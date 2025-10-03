Succes absolut pentru aplicația Sora, de la OpenAI, menită să concureze cu Instagram și TikTok. Pe ce loc se află la descărcări?

Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 08:57
de Iulia Kelt

Aplicația Sora lansată de OpenAI, dedicată generării de videoclipuri cu ajutorul AI, a înregistrat un succes notabil la scurt timp după lansarea oficială.

Deși este disponibilă momentan doar pe bază de invitație și accesibilă exclusiv utilizatorilor din Statele Unite și Canada, Sora a reușit să urce rapid în topurile App Store.

Conform datelor furnizate de compania de analiză Appfigures, aplicația a ajuns pe locul 3 în clasamentul general al celor mai descărcate aplicații din SUA, scrie TechCrunch.

Descărcări peste așteptări în primele zile

Potrivit estimărilor, în prima zi de la lansare, pe 30 septembrie 2025, aplicația a fost descărcată de aproximativ 56.000 de ori.

În primele două zile, numărul total de instalări a urcat la 164.000. Aceste cifre plasează Sora peste performanța altor aplicații importante de AI la debut, precum Claude (Anthropic) sau Copilot (Microsoft), și comparabilă cu lansarea Grok, dezvoltată de xAI.

Pentru referință, aplicațiile ChatGPT și Gemini au avut un început și mai puternic, fiecare cu peste 80.000 de instalări în prima zi.

Totuși, rezultatele Sora sunt remarcabile, având în vedere restricțiile de acces. Mulți specialiști consideră că, dacă aplicația ar fi fost disponibilă publicului larg, numărul descărcărilor ar fi fost semnificativ mai mare.

Sora a demonstrat astfel un interes real al utilizatorilor pentru instrumentele de creare video cu AI, într-un format care se apropie de experiența rețelelor sociale.

Deși unii critici interni din OpenAI ar prefera ca organizația să se concentreze pe proiecte cu impact global, acest succes arată cererea masivă a consumatorilor pentru aplicații creative bazate pe inteligență artificială.

Cum se compară Sora cu alte aplicații AI

Pentru a putea compara în mod echitabil performanțele aplicațiilor, Appfigures a analizat doar descărcările din SUA și Canada. Rezultatele arată că:

  • ChatGPT a înregistrat 81.000 de descărcări în prima zi și a ajuns pe locul 1 în App Store la doar două zile de la lansare.
  • Gemini a pornit cu 80.000 de instalări și a urcat până pe locul 6.
  • Grok, cu 56.000 de descărcări, a atins locul 4.
  • Claude, dezvoltat de Anthropic, a strâns 21.000 de instalări în prima zi și a ocupat locul 78 în top.
  • Copilot de la Microsoft a avut cel mai modest debut, cu 7.000 de descărcări și poziția 19 în clasament.

În acest context, Sora se plasează clar în partea superioară a topului aplicațiilor AI recente, cu o creștere rapidă în preferințele utilizatorilor.

Succesul Sora demonstrează interesul tot mai mare al publicului pentru unelte AI interactive, mai ales cele care combină creativitatea cu elemente de divertisment digital.

În timp ce unii pun sub semnul întrebării direcția în care OpenAI își concentrează resursele, cifrele arată clar că aplicația are potențialul de a deveni un produs central în ecosistemul AI de consum.

