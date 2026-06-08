Misterul întreruperilor GPS din Europa. Cum au ajuns sateliții ruși în centrul unei investigații internaționale

Cercetătorii au identificat o posibilă legătură cu sateliții rușești

Potrivit unor analize realizate de experți în radionavigație și tehnologii spațiale, au fost documentate zeci de incidente de interferență începând cu anul 2019. În cadrul cercetărilor, oamenii de știință au analizat caracteristicile tehnice ale semnalelor care au provocat perturbările și au ajuns la concluzia că, în mai multe cazuri, sursa acestora poate fi asociată cu sateliți aparținând Federației Ruse.

Specialiștii spun că există suficiente indicii pentru a lega anumite incidente de infrastructura spațială rusă. În schimb, pentru multe dintre celelalte cazuri nu există încă date tehnice suficiente care să permită o identificare certă a sursei, scrie The New York Times.

Un detaliu care i-a surprins pe cercetători este natura semnalului detectat. Spre deosebire de metodele clasice de bruiaj, care generează de regulă zgomot radio aleatoriu pentru a bloca recepția, semnalele observate în aceste incidente par să fie organizate și atent construite din punct de vedere tehnic.

Rămâne însă neclar dacă interferențele sunt rezultatul unei acțiuni deliberate sau dacă reprezintă efecte secundare nedorite ale unor sisteme aflate pe orbită. Deocamdată nu există dovezi publice care să stabilească fără echivoc intenția din spatele fenomenului.

De ce îngrijorează experții interferențele venite din spațiu

Cea mai mare preocupare nu este durata întreruperilor, ci posibilitatea ca acestea să continue ani la rând fără a fi detectate și eliminate complet. GPS-ul este folosit în numeroase domenii critice, iar orice vulnerabilitate a sistemului poate avea consecințe importante în viitor.

În majoritatea situațiilor observate până acum, întreruperile au durat mai puțin de zece secunde. Din acest motiv, efectele asupra utilizatorilor obișnuiți au fost limitate. Telefoanele, sistemele de navigație și alte dispozitive moderne pot folosi temporar ultima poziție cunoscută sau pot trece pe surse alternative de localizare.

Totuși, experții avertizează că dependența tot mai mare de navigația prin satelit transformă astfel de incidente într-o problemă de securitate tehnologică. Semnalele suspecte au fost detectate în diferite regiuni ale Europei, de la nordul continentului până în zona Mediteranei, ceea ce sugerează un impact geografic extins.