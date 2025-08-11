Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani"
11 aug. 2025 | 08:26
de Badea Violeta

Gata cu bagajele pierdute. Trucul unei însoțitoare de zbor dacă ai escală, aşa nu mai stai cu stres în vacanţă
Asa nu iti vei mai pierde bagajele niciodata! Sursa foto: Profimedia

Zborurile cu escală pot transforma o vacanță relaxantă într-o experiență stresantă atunci când bagajele nu ajung la destinație. Există însă o serie de gesturi simple, recomandate de profesioniștii din aviație, care pot reduce considerabil riscul pierderii valizelor.

Pericolele unei escale prea scurte

Atunci când un zbor presupune o escală, bagajele înregistrate trebuie transferate dintr-un avion în altul într-un interval limitat de timp. În teorie, acest proces este automatizat, dar în practică poate fi afectat de întârzieri, lipsă de personal, condiții meteo nefavorabile sau erori umane. Escalele foarte scurte, de 45–60 de minute, lasă puțin timp pentru mutarea tuturor bagajelor, crescând riscul ca acestea să rămână în urmă.

O strategie eficientă este rezervarea zborurilor cu o pauză de cel puțin două ore între conexiuni. Acest interval suplimentar oferă timp pentru transferul bagajelor chiar și în cazul unor întârzieri moderate.

Eticheta corectă face diferența

Una dintre cauzele frecvente ale pierderii valizelor este etichetarea incorectă la check-in. Dacă eticheta este deteriorată, lipită greșit sau conține un cod IATA eronat, bagajul poate ajunge într-o altă destinație sau rămâne blocat pe aeroportul intermediar.

Pentru a preveni acest scenariu, este important să se verifice dacă pe etichetă apare corect destinația finală și codul de aeroport aferent. În plus, trebuie îndepărtate toate autocolantele vechi rămase de la călătorii anterioare, deoarece acestea pot induce în eroare sistemele automate de sortare. O verificare atentă la ghișeu poate evita complicații costisitoare.

Alternative și măsuri suplimentare

Cea mai sigură modalitate de a evita pierderea bagajului rămâne călătoria doar cu bagaj de mână. Această opțiune elimină riscul de transfer greșit și permite control deplin asupra bunurilor personale. Pentru optimizarea spațiului, hainele pot fi ambalate în pungi vidate, reducând volumul fără a sacrifica obiecte esențiale.

O altă soluție modernă este folosirea dispozitivelor de urmărire, precum Apple AirTag sau alte modele similare. Acestea nu împiedică pierderea bagajelor, dar oferă informații în timp real despre locația lor, ceea ce poate accelera procesul de recuperare. În anumite cazuri, pasagerii au reușit să-și localizeze singuri bunurile, înainte ca operatorul aerian să identifice poziția acestora.

Escalele fac parte din realitatea multor călătorii internaționale, iar riscul pierderii bagajelor nu poate fi eliminat complet. Totuși, prin planificarea atentă a itinerariului, verificarea corectă a documentelor de bagaj și utilizarea tehnologiei disponibile, pasagerii își pot proteja bunurile și pot începe vacanța fără grija că valiza lor nu îi va însoți la destinație.

