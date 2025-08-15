Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 16:08
de Diana Dumitrache

Cu ce au fost serviți jurnaliștii ruși în avion, pe drum spre summit-ul Trump – Putin. Mesaj subtil pentru Zelenski

NEWS - HP
Cu ce au fost serviți jurnaliștii ruși în avion, pe drum spre summit-ul Trump – Putin. Mesaj subtil pentru Zelenski
Întâlnirea secolului, prin ochii cetăţenilor. Suporterii Ucrainei, în Alaska (Sursa foto: Profimedia)

Pe măsură ce atenția internațională se îndreaptă spre Alaska, unde vineri va avea loc prima întâlnire față în față dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la revenirea liderului american la Casa Albă, un detaliu aparent minor, dar cu o încărcătură simbolică evidentă, a stârnit comentarii aprinse.

Donald Trump a plecat spre Alaska

Summitul, găzduit la o bază aeriană din perioada Războiului Rece, este privit cu îngrijorare de Ucraina și aliații europeni. Trump speră să obțină de la Putin un acord de încetare a focului în Ucraina, însă există voci care susțin că liderul rus ar putea oferi doar o înțelegere pe tema controlului nuclear, avantajoasă pentru imaginea ambilor președinți.

În drum spre Anchorage, Donald Trump a declarat jurnaliștilor americani că „va lăsa Ucraina să decidă” dacă acceptă schimburi teritoriale cu Rusia – o idee pe care el însuși o lansase săptămâna trecută. Atunci, a sugerat că o eventuală pace ar putea implica „un anumit schimb de teritorii”, o propunere respinsă categoric atât de Kiev, cât și de Moscova. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat marți că nu va accepta retragerea trupelor ucrainene din Donbas, considerând că acest lucru ar lăsa Ucraina vulnerabilă în fața unor noi ofensive ruse.

Vezi și:
Cadoul pe care Putin l-a pregătit pentru Trump. Cine sunt membrii delegaţiilor care se vor întâlni în Alaska? Rusia îşi trimite „greii”, SUA se bazează pe novici
Ce teritorii ucrainene s-ar putea oferi Rusiei, la summitul Trump–Putin. Kremlinul „nu va renunța la aceste două regiuni”
Jurnaliştii se pregătesc pentru summit-ul din Alaska (Foto: Profimedia)

Jurnaliştii se pregătesc pentru summit-ul din Alaska (Foto: Profimedia)

Cu ce au fost serviți jurnaliștii ruși în avionul spre Alaska?

Pe acest fundal tensionat, șefa televiziunii de stat Russia Today, Margarita Simonian, a dezvăluit pe Telegram un detaliu din zborul special care a adus presa rusă în Alaska: jurnaliștii au fost serviți cu „Pui a la Kiev” – un preparat clasic asociat capitalei Ucrainei. Gestul a fost interpretat imediat drept un mesaj cu tentă ironică la adresa președintelui ucrainean.

„Jurnaliștii noștri, care au ajuns în Alaska cu un zbor special, au fost hrăniți cu ‘Pui a la Kiev’ în avion”, a scris Simonian, lăsând să se înțeleagă că alegerea meniului nu a fost întâmplătoare.

Comentatorul pro-Kremlin Serghei Markov a dus gluma mai departe, afirmând că „Putin și Trump ar trebui să-l transforme pe Zelenski într-un Pui a la Kiev. Nu se duce lipsă de umor la Kremlin.” Declarația sa a circulat rapid pe canalele de propagandă rusești, ilustrând modul în care gesturile simbolice sunt folosite ca instrumente de comunicare politică.

Astfel, în timp ce lumea așteaptă rezultatul discuțiilor Trump–Putin, „Puiul a la Kiev” a devenit deja un element de propagandă, un amestec de umor și provocare, pe fundalul unei negocieri în care viitorul Ucrainei rămâne incert.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Toţi românii vând produse second-hand, însă banii trebuie declaraţi la ANAF. Amenda pe care o primeşti dacă nu faci asta
Toţi românii vând produse second-hand, însă banii trebuie declaraţi la ANAF. Amenda pe care o primeşti dacă nu faci asta
Teama românilor care merg în vacanţă în Albania. Mulţi turişti pun sub semnul întrebările cazările: „Este normal? Riscăm să rămânem fără”
Teama românilor care merg în vacanţă în Albania. Mulţi turişti pun sub semnul întrebările cazările: „Este normal? Riscăm să rămânem fără”
De ce apar ridurile odată cu înaintarea în vârstă: oamenii de știință au identificat cauza exactă
De ce apar ridurile odată cu înaintarea în vârstă: oamenii de știință au identificat cauza exactă
O tânără spune că relaţia cu iubitul ei a fost una minunată până în momentul când a aflat motivul pentru care nu-i suporta pisica. Ce ascundea bărbatul?
O tânără spune că relaţia cu iubitul ei a fost una minunată până în momentul când a aflat motivul pentru care nu-i suporta pisica. Ce ascundea bărbatul?
Ai ochi de vultur dacă găseşti numărul 84 printre 48, în 7 secunde! Este testul preferat al oftalmologilor
Ai ochi de vultur dacă găseşti numărul 84 printre 48, în 7 secunde! Este testul preferat al oftalmologilor
Italia sau Spania? Ţara în care este mai convenabil să ieşi la pensie, conform sumelor oferite de stat
Italia sau Spania? Ţara în care este mai convenabil să ieşi la pensie, conform sumelor oferite de stat
Românii şi-au însuşit o insulă din Grecia. „Thassos, pământ românesc”, expresia din ce mai des întâlnită: „8 din 10 maşini sunt de România”
Românii şi-au însuşit o insulă din Grecia. „Thassos, pământ românesc”, expresia din ce mai des întâlnită: „8 din 10 maşini sunt de România”
Actorul Jason Bateman, într-un rol mai întunecat decât în Ozark: De ce „The Outsider” de pe HBO, realizat după Stephen King, merită văzut
Actorul Jason Bateman, într-un rol mai întunecat decât în Ozark: De ce „The Outsider” de pe HBO, realizat după Stephen King, merită văzut
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
Playtech Știri
Andreea Bălan şi Victor Cornea petrec o vacanţă de vis alături de fetele artistei. Au vrut să arate tuturor fotografii de revistă, dar un detaliu i-a deranjat pe fani
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc pentru weekend 15–17 august 2025. Zodiile care atrag norocul ca un magnet în aceste zile
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou