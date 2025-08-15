Cu ce au fost serviți jurnaliștii ruși în avion, pe drum spre summit-ul Trump – Putin. Mesaj subtil pentru Zelenski

Pe măsură ce atenția internațională se îndreaptă spre Alaska, unde vineri va avea loc prima întâlnire față în față dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la revenirea liderului american la Casa Albă, un detaliu aparent minor, dar cu o încărcătură simbolică evidentă, a stârnit comentarii aprinse.

Donald Trump a plecat spre Alaska

Summitul, găzduit la o bază aeriană din perioada Războiului Rece, este privit cu îngrijorare de Ucraina și aliații europeni. Trump speră să obțină de la Putin un acord de încetare a focului în Ucraina, însă există voci care susțin că liderul rus ar putea oferi doar o înțelegere pe tema controlului nuclear, avantajoasă pentru imaginea ambilor președinți.

În drum spre Anchorage, Donald Trump a declarat jurnaliștilor americani că „va lăsa Ucraina să decidă” dacă acceptă schimburi teritoriale cu Rusia – o idee pe care el însuși o lansase săptămâna trecută. Atunci, a sugerat că o eventuală pace ar putea implica „un anumit schimb de teritorii”, o propunere respinsă categoric atât de Kiev, cât și de Moscova. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat marți că nu va accepta retragerea trupelor ucrainene din Donbas, considerând că acest lucru ar lăsa Ucraina vulnerabilă în fața unor noi ofensive ruse.

Cu ce au fost serviți jurnaliștii ruși în avionul spre Alaska?

Pe acest fundal tensionat, șefa televiziunii de stat Russia Today, Margarita Simonian, a dezvăluit pe Telegram un detaliu din zborul special care a adus presa rusă în Alaska: jurnaliștii au fost serviți cu „Pui a la Kiev” – un preparat clasic asociat capitalei Ucrainei. Gestul a fost interpretat imediat drept un mesaj cu tentă ironică la adresa președintelui ucrainean.

„Jurnaliștii noștri, care au ajuns în Alaska cu un zbor special, au fost hrăniți cu ‘Pui a la Kiev’ în avion”, a scris Simonian, lăsând să se înțeleagă că alegerea meniului nu a fost întâmplătoare.

Comentatorul pro-Kremlin Serghei Markov a dus gluma mai departe, afirmând că „Putin și Trump ar trebui să-l transforme pe Zelenski într-un Pui a la Kiev. Nu se duce lipsă de umor la Kremlin.” Declarația sa a circulat rapid pe canalele de propagandă rusești, ilustrând modul în care gesturile simbolice sunt folosite ca instrumente de comunicare politică.

Astfel, în timp ce lumea așteaptă rezultatul discuțiilor Trump–Putin, „Puiul a la Kiev” a devenit deja un element de propagandă, un amestec de umor și provocare, pe fundalul unei negocieri în care viitorul Ucrainei rămâne incert.