Siguranța copiilor, primordială pe iPhone, iPad și Mac – noile instrumente anunțate de Apple la WWDC 2026
Apple a anunțat la WWDC 2026 o nouă suită de funcții pentru siguranța copiilor pe iPhone, iPad și Mac, cu accent pe control parental mai simplu, protecție mai bună împotriva conținutului nepotrivit și instrumente mai clare pentru gestionarea timpului petrecut în aplicații. Noile opțiuni vor ajunge în toamnă, odată cu actualizările pentru iOS 27, iPadOS 27 și macOS 27, printr-un update dedicat Screen Time.
Pentru părinții din România care încearcă să găsească un echilibru între accesul copiilor la tehnologie și protecția lor online, schimbările pot fi importante. Apple nu propune doar o listă de restricții, ci o experiență mai ghidată, în care părintele poate decide mai ușor ce aplicații sunt disponibile, ce site-uri pot fi accesate, cu cine poate comunica un copil și când poate folosi anumite categorii de aplicații.
Compania spune că noile funcții sunt construite pe baza recomandărilor venite de la experți în siguranță online, sănătate și dezvoltarea copiilor. Mesajul central este că fiecare copil are nevoi diferite, iar părintele trebuie să aibă instrumente suficient de simple pentru a adapta experiența digitală în funcție de vârstă, maturitate și context familial.
Contul de copil devine punctul de pornire pentru o experiență mai sigură
Apple insistă că primul pas pentru protejarea copiilor este configurarea unui cont dedicat de copil. Acesta activează protecții la nivel de sistem, adaptate vârstei, precum limitarea site-urilor pentru adulți, accesul doar la conținut media potrivit vârstei și restricții în App Store. Contul de copil este obligatoriu pentru utilizatorii sub 13 ani, deși vârsta minimă poate varia în funcție de țară sau regiune, și este disponibil pentru copiii de până la 18 ani.
În noua versiune, procesul de configurare devine mai ușor de înțeles pentru părinți. Atunci când este setat un dispozitiv nou pentru copil, Apple îi ghidează pe adulți prin pașii esențiali. Ideea este ca protecțiile să nu mai fie ascunse prin meniuri complicate, ci să apară natural în momentul în care copilul primește un iPhone, un iPad sau un Mac.
O noutate importantă ține de alegerea aplicațiilor disponibile la început. Părinții pot porni cu doar câteva aplicații esențiale, pot alege un set recomandat sau pot selecta manual aplicațiile pe care le consideră potrivite. Accesul poate fi extins treptat, pe măsură ce copilul crește sau dovedește că poate folosi responsabil dispozitivul.
Funcția Ask to Buy, deja cunoscută, rămâne disponibilă pentru descărcarea aplicațiilor și achiziții în App Store, fie că aplicația este gratuită sau plătită. Noutatea este Ask to Browse, prin care copiii pot fi obligați să ceară permisiunea înainte de a accesa un site nou în Safari. Funcția va merge pe iPhone, iPad și Mac, ceea ce contează mult în familiile în care copilul alternează între mai multe dispozitive Apple.
Comunicarea, conținutul sensibil și timpul petrecut în aplicații sunt mai bine controlate
Apple extinde și zona de control asupra comunicării. Părinții pot gestiona de la început cu cine poate lua legătura copilul prin Messages, FaceTime și Phone. Dacă un copil vrea să comunice cu o persoană nouă, părintele poate seta aprobarea obligatorie înainte ca acel contact să fie permis. Este o funcție utilă mai ales pentru copiii mici sau pentru adolescenții aflați la începutul utilizării independente a telefonului.
Communication Safety, funcția care estompează automat nuditatea detectată în Messages și FaceTime, este deja activată implicit pentru utilizatorii sub 18 ani. Apple anunță acum că această protecție va interveni și în cazul imaginilor sau clipurilor video care conțin gore ori violență puternică. Practic, sistemul nu se limitează doar la conținut sexual explicit, ci încearcă să blocheze și alte materiale vizuale traumatizante.
O altă noutate majoră este Time Allowances. Părinții vor putea gestiona mai flexibil timpul petrecut de copii în categorii de aplicații precum Entertainment, Games și Social Media. În momentul configurării, Apple va oferi recomandări bazate pe cercetări și adaptate vârstei copilului, dar părinții vor putea modifica ușor limitele în funcție de propriile reguli.
Schedules adaugă un nivel suplimentar de control. Părinții pot decide ce aplicații sunt disponibile în anumite momente ale zilei sau în anumite zile ale săptămânii. De exemplu, pot limita accesul la jocuri și rețele sociale în timpul școlii sau seara, dar pot păstra aplicațiile educaționale, cele de comunicare cu familia sau instrumentele necesare pentru teme.
Screen Time primește și el o interfață redesenată, cu o imagine mai rapidă asupra utilizării medii și a celor mai folosite aplicații. Părinții vor putea face ajustări imediat, cu un singur gest, inclusiv pentru momente în care vor să protejeze timpul petrecut împreună, precum mesele, joaca afară sau alte activități care merită atenție completă. Dacă un copil are nevoie de câteva minute în plus pentru a termina ceva într-o aplicație, accesul poate fi extins rapid.
Apple menționează și colaborarea cu American Academy of Pediatrics pentru adaptarea Family Media Plan într-un ghid pe care părinții îl pot folosi împreună cu produsele Apple. În plus, compania lansează un site dedicat părinților, cu informații despre instrumentele disponibile, resurse utile și răspunsuri la întrebări frecvente.
Noile funcții arată că Apple vrea să transforme controlul parental dintr-un set de opțiuni tehnice într-un sistem mai ușor de folosit în viața de zi cu zi. Pentru părinți, miza nu este să blocheze complet tehnologia, ci să o facă mai potrivită pentru vârsta copilului. Iar cu iOS 27, iPadOS 27 și macOS 27, Apple încearcă să ofere mai mult control fără ca părinții să fie nevoiți să devină administratori IT în propria familie.