Ce se întâmplă cu garanțiile de 50 de bani pe care nu le mai recuperează românii. Ce face RetuRO cu milioanele rămase în sistem
Sistemul Garanție-Returnare a depășit un prag impresionant la doi ani și jumătate de la lansare: peste 10 miliarde de ambalaje au fost colectate, ceea ce înseamnă că prin acest mecanism au circulat aproximativ 5 miliarde de lei. Mulți români se întreabă însă unde ajung acești bani și ce se întâmplă cu garanțiile care nu mai sunt recuperate de consumatori.
- 10 miliarde de ambalaje colectate în doar doi ani și jumătate
- Cum circulă banii în sistemul de garanție-returnare
- Costurile magazinelor sunt acoperite prin tarife speciale
- Ce se întâmplă cu garanțiile nerevendicate
- Tot mai mulți bani vin din reciclare
- Un sistem care funcționează fără distribuirea profitului
10 miliarde de ambalaje colectate în doar doi ani și jumătate
Administratorul Sistemului Garanție-Returnare, RetuRO, a anunțat recent că a fost atins pragul de 10 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea programului. Este vorba despre PET-uri, sticle și doze din aluminiu care au fost returnate de consumatori și trimise ulterior către reciclare.
Dimensiunea operațiunii este una impresionantă. Potrivit companiei, în această perioadă au fost livrate către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale. Pentru a înțelege mai bine amploarea fenomenului, această cantitate este echivalentă cu masa a aproximativ 15 nave de dimensiunea Titanicului sau cu un convoi format din 30.000 de camioane care ar putea acoperi traseul dintre București și Cluj-Napoca.
Cum circulă banii în sistemul de garanție-returnare
Deși consumatorii văd doar garanția de 50 de bani pe care o plătesc la cumpărarea unei băuturi, în spatele sistemului există un mecanism financiar complex. Totul începe cu producătorii și importatorii, care virează către RetuRO valoarea garanțiilor aferente ambalajelor introduse pe piață. Pe lângă această sumă, ei achită și un tarif de administrare stabilit prin lege, destinat acoperirii costurilor de funcționare ale întregului sistem.
Începând cu 8 iunie 2026, de exemplu, producătorii vor plăti un tarif de administrare de 0,2451 lei pentru sticla mică de până la 500 ml și de 0,1190 lei pentru ambalajele din plastic transparent.
Ulterior, producătorii își recuperează garanția de la comercianții care le cumpără produsele, iar comercianții o recuperează la rândul lor de la consumatori, în momentul vânzării băuturilor.
Atunci când ambalajele sunt returnate, traseul se inversează. Consumatorii își primesc înapoi cei 50 de bani, comercianții predau ambalajele către RetuRO și primesc contravaloarea garanțiilor, dar și un tarif de gestionare care acoperă costurile de colectare și depozitare.
Costurile magazinelor sunt acoperite prin tarife speciale
Pentru comercianți, preluarea ambalajelor presupune spațiu, personal și logistică. Din acest motiv, sistemul include așa-numitul tarif de gestionare.
Începând cu 8 iunie 2026, acesta va ajunge la 0,1363 lei pentru ambalajele mici colectate prin automate de tip RVM și la 0,0911 lei pentru cele colectate manual. Pentru ambalajele PET de peste un litru, tariful poate depăși 0,15 lei per unitate. Practic, aceste tarife reprezintă una dintre cele mai importante categorii de costuri din întregul sistem.
Ce se întâmplă cu garanțiile nerevendicate
Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de ambalajele care nu sunt returnate. În aceste cazuri, garanția de 50 de bani rămâne în sistem și devine o sursă de finanțare pentru RetuRO. Conform legislației, aceste sume nu pot fi distribuite acționarilor și nici transformate în profit pentru companie, ci trebuie folosite exclusiv pentru funcționarea și dezvoltarea Sistemului Garanție-Returnare.
Administratorul sistemului susține că valorile exacte ale garanțiilor nerevendicate sunt încă în curs de validare și vor fi publicate în raportările oficiale.
Totuși, pe măsură ce tot mai mulți români returnează ambalajele, aceste sume tind să scadă. În 2025, rata de colectare a ajuns la aproximativ 83%, semn că sistemul este folosit din ce în ce mai eficient.
Tot mai mulți bani vin din reciclare
O schimbare importantă observată în ultimii ani este creșterea veniturilor provenite din valorificarea materialelor reciclabile. Dacă în 2024 acestea reprezentau aproximativ 9% din veniturile sistemului, ponderea lor a urcat la 17% în 2025 și este estimată să ajungă la 21% în 2026. Evoluția arată că volumele colectate sunt tot mai mari, iar materialele recuperate generează venituri suplimentare pentru susținerea mecanismului.
Un sistem care funcționează fără distribuirea profitului
RetuRO funcționează pe principiul „not for profit”, ceea ce înseamnă că eventualele câștiguri obținute sunt reinvestite integral în dezvoltarea infrastructurii și în creșterea eficienței sistemului.
Compania este deținută de organizații ale producătorilor, retailerilor și de statul român, prin Ministerul Mediului. Rolul său este să asigure transparența întregului circuit al ambalajelor și să contribuie la atingerea țintelor de reciclare asumate de România în fața Uniunii Europene.
La peste doi ani de la lansare, Sistemul Garanție-Returnare a devenit una dintre cele mai ample inițiative de economie circulară din România, iar cele 5 miliarde de lei rulate prin acest mecanism arată dimensiunea unei schimbări care începe să modifice comportamentul de consum al milioane de români.