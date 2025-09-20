Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 13:52
de Filon Stan

Cât câștigă un salariat de la noul magazin Action pentru program part-time. Rivalul lui Pepco intră puternic pe piața retailului

Social
Cât câștigă un salariat de la noul magazin Action pentru program part-time. Rivalul lui Pepco intră puternic pe piața retailului
Action a intrat puternic pe piata din Romania. Ofera si joburi part-time

Retailerul olandez Action, cunoscut pentru politica sa de prețuri reduse și mesajul „1.500 de produse sub 5 lei”, accelerează ritmul expansiunii pe piața locală. După inaugurările deja anunțate în Pitești, București, Cluj-Napoca, Arad și Oradea, compania caută acum personal pentru viitoarele unități din Bragadiru, Hunedoara și Râmnicu Vâlcea.

Ce salarii oferă Action

Conform ofertelor de angajare Action, veniturile variază în funcție de programul de lucru și oraș. În Hunedoara, un lucrător comercial part-time poate câștiga între 1.300 și 2.020 de lei net lunar, iar cei angajați full-time pornesc de la 2.850 de lei net. În Bragadiru, salariile sunt ușor mai ridicate: între 1.500 și 2.250 de lei pentru program redus și circa 3.150 de lei net pentru normă întreagă.

Pentru pozițiile de manager adjunct, Action oferă salarii între 3.900 și 4.200 de lei net, cu condiția ca aplicanții să aibă cel puțin un an de experiență în coordonare, preferabil în retail.

Beneficii suplimentare pentru angajați

Pachetul salarial este completat de 22 de zile de concediu anual, tichete de masă, abonament la o clinică privată și discount de 15% pentru achizițiile din magazinele rețelei.

Oficialii companiei subliniază că oferă „stabilitate și siguranță” într-o piață unde concurența directă cu Pepco și Kik devine tot mai intensă.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Nu arunca frunzele de toamnă la gunoi. Iată cum le poți folosi pentru binele grădinii tale la iarnă
Nu arunca frunzele de toamnă la gunoi. Iată cum le poți folosi pentru binele grădinii tale la iarnă
Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?
Era în orice buzunar în anii 2000, acum valorează 7.000 de lei. De ce este mica monedă specială?
Ore de liniște la bloc în timpul săptămânii și în weekend: ce amenzi riști dacă nu le respecți. Ce prevede legea actuală
Ore de liniște la bloc în timpul săptămânii și în weekend: ce amenzi riști dacă nu le respecți. Ce prevede legea actuală
Dacă dau 1.000.000 $ pe „Viza de Aur” a lui Trump, devin cetățean american? Ce este de fapt aceasta și la ce ajută
Dacă dau 1.000.000 $ pe „Viza de Aur” a lui Trump, devin cetățean american? Ce este de fapt aceasta și la ce ajută
Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
Compozitorul Brett James a murit la 57 de ani, într-un accident aviatic
Trump pune taxă de 100.000 $ pentru viza de muncă H-1B și anunță „viza de aur” de 1 milion de dolari
Trump pune taxă de 100.000 $ pentru viza de muncă H-1B și anunță „viza de aur” de 1 milion de dolari
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
Singura creatură de pe pământ ce rămâne în viață chiar și după ce este arsă, înghețată la -200°C și nu moare nici în spațiu
Singura creatură de pe pământ ce rămâne în viață chiar și după ce este arsă, înghețată la -200°C și nu moare nici în spațiu
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul tarot pentru săptămâna 22-28 septembrie 2025. Cupidon stă la pândă pentru două zodii
Playtech Știri
Melania Trump, destăinuire neaşteptată. I-a spus lui Kate Middleton fără să îşi dea seama că se poate auzi: ”Îmi vine să nu mă mai întorc”
Playtech Știri
Toţi se aşteptau să îl vadă în faţa altarului. Artistul din România care a rupt brusc logodna de 5 ani
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...