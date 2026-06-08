Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de gândit

Calculul nu se face neapărat după salariul total, ci după cheltuielile obligatorii din fiecare lună, pentru că fondul de urgență nu este destinat vacanțelor, hainelor sau ieșirilor în oraș, ci situațiilor neprevăzute, precum pierderea locului de muncă, o problemă medicală, o reparație urgentă în casă sau defectarea mașinii.

Exemple clare pentru salarii diferite

Ce trebuie să știi Pe scurt Salariu net 3.000 lei Fond de urgență recomandat: între 7.200 și 14.400 lei Salariu net 4.500 lei Fond de urgență recomandat: între 9.900 și 19.800 lei Salariu net 6.000 lei Fond de urgență recomandat: între 13.500 și 27.000 lei Salariu net 8.000 lei Fond de urgență recomandat: între 17.400 și 34.800 lei Salariu net 10.000 lei Fond de urgență recomandat: între 21.000 și 42.000 lei Regula generală Este recomandat să ai economii care să acopere între 3 și 6 luni de cheltuieli esențiale

De ce trei salarii nu sunt întotdeauna suficiente

Pentru o persoană singură, fără copii și fără rate mari, un fond de urgență echivalent cu trei luni de cheltuieli poate fi suficient pentru a trece peste o perioadă mai grea, însă pentru o familie cu copii, credit ipotecar, mașină și cheltuieli medicale recurente, o rezervă de șase luni este mult mai potrivită, mai ales într-un context economic în care găsirea unui nou loc de muncă poate dura mai mult decât în anii trecuți.

Problema multor români este că trăiesc de la un salariu la altul, iar orice cheltuială neprevăzută, de la o reparație de 1.500 de lei până la o factură medicală sau o rată întârziată, poate dezechilibra complet bugetul familiei.

Cum începi să economisești chiar și cu bani puțini

Primul pas nu este să pui deoparte sume mari, ci să creezi un obicei. Chiar și 50, 100 sau 200 de lei economisiți lunar pot deveni importanți în timp, mai ales dacă banii sunt puși separat imediat după încasarea salariului, nu la finalul lunii, când de obicei nu mai rămâne aproape nimic.

O metodă simplă este regula „plătește-te pe tine primul”, adică să transferi automat o sumă fixă într-un cont separat în ziua în care primești salariul. O altă soluție este rotunjirea cheltuielilor: dacă plătești 47 de lei la magazin, diferența până la 50 de lei poate fi pusă mental sau efectiv într-un fond de economii.

Trucuri simple care pot aduce bani în fondul de urgență

Renunțarea la două cafele cumpărate pe săptămână poate însemna peste 100 de lei economisiți lunar, verificarea abonamentelor uitate poate aduce alte câteva zeci de lei, iar planificarea meselor pentru câteva zile poate reduce risipa alimentară și cumpărăturile făcute pe impuls.

Un alt truc eficient este folosirea unei reguli de 24 de ore pentru cumpărăturile care nu sunt urgente. Dacă vrei să cumperi un obiect care nu îți trebuie imediat, amână decizia până a doua zi, iar de multe ori vei descoperi că impulsul a trecut.