transmis că vehiculul ar fi fost bruiat de Rusia și ar fi deviat de la curs. Associated Press a relatat că autoritățile române au securizat zona înainte de explozie și că alte trei drone maritime au explodat în afara portului.
Incidentul de la Constanța a mutat discuția de la cer la apă. Dacă până acum atenția publică era concentrată mai ales pe dronele aeriene, explozia din port a arătat că Marea Neagră devine un spațiu la fel de complicat. Drona marină MAGURA V5, una dintre cele mai cunoscute arme navale fără echipaj folosite de Ucraina, a fost explicată pe larg de Playtech într-un material despre cum funcționează drona marină MAGURA V5.
De ce apărarea anti-drone este mai grea decât pare
La prima vedere, soluția pare simplă: detectezi drona și o dobori. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate. O dronă poate zbura la joasă altitudine, poate apărea pentru doar câteva minute în spațiul aerian al unei țări, poate fi bruiată, poate devia accidental sau poate fi folosită tocmai pentru a forța o reacție costisitoare din partea apărării.
În cazul dronelor maritime, dificultatea crește. Ele se pot deplasa la suprafața apei, pot avea o semnătură radar redusă și pot fi greu de observat în condiții de noapte, ceață sau aglomerație portuară. Pentru un stat ca România, care are porturi, litoral, infrastructură energetică și rute comerciale importante la Marea Neagră, acest tip de amenințare nu poate fi tratat separat de apărarea aeriană.
Portul Constanța are o importanță strategică majoră, inclusiv pentru comerțul regional și pentru rutele alternative folosite de Ucraina. Reuters notează că portul este cel mai mare din România, cu 156 de dane și aproximativ 32 de kilometri de cheuri, iar acest detaliu explică de ce un incident cu o dronă maritimă acolo are impact mult dincolo de zona locală.
De aceea, discuția despre „zidul anti-drone” nu se reduce la achiziția unui singur sistem. România și celelalte state de pe flancul estic au nevoie de o arhitectură completă: radare mai bune, senzori pe litoral, cooperare cu Ucraina, integrare cu NATO, reguli clare de intervenție și echipamente capabile să răspundă atât dronelor aeriene, cât și celor maritime.
România nu mai poate trata dronele ca incidente izolate
Faptul că o dronă necunoscută a fost găsită anterior și pe o plajă din Mamaia, caz despre care Playtech a relatat în articolul O dronă de proveniență necunoscută, pe plaja din Mamaia, arată că astfel de episoade pot apărea în forme diferite și în locuri neașteptate. Unele pot fi fragmente aduse de apă, altele pot fi drone pierdute de sub control, iar altele pot fi aparate care intră accidental sau deliberat în spațiul românesc.
Asta schimbă și felul în care trebuie înțeleasă siguranța civilă. Nu mai este vorba doar despre reacția armatei, ci și despre alerte rapide, evacuări, protocoale pentru porturi, aeroporturi, plaje, zone industriale și cartiere aflate aproape de granița cu Ucraina. În Galați, oamenii au simțit direct impactul unei drone aeriene. La Constanța, autoritățile au avut timp să izoleze zona înainte ca drona maritimă să explodeze.
Pentru Europa, „zidul anti-drone” este un proiect de apărare și tehnologie. Pentru România, este deja o nevoie practică. Granița de est, Dunărea și Marea Neagră nu mai sunt doar linii pe hartă, ci zone în care războiul modern poate produce efecte reale, chiar și atunci când țara nu este parte directă în conflict.
În acest context, testele și demonstrațiile tehnologice din Danemarca nu sunt doar expoziții pentru industrie. Ele arată direcția în care se mișcă apărarea europeană: mai multă detecție, răspuns mai rapid, sisteme mai ieftine de interceptare și o cooperare mai strânsă între state. România are motive clare să fie printre țările care cer ca acest ritm să fie accelerat.