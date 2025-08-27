Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 12:12
de Iulia Kelt

O familie acuză gigantul auto al lui Elon Musk: Cum ar fi devenit Cybertruck o capcană pe patru roți și i-ar fi curmat viața șoferului

AUTO
O familie acuză gigantul auto al lui Elon Musk: Cum ar fi devenit Cybertruck o capcană pe patru roți și i-ar fi curmat viața șoferului
Un nou proces pentru Elon Musk / Foto cu scop ilustrativ: CBC

O tragedie rutieră din Texas, în care a fost implicat un Tesla Cybertruck, a ajuns în instanță, familia șoferului decedat acuzând atât barul de unde acesta a plecat, cât și producătorul mașinii.

Michael Sheehan, în vârstă de 47 de ani, și-a pierdut viața într-un accident la doar 102 zile după ce achiziționase camioneta electrică, scrie CarScoops.

Incidentul s-a petrecut foarte aproape de de Barn Whiskey Bar, din Cypress, Texas, când mașina a părăsit carosabilul, a lovit un rigol și a luat foc. Corpul victimei a fost dificil de identificat din cauza intensității flăcărilor.

Vezi și:
Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI. Ce acuză că ascund pe piața inteligenței artificiale
Gadgetul de mii de dolari pe care Zuckerberg și Musk îl consideră secretul succesului

Acuzații împotriva Tesla

Familia susține că barul i-a servit alcool în exces, chiar dacă Sheehan era vizibil intoxicat și reprezenta un pericol pentru sine și pentru ceilalți.

În paralel, reclamația acuză Tesla de faptul că mașina prezenta defecte care au transformat mașina într-o capcană mortală pe patru roți.

Conform procesului, chimia celulelor bateriei Cybertruck este hypervolatilă și predispusă la rularea termică rapidă, iar familia susține că ar fi fost disponibilă o alternativă mai sigură, care ar fi oferit timp mai mare de evacuare în caz de accident.

Alte defecte invocate includ modulele și pachetele bateriilor, locația ventilației și mânerele ușilor, considerate „nerealist de greu de găsit în caz de urgență”. Reclamanții cred că dacă focul s-ar fi răspândit mai lent și ușile ar fi fost mai accesibile, Sheehan ar fi avut șanse să scape, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Ce daune cer reclamanții și, mai ales, cui

Familia reclamantă cere despăgubiri care depășesc 1 milion de dolari, invocând responsabilitatea atât a barului, cât și a Tesla.

Incidentul ridică întrebări privind siguranța mașinilor electrice în accidente severe, în ciuda faptului că Cybertruck a primit cea mai mare evaluare de siguranță, cinci stele, de la NHTSA.

Cazul va fi urmărit cu atenție de public și de experți, deoarece pune în discuție nu doar modul în care se comportă tehnologia în situații extreme, ci și responsabilitatea locațiilor care servesc alcool.

Verdictul instanței ar putea avea impact asupra modului în care producătorii auto concep siguranța bateriilor și accesibilitatea în caz de urgență, dar și asupra reglementării responsabilității barurilor în astfel de tragedii. Rămâne, totuși, de văzut, cum se va soluționa totul, de vreme ce vina nu pare să fie purtată în totalitate de Cybertruck.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
REVIEW Philips Evnia 32M2C5501 – monitorul curbat de gaming cu 180Hz și Ambiglow care te ajută să te scufunzi în jocurile tale preferate cum nu credeai posibil
REVIEW Philips Evnia 32M2C5501 – monitorul curbat de gaming cu 180Hz și Ambiglow care te ajută să te scufunzi în jocurile tale preferate cum nu credeai posibil
Concerte București septembrie 2025. Cele mai așteptate evenimente ale lunii
Concerte București septembrie 2025. Cele mai așteptate evenimente ale lunii
Fenomen spectaculos surprins în Italia: o turistă a filmat momentul exact în care un fulger lovește direct între umbrele pe o plajă
Fenomen spectaculos surprins în Italia: o turistă a filmat momentul exact în care un fulger lovește direct între umbrele pe o plajă
Dragoș Bucur s-a retras din juriul “Românii au talent”, iar acum s-a aflat cine i-ar lua locul. Surpriză pentru fanii celebrei emisiuni
Dragoș Bucur s-a retras din juriul “Românii au talent”, iar acum s-a aflat cine i-ar lua locul. Surpriză pentru fanii celebrei emisiuni
Românii se tem pentru stabilitatea locului de muncă până la pensie. Ce arată cele mai recente studii
Românii se tem pentru stabilitatea locului de muncă până la pensie. Ce arată cele mai recente studii
Cum optimizezi bateria pe iPhone: setări care chiar fac diferența
Cum optimizezi bateria pe iPhone: setări care chiar fac diferența
Escrocheria elaborată de 7 milioane de euro care îți amintește de „Inventing Anna” – Cum a căzut un cunoscut actor în plasa unui fals artistocrat
Escrocheria elaborată de 7 milioane de euro care îți amintește de „Inventing Anna” – Cum a căzut un cunoscut actor în plasa unui fals artistocrat
Germania înăsprește regulile pentru ajutoarele sociale: românii care nu anunță vacanțele în România rămân fără bani
Germania înăsprește regulile pentru ajutoarele sociale: românii care nu anunță vacanțele în România rămân fără bani
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Playtech Știri
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!