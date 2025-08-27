O familie acuză gigantul auto al lui Elon Musk: Cum ar fi devenit Cybertruck o capcană pe patru roți și i-ar fi curmat viața șoferului

O tragedie rutieră din Texas, în care a fost implicat un Tesla Cybertruck, a ajuns în instanță, familia șoferului decedat acuzând atât barul de unde acesta a plecat, cât și producătorul mașinii.

Michael Sheehan, în vârstă de 47 de ani, și-a pierdut viața într-un accident la doar 102 zile după ce achiziționase camioneta electrică, scrie CarScoops.

Incidentul s-a petrecut foarte aproape de de Barn Whiskey Bar, din Cypress, Texas, când mașina a părăsit carosabilul, a lovit un rigol și a luat foc. Corpul victimei a fost dificil de identificat din cauza intensității flăcărilor.

Acuzații împotriva Tesla

Familia susține că barul i-a servit alcool în exces, chiar dacă Sheehan era vizibil intoxicat și reprezenta un pericol pentru sine și pentru ceilalți.

În paralel, reclamația acuză Tesla de faptul că mașina prezenta defecte care au transformat mașina într-o capcană mortală pe patru roți.

Conform procesului, chimia celulelor bateriei Cybertruck este hypervolatilă și predispusă la rularea termică rapidă, iar familia susține că ar fi fost disponibilă o alternativă mai sigură, care ar fi oferit timp mai mare de evacuare în caz de accident.

Alte defecte invocate includ modulele și pachetele bateriilor, locația ventilației și mânerele ușilor, considerate „nerealist de greu de găsit în caz de urgență”. Reclamanții cred că dacă focul s-ar fi răspândit mai lent și ușile ar fi fost mai accesibile, Sheehan ar fi avut șanse să scape, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Ce daune cer reclamanții și, mai ales, cui

Familia reclamantă cere despăgubiri care depășesc 1 milion de dolari, invocând responsabilitatea atât a barului, cât și a Tesla.

Incidentul ridică întrebări privind siguranța mașinilor electrice în accidente severe, în ciuda faptului că Cybertruck a primit cea mai mare evaluare de siguranță, cinci stele, de la NHTSA.

Cazul va fi urmărit cu atenție de public și de experți, deoarece pune în discuție nu doar modul în care se comportă tehnologia în situații extreme, ci și responsabilitatea locațiilor care servesc alcool.

Verdictul instanței ar putea avea impact asupra modului în care producătorii auto concep siguranța bateriilor și accesibilitatea în caz de urgență, dar și asupra reglementării responsabilității barurilor în astfel de tragedii. Rămâne, totuși, de văzut, cum se va soluționa totul, de vreme ce vina nu pare să fie purtată în totalitate de Cybertruck.