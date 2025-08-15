O însoțitoare de bord îndeamnă pasagerii să nu mai bea alcool în avion. Un pahar de vin sau un whisky cu gheață pot părea o idee bună: „Este din cauza presiunii”

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 19:31
de Bianca Dumbrăveanu

Mulți dintre cei care călătoresc cu avionul aleg să consume alcool pentru a se relaxa sau a face timpul să treacă mai repede. Un pahar de vin, o bere rece sau un whisky cu gheață par soluții inofensive, mai ales în zborurile lungi. Cu toate acestea, experții atrag atenția că efectele alcoolului sunt mult mai puternice la altitudine și pot face călătoria mai obositoare decât ar trebui să fie. Sonia Sevilla, însoțitoare de bord la compania aeriană Level, cu experiență pe rute transatlantice între Barcelona și orașe precum New York, Boston sau Santiago de Chile, explică de ce pasagerii ar trebui să evite alcoolul în timpul zborului și ce alternative există pentru a călători relaxați.

De ce alcoolul afectează corpul în avion

O băutură alcoolică poate părea o metodă rapidă de relaxare, însă la 10.000 de metri altitudine efectele sunt mult mai puternice decât la sol. Sonia Sevilla subliniază că, pe lângă senzația de amețeală sau somnolență, consumul de alcool în zbor poate duce la deshidratare accentuată din cauza aerului extrem de uscat din cabină.

„Este din cauza presiunii”, explică Sonia, referindu-se la diferențele de presiune dintre avion și nivelul mării.

În plus, alcoolul poate modifica ritmul cardiac și scade oxigenarea sângelui, ceea ce afectează atât starea de spirit, cât și capacitatea de concentrare. Mai mult, consumul de alcool interferează cu somnul, ducând la treziri frecvente și odihnă de slabă calitate.

Rezultatul final este un pasager obosit, iritabil și cu organismul dezechilibrat, exact când ar trebui să se adapteze la noul fus orar. Din acest motiv, însoțitoarea de bord recomandă limitarea sau chiar eliminarea completă a alcoolului, mai ales în zborurile lungi.

Alternative sănătoase pentru relaxare în zbor

Renunțarea la alcool nu înseamnă renunțarea la confort sau relaxare. Există mai multe metode care ajută corpul să facă față călătoriei fără efecte nedorite. Infuziile calde, cum ar fi mușețelul sau teiul, sunt soluții blânde care relaxează corpul și mintea. Consumul regulat de apă în cantități mici sau al sucurilor naturale fără zahăr contribuie, de asemenea, la hidratarea organismului și la menținerea stării de vigilență.

Pentru cei care doresc să doarmă, Sonia recomandă purtarea unui antifaz, a dopurilor pentru urechi și a unei pături ușoare. În plus, exercițiile ușoare înainte de zbor, cum ar fi o scurtă plimbare sau întinderi simple, ajută la echilibrarea energiei și reducerea stresului.

Tehnicile de relaxare, cum ar fi respirația profundă, relaxarea musculară progresivă sau ascultarea muzicii liniștitoare, se dovedesc mai eficiente decât consumul de alcool. În cazurile în care există probleme cu somnul, este recomandat să se consulte un medic pentru opțiuni sigure, cum ar fi administrarea punctuală de melatonină, în loc să se recurgă la băuturi alcoolice.

Experiența unei însoțitoare de bord

Însoțitoarea de bord consideră că prevenția este cheia unui zbor plăcut.

„Fiecare pasager ar trebui să fie conștient de modul în care corpul reacționează la altitudine și să aleagă soluții care nu îi afectează sănătatea sau starea de spirit”, spune ea.

Experiența ei arată că pasagerii care evită alcoolul ajung mai odihniți și mai pregătiți pentru activitățile de după aterizare.

Pe termen lung, adoptarea unor obiceiuri sănătoase în timpul zborurilor poate reduce stresul și oboseala, făcând călătoria mai plăcută. În plus, pasagerii care respectă aceste recomandări nu doar că se simt mai bine, dar contribuie și la un mediu mai sigur și mai confortabil pentru ceilalți din cabină.

