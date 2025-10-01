Ultima ora
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
01 oct. 2025 | 08:59
de Iulia Kelt

TikTok are un nou rival: Ce știm despre Sora, rețeaua de socializare de la OpenAI bazată pe inteligență artificială
TikTok are un rival / Foto: OpenAI

OpenAI a prezentat oficial modelul Sora 2, o versiune îmbunătățită a generatorului propriu de conținut audio și video, împreună cu o aplicație de socializare dedicată, numită Sora.

Noua platformă își propune să concureze direct cu TikTok și alte servicii de videoclipuri scurte, oferind utilizatorilor posibilitatea de a crea și distribui conținut generat de AI într-un flux personalizat, scrie TechCrunch.

Ce aduce nou modelul Sora 2

Succesorul lansat în 2024, Sora 2 promite o mai bună înțelegere a legilor fizicii și o redare mai realistă a scenelor video.

Dacă versiunile anterioare aveau dificultăți în a reda mișcări firești, de exemplu, un coș de baschet ratat era transformat într-un punct printr-o „teleportare” a mingii în plasă, acum animațiile sunt mult mai apropiate de realitate.

În noile demonstrații publicate de OpenAI apar scene precum meciuri de volei pe plajă, trucuri cu skateboardul sau sărituri spectaculoase în apă.

Modelul este conceput pentru a răspunde fidel comenzilor utilizatorilor, reducând deformările și erorile vizuale din trecut. Totodată, cei care au abonament ChatGPT Pro pot accesa versiunea Sora 2 Pro chiar și fără invitație la aplicația socială.

Aplicația Sora, o rețea de socializare centrată pe AI

Pe lângă modelul de generare video, OpenAI a lansat aplicația mobilă Sora, disponibilă inițial pe iOS în Statele Unite și Canada.

Platforma funcționează pe principiul clipurilor scurte, cu un flux similar celor din TikTok sau Instagram Reels, unde utilizatorii pot posta, urmări și interacționa cu conținut.

O caracteristică centrală a aplicației este opțiunea „cameos”, care permite utilizatorilor să își introducă propria imagine într-un videoclip generat de AI.

Pentru a activa funcția, aceștia trebuie să trimită o înregistrare unică de verificare a identității, incluzând vocea și aspectul fizic. Ulterior, utilizatorii pot împărtăși aceste „cameo-uri” cu prietenii, permițând colaborarea la clipuri comune.

În ceea ce privește siguranța, aplicația include controale parentale integrate prin ChatGPT, prin care părinții pot limita derularea infinită, pot dezactiva personalizarea algoritmică și pot controla cine trimite mesaje directe copiilor. Totuși, eficiența acestor măsuri depinde de cunoștințele tehnice ale părinților.

OpenAI a precizat că aplicația va fi gratuită la lansare, urmând să introducă eventual taxe doar în perioadele cu cerere ridicată pentru generarea de conținut.

Totuși, succesul unei rețele de socializare bazate pe AI va depinde nu doar de inovațiile tehnice, ci și de gestionarea riscurilor legate de utilizarea abuzivă a imaginilor personale și a videoclipurilor create fără consimțământ.

Prin această lansare, OpenAI intră oficial pe o piață dominată de platforme consacrate, mizând pe atracția noilor tehnologii și pe un tip de interacțiune digitală în care inteligența artificială joacă rolul principal.

