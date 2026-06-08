Misterul întreruperilor GPS din Europa. Cum au ajuns sateliții ruși în centrul unei investigații internaționale
Sistemele GPS au devenit atât de importante în viața de zi cu zi încât majoritatea oamenilor nici nu se mai gândesc la ele. De la aplicațiile de navigație de pe telefon și până la transportul aerian, maritim sau rutier, localizarea prin satelit este una dintre tehnologiile esențiale pe care se bazează infrastructura modernă.
În ultimii ani însă, specialiștii au observat un fenomen neobișnuit care a afectat utilizatorii din numeroase țări europene. Semnalul GPS a fost întrerupt în mod repetat pentru perioade foarte scurte, de regulă de câteva secunde, suficient însă pentru a atrage atenția experților și a declanșa investigații la nivel internațional.
Cercetătorii au identificat o posibilă legătură cu sateliții rușești
Potrivit unor analize realizate de experți în radionavigație și tehnologii spațiale, au fost documentate zeci de incidente de interferență începând cu anul 2019. În cadrul cercetărilor, oamenii de știință au analizat caracteristicile tehnice ale semnalelor care au provocat perturbările și au ajuns la concluzia că, în mai multe cazuri, sursa acestora poate fi asociată cu sateliți aparținând Federației Ruse.
Specialiștii spun că există suficiente indicii pentru a lega anumite incidente de infrastructura spațială rusă. În schimb, pentru multe dintre celelalte cazuri nu există încă date tehnice suficiente care să permită o identificare certă a sursei, scrie The New York Times.
Un detaliu care i-a surprins pe cercetători este natura semnalului detectat. Spre deosebire de metodele clasice de bruiaj, care generează de regulă zgomot radio aleatoriu pentru a bloca recepția, semnalele observate în aceste incidente par să fie organizate și atent construite din punct de vedere tehnic.
Rămâne însă neclar dacă interferențele sunt rezultatul unei acțiuni deliberate sau dacă reprezintă efecte secundare nedorite ale unor sisteme aflate pe orbită. Deocamdată nu există dovezi publice care să stabilească fără echivoc intenția din spatele fenomenului.
De ce îngrijorează experții interferențele venite din spațiu
Cea mai mare preocupare nu este durata întreruperilor, ci posibilitatea ca acestea să continue ani la rând fără a fi detectate și eliminate complet. GPS-ul este folosit în numeroase domenii critice, iar orice vulnerabilitate a sistemului poate avea consecințe importante în viitor.
În majoritatea situațiilor observate până acum, întreruperile au durat mai puțin de zece secunde. Din acest motiv, efectele asupra utilizatorilor obișnuiți au fost limitate. Telefoanele, sistemele de navigație și alte dispozitive moderne pot folosi temporar ultima poziție cunoscută sau pot trece pe surse alternative de localizare.
Totuși, experții avertizează că dependența tot mai mare de navigația prin satelit transformă astfel de incidente într-o problemă de securitate tehnologică. Semnalele suspecte au fost detectate în diferite regiuni ale Europei, de la nordul continentului până în zona Mediteranei, ceea ce sugerează un impact geografic extins.
În paralel, instituțiile europene lucrează la dezvoltarea unor sisteme capabile să identifice rapid sursa interferențelor și să ofere mecanisme suplimentare de protecție pentru infrastructurile critice. Interesul autorităților este cu atât mai mare cu cât perturbările au afectat sisteme de navigație aparținând mai multor puteri spațiale, inclusiv Statele Unite, Uniunea Europeană și China.
Cazul este considerat unul dintre cele mai importante exemple cunoscute de interferență GPS provenită direct din spațiu. Chiar dacă amploarea efectelor a fost până acum limitată, fenomenul ridică întrebări serioase despre siguranța rețelelor globale de navigație și despre capacitatea statelor de a proteja infrastructura digitală pe care se bazează economia modernă.