Moment istoric pentru Elon Musk: SpaceX se apropie de un record care nu a mai fost atins
Elon Musk este deja cel mai bogat om din lume, însă următoarea mișcare a companiei sale SpaceX ar putea rescrie complet istoria finanțelor globale. Compania aerospațială se pregătește pentru o listare bursieră care ar putea depăși toate recordurile stabilite până acum, atât prin valoarea atrasă de la investitori, cât și prin evaluarea companiei.
Dacă planurile vor fi duse la capăt conform documentelor depuse recent, SpaceX ar putea strânge aproximativ 75 de miliarde de dolari prin oferta publică inițială programată pentru luna iunie. O astfel de operațiune ar transforma compania într-una dintre cele mai valoroase afaceri din lume și l-ar apropia pe Musk de un prag care până nu demult părea imposibil: o avere de peste 1.000 de miliarde de dolari, scrie The Guardian.
SpaceX vrea să depășească toate recordurile de pe bursă
Potrivit informațiilor prezentate investitorilor, SpaceX intenționează să scoată la vânzare peste 555 de milioane de acțiuni, la un preț estimat de 135 de dolari fiecare. Dacă oferta va avea succes, valoarea totală a companiei ar putea ajunge la aproximativ 1,77 trilioane de dolari.
O asemenea evaluare ar plasa SpaceX printre cele mai mari companii din lume, depășind numeroși giganți din tehnologie, energie și industrie. De asemenea, ar fi o ofertă publică inițială semnificativ mai mare decât cea realizată de gigantul petrolier saudit Saudi Aramco în 2019, considerată până acum reperul absolut în domeniu.
Un detaliu important este că Elon Musk nu intenționează să vândă acțiuni personale în cadrul operațiunii. Astfel, acesta își va păstra controlul asupra companiei și o mare parte din puterea de decizie.
Analiștii financiari estimează că o listare reușită ar putea împinge valoarea participației lui Musk la niveluri fără precedent. În prezent, averea sa este alimentată în principal de participațiile din SpaceX, Tesla și platforma socială X, fostul Twitter.
Ambițiile SpaceX merg dincolo de rachete și sateliți
Deși publicul asociază SpaceX în primul rând cu lansările spațiale și proiectul Starlink, compania și-a extins rapid interesele către unul dintre cele mai profitabile domenii ale momentului: inteligența artificială.
În ultimii ani, competiția dintre marile companii tehnologice pentru dezvoltarea infrastructurii AI a devenit tot mai intensă. SpaceX încearcă să profite de acest val prin integrarea activităților companiei xAI și prin dezvoltarea unor proiecte care să susțină cererea uriașă de putere de calcul generată de noile modele de inteligență artificială.
Planurile companiei includ chiar și dezvoltarea unor centre de procesare în spațiu, o idee care pare desprinsă din filmele SF, dar care ar putea deveni realitate în următorii ani. Primele sisteme de calcul orbital ar putea fi lansate înainte de sfârșitul deceniului, dacă proiectele actuale vor avansa conform calendarului estimat.
În același timp, SpaceX continuă să joace un rol esențial în industria aerospațială. Compania este unul dintre cei mai importanți parteneri ai NASA și gestionează o parte semnificativă a misiunilor spațiale americane.
Totuși, în ciuda evaluării impresionante, afacerea nu este încă profitabilă la nivel global. Datele financiare arată că grupul a înregistrat pierderi de aproape 5 miliarde de dolari în 2025, chiar dacă veniturile au crescut puternic comparativ cu anul anterior. Divizia Starlink rămâne una dintre puținele componente profitabile ale conglomeratului.
Pentru investitori, însă, miza este reprezentată de potențialul de creștere. Mulți văd SpaceX drept una dintre puținele companii capabile să combine explorarea spațială, telecomunicațiile și inteligența artificială într-un singur ecosistem. Dacă această strategie va funcționa, Elon Musk ar putea intra într-o categorie financiară în care nu a mai ajuns niciun om până acum: cea a trilionarilor.