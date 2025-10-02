Nici nu s-a lansat bine că au și început criticile – Ce se întâmplă cu Sora, aplicația de social media bazată pe inteligența artificială de la OpenAI

Lansarea Sora aduce din nou în prim-plan dilema care a însoțit constant compania: cum poate OpenAI să își mențină misiunea nonprofit de a dezvolta AI benefică pentru umanitate, în timp ce construiește produse comerciale cu potențial masiv de profit?

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a explicat pe X că resursele generate de astfel de produse sunt necesare pentru finanțarea cercetării în domenii precum descoperirea științifică și dezvoltarea AGI (inteligență artificială generală).

Criticii se declara sceptici

Criticii atrag atenția că presiunea de a genera venituri ar putea devia compania de la obiectivele sale inițiale.

Aplicația Sora este concepută pentru „distracție”, nu pentru utilitate, spre deosebire de ChatGPT. Feed-ul seamănă mai mult cu TikTok sau Instagram Reels și include chiar tehnici de gamificare, precum emoji dinamici la fiecare interacțiune.

Oficial, OpenAI susține că nu optimizează pentru timpul petrecut în aplicație, ci pentru creativitate, promițând funcții precum notificări care atenționează utilizatorii atunci când derulează prea mult.

Îngrijorări privind viitorul Sora și al OpenAI

Lansarea Sora a venit la scurt timp după ce Meta și-a prezentat propria aplicație bazată pe AI, Vibes, ceea ce accentuează competiția pentru a domina următoarea etapă a social media.

Totuși, spre deosebire de rivali, OpenAI afirmă că a gândit din start mecanisme de protecție împotriva dependenței și a efectelor negative asociate rețelelor clasice.

Cu toate acestea, scepticismul rămâne. Regulatorii urmăresc atent tranziția OpenAI către un model de companie for-profit, iar procurorul general al Californiei a subliniat recent că misiunea declarată de siguranță a AI trebuie să rămână prioritară.

Deocamdată, Sora are o amprentă redusă, fiind abia la început. Însă modul în care va evolua va arăta dacă OpenAI poate construi o platformă de divertisment fără să cadă în capcanele deja cunoscute ale industriei social media.

Întrebarea de fond rămâne aceeași: va reuși compania să echilibreze nevoia de finanțare și presiunea pieței cu idealul de a dezvolta o inteligență artificială cu adevărat benefică pentru umanitate?

Mai mult decât atât, ce se va alege de viitorul rețelelor de socializare, așa cum le știm? În mod cert, mergem pe „robotizare” excesivă, ceea ce ar putea duce, în timp, la dispariția ideii de „uman”, lucru care ar putea să ne schimbe și pe noi, odată cu întreg internetul.