Mașinile Plug-in Hybrid scapă de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile WLTP, conform unui studiu

Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 11:57
de Iulia Kelt

AUTO
Mașinile Plug-in Hybrid emit de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon / Foto:

Un nou raport publicat de organizația europeană Transport and Environment (T&E) arată că mașinile cu motoare Plug-in Hybrid (PHEV) emit în realitate de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile oficiale declarate de producători în cadrul testelor WLTP.

De altfel, studiul s-a bazat pe analiza a peste 800.000 de mașini, inclusiv 127.000 de modele PHEV, evaluate între 2021 și 2023.

Diferențe uriașe între cifrele din laborator și emisiile reale

Potrivit datelor obținute de T&E, în 2021 emisiile reale medii pentru PHEV au fost de 134 g CO2/km, comparativ cu 38 g/km raportați de producători.

În 2022, media reală a fost de 137 g/km, față de 33 g/km WLTP, iar în 2023 diferența a devenit și mai mare: 139 g/km în utilizarea cotidiană, comparativ cu doar 28 g/km în datele oficiale.

Raportul arată că aceste discrepanțe apar deoarece producătorii de mașini presupun că șoferii conduc în regim electric 84% din distanțele parcurse, în timp ce, în realitate, procentul mediu observat a fost de doar 27%. În consecință, consumul de combustibil și emisiile reale sunt semnificativ mai ridicate.

Avantajele PHEV, mai mici decât se credea

T&E evidențiază că diferența reală de emisii dintre mașinile Plug-in Hybrid și cele convenționale (cu motoare termice sau hibride clasice) este mult mai mică decât cea promovată de industrie.

În perioada analizată, media emisiilor reale pentru PHEV a fost de 135 g/km CO2, în timp ce pentru vehiculele cu motoare clasice (ICE și HEV) media a fost de 166 g/km, o diferență de doar 31 g/km, adică aproximativ 19%.

Aceste rezultate pun sub semnul întrebării rolul real al vehiculelor PHEV în tranziția ecologică, mai ales în contextul în care multe dintre ele beneficiază încă de avantaje fiscale în Uniunea Europeană.

Organizația T&E cere Comisiei Europene să actualizeze metodologia de testare WLTP pentru a reflecta mai corect comportamentul de condus din viața reală și să reevalueze stimulentele acordate vehiculelor plug-in hybrid, care, potrivit concluziilor studiului, contribuie semnificativ mai mult la emisiile de CO2 decât indică datele oficiale.

Așadar, acest studiu pare să pună într-o cu totul altă lumină acest tip de mașini și să-i facă pe cei care vor să-și achiziționeze una să-și schimbe puțin perspectivele de achiziție. Rămâne de văzut cum se va schimba situația în viitor și dacă există soluții pentru asta.

