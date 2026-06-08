Ce se întâmplă cu garanțiile de 50 de bani pe care nu le mai recuperează românii. Ce face RetuRO cu milioanele rămase în sistem

Dimensiunea operațiunii este una impresionantă. Potrivit companiei, în această perioadă au fost livrate către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale. Pentru a înțelege mai bine amploarea fenomenului, această cantitate este echivalentă cu masa a aproximativ 15 nave de dimensiunea Titanicului sau cu un convoi format din 30.000 de camioane care ar putea acoperi traseul dintre București și Cluj-Napoca.

Cum circulă banii în sistemul de garanție-returnare

Deși consumatorii văd doar garanția de 50 de bani pe care o plătesc la cumpărarea unei băuturi, în spatele sistemului există un mecanism financiar complex. Totul începe cu producătorii și importatorii, care virează către RetuRO valoarea garanțiilor aferente ambalajelor introduse pe piață. Pe lângă această sumă, ei achită și un tarif de administrare stabilit prin lege, destinat acoperirii costurilor de funcționare ale întregului sistem.

Începând cu 8 iunie 2026, de exemplu, producătorii vor plăti un tarif de administrare de 0,2451 lei pentru sticla mică de până la 500 ml și de 0,1190 lei pentru ambalajele din plastic transparent.

Ulterior, producătorii își recuperează garanția de la comercianții care le cumpără produsele, iar comercianții o recuperează la rândul lor de la consumatori, în momentul vânzării băuturilor.

Atunci când ambalajele sunt returnate, traseul se inversează. Consumatorii își primesc înapoi cei 50 de bani, comercianții predau ambalajele către RetuRO și primesc contravaloarea garanțiilor, dar și un tarif de gestionare care acoperă costurile de colectare și depozitare.

Costurile magazinelor sunt acoperite prin tarife speciale

Pentru comercianți, preluarea ambalajelor presupune spațiu, personal și logistică. Din acest motiv, sistemul include așa-numitul tarif de gestionare.

Începând cu 8 iunie 2026, acesta va ajunge la 0,1363 lei pentru ambalajele mici colectate prin automate de tip RVM și la 0,0911 lei pentru cele colectate manual. Pentru ambalajele PET de peste un litru, tariful poate depăși 0,15 lei per unitate. Practic, aceste tarife reprezintă una dintre cele mai importante categorii de costuri din întregul sistem.