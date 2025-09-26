Ultima ora
26 sept. 2025 | 20:47
de Vieriu Ionut

Ce produse se găsesc la magazinul Action, recent intrat pe piața din România. De ce lanțul are succes în toată Europa
Action a deschis primul magazin în România, la Pitești

Retailul european trece printr-o nouă etapă de expansiune în România, odată cu intrarea pe piață a lanțului olandez Action, recunoscut pentru prețurile sale foarte mici și gama variată de produse. Primul magazin din țară și-a deschis oficial porțile miercuri, 24 septembrie 2025, la Pitești, în cadrul centrului comercial Supernova.

Peste 6.000 de produse din 14 categorii

Noul magazin Action din Pitești oferă clienților o experiență completă de cumpărături, cu peste 6.000 de articole disponibile, grupate în 14 categorii. Printre acestea se numără produse pentru casă și grădină, articole de bricolaj, decorațiuni, papetărie și hobby, articole sportive, multimedia, haine și jucării. De asemenea, pe rafturi se regăsesc produse pentru îngrijire personală, detergenți, hrană pentru animale, dar și alimente și băuturi.

Conform companiei, două treimi dintre produse costă mai puțin de 2 euro, multe dintre ele având prețuri sub 1 euro. În România, peste 1.500 de articole se vând sub pragul de 5 lei. În plus, în fiecare săptămână, sortimentul se reînnoiește cu aproximativ 150 de produse noi, menite să păstreze oferta atractivă și adaptată sezonului.

Un brand cu succes în întreaga Europă

Action a fost fondat în 1993, în orașul Enkhuizen din Olanda, ca un magazin simplu, orientat către produse utile și accesibile. De atunci, compania a cunoscut o expansiune impresionantă și operează în prezent peste 3.000 de magazine în 14 țări europene.

Extinderea sa a început în Belgia, în 2005, urmată de Germania, Franța și alte piețe importante precum Spania, Italia, Portugalia, Slovacia și Elveția. Succesul modelului său de business se bazează pe eficiență, costuri reduse și procese standardizate, fără investiții masive în marketing sau locații premium.

Angajați și oportunități de carieră în România

Magazinul din Pitești are o suprafață de 840 de metri pătrați și a creat 18 noi locuri de muncă. La nivel european, Action are aproximativ 79.700 de angajați, iar în 2024 a generat peste 10.600 de joburi noi. Compania încurajează promovările interne, în prima jumătate a anului 2025 fiind avansați peste 1.900 de angajați.

Un aspect unic al culturii organizaționale este faptul că toți angajații, inclusiv managerii și CEO-ul, trebuie să lucreze două zile pe an într-un magazin. În acest fel, conducerea companiei rămâne conectată la realitățile zilnice din rețeaua de retail.

Planuri de expansiune în România

Pe lângă deschiderea de la Pitești, Action plănuiește să ajungă și în alte orașe importante. Următoarele locații vizate sunt Arad și Oradea, urmând apoi extinderea către București, Cluj-Napoca, Bragadiru, Râmnicu Vâlcea și Hunedoara.

Boyko Tchakarov, numit General Manager Action România, a subliniat potențialul pieței locale: „Sunt foarte încântat să intrăm pe piața din România. Este o țară cu un potențial uriaș, iar populația va iubi cu siguranță formula și prețurile atractive ale Action. Prețul bun, calitatea foarte bună și diversitatea produselor cred că vor prinde foarte bine pe piața din România”.

La rândul său, CEO-ul companiei, Hajir Hajji, a evidențiat importanța acestui moment: „Suntem cu adevărat încântați să deschidem astăzi primul magazin Action din România. Acest pas important marchează începutul călătoriei noastre aici și suntem mândri să aducem formula unică Action clienților români”.

Produse sustenabile și branduri proprii

Action colaborează cu 73 de mărci proprii, iar multe dintre produsele sale sunt realizate din materiale provenite din surse sustenabile. Bumbacul, lemnul și cacaua utilizate în produsele marca proprie sunt 100% certificate, iar uleiul de palmier din alimente, băuturi și lumânări provine, de asemenea, din surse sustenabile.

