Moment istoric pentru Elon Musk: SpaceX se apropie de un record care nu a mai fost atins

SpaceX vrea să depășească toate recordurile de pe bursă

Potrivit informațiilor prezentate investitorilor, SpaceX intenționează să scoată la vânzare peste 555 de milioane de acțiuni, la un preț estimat de 135 de dolari fiecare. Dacă oferta va avea succes, valoarea totală a companiei ar putea ajunge la aproximativ 1,77 trilioane de dolari.

O asemenea evaluare ar plasa SpaceX printre cele mai mari companii din lume, depășind numeroși giganți din tehnologie, energie și industrie. De asemenea, ar fi o ofertă publică inițială semnificativ mai mare decât cea realizată de gigantul petrolier saudit Saudi Aramco în 2019, considerată până acum reperul absolut în domeniu.

Un detaliu important este că Elon Musk nu intenționează să vândă acțiuni personale în cadrul operațiunii. Astfel, acesta își va păstra controlul asupra companiei și o mare parte din puterea de decizie.

Analiștii financiari estimează că o listare reușită ar putea împinge valoarea participației lui Musk la niveluri fără precedent. În prezent, averea sa este alimentată în principal de participațiile din SpaceX, Tesla și platforma socială X, fostul Twitter.

Ambițiile SpaceX merg dincolo de rachete și sateliți

Deși publicul asociază SpaceX în primul rând cu lansările spațiale și proiectul Starlink, compania și-a extins rapid interesele către unul dintre cele mai profitabile domenii ale momentului: inteligența artificială.

În ultimii ani, competiția dintre marile companii tehnologice pentru dezvoltarea infrastructurii AI a devenit tot mai intensă. SpaceX încearcă să profite de acest val prin integrarea activităților companiei xAI și prin dezvoltarea unor proiecte care să susțină cererea uriașă de putere de calcul generată de noile modele de inteligență artificială.

Planurile companiei includ chiar și dezvoltarea unor centre de procesare în spațiu, o idee care pare desprinsă din filmele SF, dar care ar putea deveni realitate în următorii ani. Primele sisteme de calcul orbital ar putea fi lansate înainte de sfârșitul deceniului, dacă proiectele actuale vor avansa conform calendarului estimat.