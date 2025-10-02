Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 12:28
de Vieriu Ionut

Mai multe magazine Action se vor deschide în mai multe oraşe ale ţării. Sunt mii de produse cu preţuri până în 5 lei

Action se extinde în România

Intrarea pe piața locală a unui nou jucător internațional din retail a stârnit interesul consumatorilor români, atrași de diversitatea ofertelor și de prețurile extrem de accesibile. Retailerul olandez Action, cunoscut la nivel european pentru politica sa de discount pe segmentul de produse nealimentare, a deschis recent primul magazin în România și are planuri ambițioase de extindere în mai multe orașe din țară.

Primul magazin, inaugurat la Pitești

Săptămâna trecută, primul magazin Action din România și-a deschis porțile la Pitești, în cadrul centrului comercial Supernova, în clădirea Mömax. Evenimentul marchează începutul unei strategii extinse de dezvoltare pe piața românească, unde compania își propune să ajungă în cele mai importante orașe.

Potrivit informațiilor publicate de Economica.net, Action a semnat deja contracte de închiriere pentru mai multe spații comerciale, consolidându-și prezența în zone cu potențial ridicat de atragere a clienților.

Extindere în orașe-cheie din țară

Retailerul are în plan deschiderea de magazine în București, Arad, Oradea, Bragadiru, Râmnicu Vâlcea, Hunedoara și Turda, procesul de recrutare fiind deja pornit pentru o parte dintre aceste locații. În Arad, spațiul ales este situat în Agora Mall, redeschis recent, în timp ce în Oradea compania a închiriat un spațiu de 1.130 de metri pătrați în Oradea Shopping City.

De asemenea, la Bragadiru, județul Ilfov, Action a închiriat un spațiu generos de peste 1.000 de metri pătrați pe strada Alexandriei, iar la Turda, noul magazin va fi deschis în Nova Shopping Park. Totodată, retailerul va fi prezent și în Drobeta-Turnu Severin, printr-un contract de închiriere semnat cu proprietarul centrelor Supernova.

Toate aceste contracte au fost încheiate pe termen lung, până în anul 2030, ceea ce demonstrează angajamentul companiei de a-și consolida prezența în România.

Cum arată un magazin Action și ce criterii respectă

Pentru fiecare unitate, retailerul urmărește un set strict de condiții. Fiecare magazin trebuie să aibă o suprafață între 1.000 și 1.200 de metri pătrați, să fie amplasat în centre sau parcuri comerciale aproape de zonele rezidențiale și să asigure minimum 30-40 de locuri de parcare. În plus, compania țintește locații care să atragă între 20.000 și 30.000 de clienți.

Oferta este variată și include peste 6.000 de produse din 14 categorii: de la detergenți, articole de curățenie și îngrijire personală, până la jucării, articole de bricolaj, divertisment și produse pentru grădină sau exterior. Unul dintre punctele forte îl reprezintă prețurile mici, compania menținând 1.500 de produse la valori sub 5 lei. În plus, în fiecare săptămână sunt introduse aproximativ 150 de produse noi.

Un centru logistic major lângă București

Pentru a sprijini expansiunea, Action va beneficia de un centru de distribuție modern, dezvoltat de compania belgiană WDP. Investiția se ridică la 40 de milioane de euro și presupune construirea unui spațiu de 54.000 de metri pătrați în WDP Park București – Ștefănești. Acest centru va deveni hub-ul logistic al retailerului pentru România.

Cifre impresionante la nivel european

Action este deja un brand puternic în Europa, cu peste 3.000 de magazine și aproape 80.000 de angajați. În 2024, retailerul a raportat vânzări de 13,8 miliarde de euro și a atras 18,7 milioane de clienți. Doar anul trecut, compania a inaugurat 352 de magazine noi, iar pentru 2025 și-a propus să ajungă la alte 370 de deschideri în Europa.

