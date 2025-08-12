Mașina de 3 tone ce pare să fie o alternativă la Rolls Royce vine din China. Cu ce se laudă noul Zeekr

Zeekr, brandul premium din grupul Geely, cunoscut până acum doar pentru modelele sale pur electrice, a intrat oficial pe piața hibrizilor plug-in cu noul SUV 9X. Lansat inițial în aprilie în versiune electrică, modelul a fost conceput să rivalizeze cu giganții luxului auto, precum Rolls-Royce și Maybach. Versiunea plug-in hibridă, prezentată recent în China, vine cu specificații tehnice care ridică ștacheta în segmentul său, dar și cu o greutate proprie de peste 3 tone, un prag rar întâlnit chiar și în rândul SUV-urilor electrice de mari dimensiuni.

Această masă uriașă nu este un accident de proiectare, ci rezultatul unei strategii deliberate: oferirea unei autonomii pur electrice de 380 km și a unei autonomii totale de peste 1.000 km. Practic, pentru utilizarea zilnică, proprietarul poate folosi exclusiv modul electric, apelând la motorul pe benzină doar pentru călătorii lungi sau urgențe.

Baterie avansată și încărcare ultra-rapidă

Unul dintre punctele forte ale noului Zeekr 9X este bateria de 70 kWh dezvoltată de CATL, denumită Freevoy Super Hybrid. Aceasta combină celule litiu-ion cu celule sodiu-ion, o tehnologie rar întâlnită, menită să echilibreze performanțele și să ofere rezistență în condiții extreme. Datorită acestei construcții hibride, bateria poate funcționa optim la temperaturi de până la -40°C și poate fi încărcată la -30°C, un avantaj important pentru piețele cu ierni aspre.

Încărcarea rapidă este un alt argument puternic: trecerea de la 10% la 80% se face în doar 10 minute și 20 de secunde. Aceasta înseamnă că, în mai puțin de un sfert de oră, șoferul poate obține energie suficientă pentru aproximativ 266 km. Sistemul electric de 900V joacă un rol crucial în această performanță, aducând modelul în aceeași ligă cu cele mai avansate vehicule electrice de pe piață.

Zeekr 9X nu este doar un SUV hibrid cu cifre impresionante pe hârtie, ci și o demonstrație a modului în care tehnologia bateriilor poate transforma complet percepția asupra unui plug-in hibrid. Dacă majoritatea modelelor de acest tip oferă autonomii electrice limitate la 50-100 km, noul Zeekr propune un scenariu de utilizare aproape identic cu cel al unui vehicul electric pur.

Performanțe de supercar pentru un SUV de lux

Deși are peste 3 tone, Zeekr 9X nu face compromisuri la capitolul performanță. SUV-ul este propulsat de trei motoare electrice – două pe puntea spate și unul pe puntea față – care dezvoltă împreună 1.030 kW, echivalentul a 1.400 CP. Rezultatul? O accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 3,1 secunde, un timp demn de un supercar.

Motorul pe benzină, un 2.0 litri turbo cu 205 kW (279 CP), funcționează exclusiv ca generator pentru alimentarea bateriei și susținerea motoarelor electrice. Spre deosebire de hibrizii convenționali, acest propulsor nu are rolul principal de a mișca direct mașina, ci de a extinde autonomia atunci când bateria se descarcă. Cu o eficiență termică declarată de 46%, unitatea termică este optimizată pentru consum redus și producție maximă de energie electrică.

Astfel, Zeekr 9X demonstrează că filosofia „range extender” poate fi dusă la un nou nivel, în care partea electrică este centrul experienței de condus, iar motorul termic doar un suport logistic.

Impactul greutății și implicațiile legislative

Greutatea proprie de peste 3 tone a noului Zeekr 9X ridică însă și provocări practice. În anumite țări, cu pasageri și bagaje, vehiculul ar putea depăși 3.500 kg, necesitând un alt tip de permis decât categoria B. Situația se înscrie într-o tendință mai largă: creșterea masei vehiculelor electrice și hibride, care determină deja Uniunea Europeană să ia în calcul ridicarea limitei pentru categoria B la 4.250 kg pentru mașinile cu emisii zero.

Zeekr pare dispusă să își asume acest compromis, mizând pe faptul că publicul țintă – clienții de SUV-uri de lux – va aprecia mai mult autonomia, performanțele și rafinamentul tehnologic decât ușurința manevrabilității.

Prețurile pentru Zeekr 9X plug-in hibrid vor fi anunțate la sfârșitul lunii august, dar, având în vedere specificațiile și poziționarea de piață, este de așteptat ca acest model să concureze direct cu SUV-urile electrice și hibride ale mărcilor premium europene și americane.

Dacă se va confirma succesul comercial, 9X ar putea deveni un punct de referință nu doar pentru marca Zeekr, ci și pentru întreaga industrie auto, demonstrând că viitorul plug-in hibrizilor de lux poate fi la fel de impresionant ca cel al vehiculelor electrice pure.