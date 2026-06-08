Siguranța copiilor, primordială pe iPhone, iPad și Mac – noile instrumente anunțate de Apple la WWDC 2026

Compania spune că noile funcții sunt construite pe baza recomandărilor venite de la experți în siguranță online, sănătate și dezvoltarea copiilor. Mesajul central este că fiecare copil are nevoi diferite, iar părintele trebuie să aibă instrumente suficient de simple pentru a adapta experiența digitală în funcție de vârstă, maturitate și context familial.

Contul de copil devine punctul de pornire pentru o experiență mai sigură

Apple insistă că primul pas pentru protejarea copiilor este configurarea unui cont dedicat de copil. Acesta activează protecții la nivel de sistem, adaptate vârstei, precum limitarea site-urilor pentru adulți, accesul doar la conținut media potrivit vârstei și restricții în App Store. Contul de copil este obligatoriu pentru utilizatorii sub 13 ani, deși vârsta minimă poate varia în funcție de țară sau regiune, și este disponibil pentru copiii de până la 18 ani.

În noua versiune, procesul de configurare devine mai ușor de înțeles pentru părinți. Atunci când este setat un dispozitiv nou pentru copil, Apple îi ghidează pe adulți prin pașii esențiali. Ideea este ca protecțiile să nu mai fie ascunse prin meniuri complicate, ci să apară natural în momentul în care copilul primește un iPhone, un iPad sau un Mac.

O noutate importantă ține de alegerea aplicațiilor disponibile la început. Părinții pot porni cu doar câteva aplicații esențiale, pot alege un set recomandat sau pot selecta manual aplicațiile pe care le consideră potrivite. Accesul poate fi extins treptat, pe măsură ce copilul crește sau dovedește că poate folosi responsabil dispozitivul.

Funcția Ask to Buy, deja cunoscută, rămâne disponibilă pentru descărcarea aplicațiilor și achiziții în App Store, fie că aplicația este gratuită sau plătită. Noutatea este Ask to Browse, prin care copiii pot fi obligați să ceară permisiunea înainte de a accesa un site nou în Safari. Funcția va merge pe iPhone, iPad și Mac, ceea ce contează mult în familiile în care copilul alternează între mai multe dispozitive Apple.

Comunicarea, conținutul sensibil și timpul petrecut în aplicații sunt mai bine controlate

Apple extinde și zona de control asupra comunicării. Părinții pot gestiona de la început cu cine poate lua legătura copilul prin Messages, FaceTime și Phone. Dacă un copil vrea să comunice cu o persoană nouă, părintele poate seta aprobarea obligatorie înainte ca acel contact să fie permis. Este o funcție utilă mai ales pentru copiii mici sau pentru adolescenții aflați la începutul utilizării independente a telefonului.

Communication Safety, funcția care estompează automat nuditatea detectată în Messages și FaceTime, este deja activată implicit pentru utilizatorii sub 18 ani. Apple anunță acum că această protecție va interveni și în cazul imaginilor sau clipurilor video care conțin gore ori violență puternică. Practic, sistemul nu se limitează doar la conținut sexual explicit, ci încearcă să blocheze și alte materiale vizuale traumatizante.