Digi România bate palma cu statul român într-un contract de 196 de milioane de euro pentru un „ChatGPT românesc”. Tot ce trebuie să știi despre finanțarea prin SAFE

Ce construiește Digi pentru statul român

Termenul LLM vine de la large language model, adică modele mari de limbaj, categoria tehnologică în care intră sisteme precum ChatGPT, Gemini sau Claude. Diferența importantă este că proiectul anunțat în România nu pare gândit ca un chatbot public pentru cetățeni, ci ca o platformă specializată în securitate cibernetică. Asta înseamnă că ar putea fi folosită pentru analizarea alertelor, corelarea incidentelor, procesarea rapoartelor tehnice, identificarea tiparelor de atac și sprijinirea specialiștilor care se ocupă de apărarea infrastructurilor digitale.

Formularea din raportările citate public vorbește despre o platformă integrată de evaluare a modelelor AI de tip LLM, nu neapărat despre construirea unui singur model românesc de inteligență artificială de la zero. Această nuanță este importantă, pentru că un astfel de sistem poate însemna infrastructură de rulare, testare, validare și integrare a unor modele specializate, împreună cu un centru de date și componente software dedicate zonei cyber. Practic, statul ar putea avea o platformă controlată local pentru instrumente AI folosite în apărarea digitală.

Contractul este cu atât mai relevant cu cât beneficiarul contractual indicat este SRI, informație confirmată public după ce Guvernul anunțase inițial doar contractul cu Digi România. Asta mută discuția din zona unei simple achiziții IT într-o zonă mult mai sensibilă, legată de securitate națională, infrastructură critică și capacitatea statului de a reacționa la atacuri informatice.

Pentru Digi, contractul marchează o intrare și mai puternică în zona proiectelor strategice de securitate cibernetică. Compania este deja unul dintre cei mai mari operatori telecom din România, cu infrastructură extinsă și experiență tehnică relevantă, dar un acord de 196 de milioane de euro cu SRI ridică miza la un alt nivel. Nu mai vorbim doar despre internet fix, televiziune, telefonie sau servicii pentru clienți comerciali, ci despre rolul unei companii private într-o infrastructură AI cu posibilă utilizare duală.

Ce este SAFE și de unde vin banii

SAFE, prescurtare pentru Security Action for Europe, este un instrument european gândit pentru finanțarea investițiilor urgente și de amploare în apărare, infrastructură duală și capabilități strategice. România are alocată prin acest mecanism suma de 16,68 miliarde de euro, bani care pot merge către echipamente militare, proiecte cu utilizare duală și infrastructură civilă relevantă pentru apărare.

Din această sumă, 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii duale, inclusiv pentru capetele de autostradă A7 și A8, iar 12,48 miliarde de euro merg către echipamente militare sau cu utilizare duală. În aceeași categorie apar contracte pentru mașini de luptă, nave de patrulare, sisteme antiaeriene, drone militare, elicoptere, avioane tactice, comunicații, centre de date mobile și soluții de securitate cibernetică.

Contractul Digi este important tocmai pentru că se află la intersecția dintre AI, infrastructură digitală și apărare. Nu este un proiect de digitalizare obișnuit, precum o platformă de formulare online sau un portal administrativ, ci o achiziție încadrată în zona de securitate și apărare. Din acest motiv, statul poate argumenta nevoia de capabilități locale, dar publicul are la fel de legitim dreptul să ceară claritate despre procedură, livrabile, calendar și garanții.