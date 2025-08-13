Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 15:50
de Vieriu Ionut

Noi reguli pentru şoferii din Marea Britanie. Testele de vedere devin obligatorii, noutăţi legate şi de alcoolemia la volan

Știri Externe
Noi reguli pentru şoferii din Marea Britanie. Testele de vedere devin obligatorii, noutăţi legate şi de alcoolemia la volan

Guvernul britanic se pregătește să publice, în toamnă, o strategie de siguranță rutieră care ar putea transforma radical modul în care milioane de șoferi își folosesc și își reînnoiesc permisul de conducere. Măsurile propuse vizează aspecte esențiale ale siguranței pe șosele, de la aptitudinile fizice ale șoferilor și consumul de alcool, până la sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță. Planul, prezentat ca o „restabilire a ordinii pe drumurile britanice”, este o reacție la statisticile alarmante privind numărul de accidente și decese.

Testele de vedere devin obligatorii pentru șoferii în vârstă

Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează șoferii de peste 70 de ani. Decizia vine după o anchetă în urma a patru decese cauzate de șoferi cu probleme de vedere, anchetă care a scos la iveală că Regatul Unit are „cel mai permisiv sistem din Europa” în privința verificării aptitudinilor medicale la volan. În prezent, șoferii își pot autodeclara afecțiunile oculare, însă noile planuri ar impune testarea obligatorie la fiecare trei ani, odată cu reînnoirea permisului.

Această măsură este susținută de statisticile care arată că, anual, aproximativ 1.600 de oameni își pierd viața pe șoselele britanice, mii sunt răniți grav, iar costurile pentru NHS (National Health Service) depășesc 2 miliarde de lire sterline. Edmund King, președintele AA, a recunoscut că șoferii foarte în vârstă pot reprezenta un risc, dar a apreciat testarea ca fiind un „compromis rezonabil pentru siguranța tuturor”.

Reducerea limitei de alcoolemie și sancțiuni mai aspre

Un alt punct important al noii strategii este reducerea limitei de alcoolemie de la 35 micrograme la 100 ml de aer expirat la 22 micrograme. Această modificare ar alinia legislația din Anglia și Țara Galilor cu cea din Scoția, unde o măsură similară a fost implementată încă din 2014. Chiar dacă un raport al Institute of Alcohol Studies a arătat că această schimbare nu a redus neapărat numărul accidentelor, a consolidat, totuși, atitudinea publică împotriva condusului sub influența alcoolului. Modificarea este considerată necesară, mai ales în contextul unei „creșteri catastrofale” a deceselor cauzate exclusiv de consumul de alcool în ultimii patru ani.

Strategia guvernului vizează și sancțiuni mai dure. Printre acestea se numără introducerea de puncte de penalizare pentru nepurtarea centurii de siguranță, o măsură ce ar putea responsabiliza mai mult șoferii. De asemenea, se ia în considerare posibilitatea introducerii testelor medicale pentru afecțiuni precum demența, având în vedere că, în prezent, șoferii sunt cei care trebuie să-și declare diagnosticul către DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency).

Un apel la responsabilitate pentru toate categoriile de șoferi

Noua strategie de siguranță rutieră nu se adresează doar șoferilor în vârstă sau celor care consumă alcool. Măsurile propuse încearcă să crească responsabilitatea tuturor participanților la trafic. Potrivit statisticilor organizației Brake, unul din cinci șoferi tineri este implicat într-un accident în primul an de la obținerea permisului, iar peste 1.500 sunt uciși sau răniți grav anual. Aceste cifre indică nevoia de a acționa pe mai multe planuri pentru a reduce numărul tragic de victime de pe șoselele britanice.

Publicarea oficială a noii Strategii de Siguranță Rutieră este așteptată în toamnă, iar autoritățile promit sancțiuni mai dure și o abordare mai fermă în aplicarea legii.

