Cât câștigă un salariat de la noul magazin Action pentru program part-time. Rivalul lui Pepco intră puternic pe piața retailului

Retailerul olandez Action, cunoscut pentru politica sa de prețuri reduse și mesajul „1.500 de produse sub 5 lei”, accelerează ritmul expansiunii pe piața locală. După inaugurările deja anunțate în Pitești, București, Cluj-Napoca, Arad și Oradea, compania caută acum personal pentru viitoarele unități din Bragadiru, Hunedoara și Râmnicu Vâlcea.

Ce salarii oferă Action

Conform ofertelor de angajare Action, veniturile variază în funcție de programul de lucru și oraș. În Hunedoara, un lucrător comercial part-time poate câștiga între 1.300 și 2.020 de lei net lunar, iar cei angajați full-time pornesc de la 2.850 de lei net. În Bragadiru, salariile sunt ușor mai ridicate: între 1.500 și 2.250 de lei pentru program redus și circa 3.150 de lei net pentru normă întreagă.

Pentru pozițiile de manager adjunct, Action oferă salarii între 3.900 și 4.200 de lei net, cu condiția ca aplicanții să aibă cel puțin un an de experiență în coordonare, preferabil în retail.

Beneficii suplimentare pentru angajați

Pachetul salarial este completat de 22 de zile de concediu anual, tichete de masă, abonament la o clinică privată și discount de 15% pentru achizițiile din magazinele rețelei.

Oficialii companiei subliniază că oferă „stabilitate și siguranță” într-o piață unde concurența directă cu Pepco și Kik devine tot mai intensă.