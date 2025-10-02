Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 14:23
de Iulia Kelt

Nici nu s-a lansat bine că au și început criticile – Ce se întâmplă cu Sora, aplicația de social media bazată pe inteligența artificială de la OpenAI

TEHNOLOGIE
Nici nu s-a lansat bine că au și început criticile - Ce se întâmplă cu Sora, aplicația de social media bazată pe inteligența artificială de la OpenAI
Îngrijorări cu privire la rețeaua de socializare înființată de OpenAI / Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Lansarea Sora aduce din nou în prim-plan dilema care a însoțit constant compania: cum poate OpenAI să își mențină misiunea nonprofit de a dezvolta AI benefică pentru umanitate, în timp ce construiește produse comerciale cu potențial masiv de profit?

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a explicat pe X că resursele generate de astfel de produse sunt necesare pentru finanțarea cercetării în domenii precum descoperirea științifică și dezvoltarea AGI (inteligență artificială generală).

Criticii se declara sceptici

Criticii atrag atenția că presiunea de a genera venituri ar putea devia compania de la obiectivele sale inițiale.

Vezi și:
Omul care a inventat webul: Internetul nu mai e liber, iar AI pune monopol. E timpul ca utilizatorii să-și ia controlul înapoi
Google lansează soneriile video și camerele de securitate cu inteligență artificială de la Gemini. Cum te ajută noile dispozitive să rămâi în siguranță

Aplicația Sora este concepută pentru „distracție”, nu pentru utilitate, spre deosebire de ChatGPT. Feed-ul seamănă mai mult cu TikTok sau Instagram Reels și include chiar tehnici de gamificare, precum emoji dinamici la fiecare interacțiune.

Oficial, OpenAI susține că nu optimizează pentru timpul petrecut în aplicație, ci pentru creativitate, promițând funcții precum notificări care atenționează utilizatorii atunci când derulează prea mult.

Îngrijorări privind viitorul Sora și al OpenAI

Lansarea Sora a venit la scurt timp după ce Meta și-a prezentat propria aplicație bazată pe AI, Vibes, ceea ce accentuează competiția pentru a domina următoarea etapă a social media.

Totuși, spre deosebire de rivali, OpenAI afirmă că a gândit din start mecanisme de protecție împotriva dependenței și a efectelor negative asociate rețelelor clasice.

Cu toate acestea, scepticismul rămâne. Regulatorii urmăresc atent tranziția OpenAI către un model de companie for-profit, iar procurorul general al Californiei a subliniat recent că misiunea declarată de siguranță a AI trebuie să rămână prioritară.

Deocamdată, Sora are o amprentă redusă, fiind abia la început. Însă modul în care va evolua va arăta dacă OpenAI poate construi o platformă de divertisment fără să cadă în capcanele deja cunoscute ale industriei social media.

Întrebarea de fond rămâne aceeași: va reuși compania să echilibreze nevoia de finanțare și presiunea pieței cu idealul de a dezvolta o inteligență artificială cu adevărat benefică pentru umanitate?

Mai mult decât atât, ce se va alege de viitorul rețelelor de socializare, așa cum le știm? În mod cert, mergem pe „robotizare” excesivă, ceea ce ar putea duce, în timp, la dispariția ideii de „uman”, lucru care ar putea să ne schimbe și pe noi, odată cu întreg internetul.

Cod roşu de inundaţii. Autorităţile se aşteaptă la ce e mai rău în următoarele ore
Recomandări
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia minimă în România. Ce s-a schimbat în 2025
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia minimă în România. Ce s-a schimbat în 2025
Ce este trendul ‘996’ din China? Europenii se tem că ar urma să ajungă şi aici: se lucrează în ritm infernal
Ce este trendul ‘996’ din China? Europenii se tem că ar urma să ajungă şi aici: se lucrează în ritm infernal
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei
Studiu: somnul de proastă calitate îmbătrânește creierul mai repede
Studiu: somnul de proastă calitate îmbătrânește creierul mai repede
„Stau cu chirie de 16 ani. Am vreun drept la casă?”. Răspunsul avocatului, viral
„Stau cu chirie de 16 ani. Am vreun drept la casă?”. Răspunsul avocatului, viral
Cum să îţi ţii banii în siguranţă la bancă? Aşa primeşti şi o sumă în plus în fiecare lună pentru economii
Cum să îţi ţii banii în siguranţă la bancă? Aşa primeşti şi o sumă în plus în fiecare lună pentru economii
De ce vrea NASA Wi-Fi pe Lună înaintea Chinei și Rusiei. Misiunea Artemis devine miză geopolitică
De ce vrea NASA Wi-Fi pe Lună înaintea Chinei și Rusiei. Misiunea Artemis devine miză geopolitică
Se apropie prima vacanţă a elevilor din acest an şcolar. Vor sta acasă o săptămână
Se apropie prima vacanţă a elevilor din acest an şcolar. Vor sta acasă o săptămână
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Playtech Știri
Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”
Playtech Știri
Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune: „Eleganța italiană reinterpretată”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...