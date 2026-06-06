Europa testează tehnologia „zidului anti-drone”. România vede cât de urgent are nevoie de ea după incidentele de la Galați și Constanța

Ce înseamnă, de fapt, „zidul anti-drone”

„Zidul anti-drone” nu este un zid în sens fizic, ci o rețea de tehnologii capabile să detecteze, urmărească și neutralizeze dronele ostile înainte ca acestea să ajungă în zone locuite, aeroporturi, porturi sau lângă infrastructuri critice. Vorbim despre radare, senzori acustici, sisteme de bruiaj, interceptori, software de analiză și proceduri comune între state.

Comisia Europeană a publicat deja un plan de acțiune pentru securitatea dronelor și tehnologiilor anti-dronă, construit în jurul pregătirii, detectării, coordonării răspunsului și întăririi capacității europene de apărare. Separat, în foaia de parcurs europeană pentru apărare până în 2030, inițiativa European Drone Defence și Eastern Flank Watch sunt prezentate ca proiecte majore, cu o primă capacitate estimată până la finalul lui 2026 și funcționalitate completă pentru componenta anti-drone până la finalul lui 2027.

Tehnologiile prezentate în Danemarca vin exact în această logică: Europa nu mai caută doar arme mai mari, ci sisteme mai rapide, mai ieftine și mai adaptate la noul tip de război. Dronele pot fi mici, greu de observat, lansate în număr mare și folosite atât pentru atac, cât și pentru recunoaștere sau diversiune.

Problema este că sistemele clasice de apărare aeriană nu au fost gândite pentru a consuma rachete scumpe împotriva unor drone relativ ieftine. De aceea, statele caută soluții combinate: senzori care văd ținte joase, sisteme de război electronic care le întrerup comunicațiile, drone interceptoare și armament cu cost mai mic pe lovitură.

România a primit două avertismente diferite

Primul avertisment a venit din aer. O dronă Geran-2 a lovit un bloc din Galați, provocând o explozie, un incendiu și evacuarea locatarilor. Într-un material anterior, Playtech a explicat cum acționează drona Geran-2 care a lovit blocul din Galați și de ce aparatul nu a fost neutralizat înainte de impact.

Cazul Galați a arătat una dintre marile dificultăți ale apărării anti-drone: timpul extrem de scurt de reacție. În astfel de situații, autoritățile trebuie să decidă rapid dacă trag, unde trag și ce riscuri apar dacă proiectilul cade într-o zonă locuită. Tocmai de aceea, într-o altă analiză Playtech, a fost explicat de ce nu pot fi interceptate toate dronele rusești care ajung aproape de granițele NATO.

Al doilea avertisment a venit de pe mare. O dronă maritimă a explodat în Portul Constanța, în apropierea unei zone sensibile. Drona s-a autodetonat fără să provoace victime, iar Ucraina a transmis că vehiculul ar fi fost bruiat de Rusia și ar fi deviat de la curs. Associated Press a relatat că autoritățile române au securizat zona înainte de explozie și că alte trei drone maritime au explodat în afara portului.