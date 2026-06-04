Greșeala care usucă roșiile în timpul caniculei. Mulți grădinari o fac fără să știe

Mai mult decât atât, picăturile de apă rămase pe frunze și pe tulpini acționează ca niște veritabile lupe sub acțiunea soarelui de la amiază. Acest fenomen duce la arsuri severe pe țesuturile verzi ale plantei. Frunzele afectate se îngălbenesc, se usucă și cad, reducând capacitatea tomatei de a face fotosinteză și de a-și hrăni fructele în creștere.

Cum se face udarea corectă a roșiilor pentru a preveni evaporarea rapidă a apei

Pentru a ajuta tomatele să treacă cu bine de zilele toride, rutina de irigare trebuie ajustată cu strictețe. Momentul ideal pentru udare este dimineața devreme, înainte ca soarele să devină puternic, sau seara, după ce solul s-a mai răcorit. Udarea de dimineață este considerată cea mai eficientă, deoarece oferă plantelor energia hidrică necesară pentru a rezista stresului termic de peste zi, permițând în același timp frunzelor să se usuce rapid în cazul în care au fost stropite accidental.

Un alt secret profesional constă în direcționarea apei exclusiv la baza plantei, direct pe sol, folosind o presiune scăzută. Roșiile preferă udările rare, dar abundente, care pătrund adânc în pământ, stimulând rădăcinile să se dezvolte în profunzime, acolo unde solul rămâne răcoros și umed pentru mai mult timp. O udare superficială și zilnică nu face decât să mențină umiditatea doar la suprafață, de unde se evaporă în câteva minute.

Mulcirea solului și umbrirea sunt aliații tăi secreți împotriva caniculei extreme

Pe lângă corectarea programului de udare, protejarea termică a solului este un pas crucial pe care niciun grădinar nu ar trebui să îl omită în timpul verii. Aplicarea unui strat gros de mulci (paie, iarbă uscată sau frunze) în jurul bazei tufelor de roșii face minuni. Acest strat protector funcționează ca o barieră izolatoare: menține temperatura solului cu câteva grade mai scăzută și reduce evaporarea apei din pământ cu până la 70%.

De asemenea, în zilele în care temperaturile depășesc pragul critic de 35°C, polenul roșiilor devine steril, iar florile încep să cadă fără să mai lege fructe. Pentru a combate acest fenomen, instalarea unei plase de umbrire deasupra culturii de tomate reprezintă o investiție excelentă. Plasa va filtra razele ultraviolete agresive, va reduce stresul termic al plantelor și va preveni apariția arsurilor solare pe fructe, garantând o recoltă sănătoasă și gustoasă până toamna târziu.