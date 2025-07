Jocul Battlefield 6 îți arată cum ar fi lumea dacă NATO ar intra în conflict major. Când se lansează (VIDEO)

Electronic Arts pregătește terenul pentru prezentarea oficială a Battlefield 6, iar un teaser scurt al campaniei a fost publicat online, stârnind deja numeroase speculații.

Jocul, plasat într-un viitor apropiat, promite o poveste tensionată în care NATO se confruntă cu cel mai mare colaps din istoria sa, scrie IGN.

Conform imaginilor, baza alianței din Georgia este atacată, teritoriul britanic Gibraltar este invadat, iar secretarul general NATO este asasinat chiar în sediul din Bruxelles.

În spatele acestor evenimente se află o organizație necunoscută, numită Pax Armata, al cărei motto este „Protecția noastră, pacea voastră”.

Într-un viraj geopolitic dramatic, Franța și alte țări părăsesc NATO pentru a forma o nouă coaliție, iar titlurile de știri din universul jocului pun întrebarea dacă alianța nord-atlantică mai are viitor.

Teaserul se încheie cu tema muzicală clasică Battlefield, celebrul „dun dun dun dun dun”, care le-a oferit fanilor un val de nostalgie.

În teaser apare și logo-ul BF Studios, un grup de echipe reunit de EA pentru acest nou capitol al seriei. Din el fac parte studioul fondator DICE, echipa Ripple Effect din Los Angeles, Motive din Montreal (cunoscută pentru Dead Space Remake) și britanicii de la Criterion, cei care au lucrat la Need for Speed.

EA a ținut să menționeze că niciun producător de arme, vehicule militare sau echipamente nu este implicat sau sponsorizează jocul.

Deși detaliile oficiale sunt limitate, în ultimele luni au apărut scurgeri din playtesturi închise, care au confirmat un setting modern, cu bătălii intense, medii complet destructibile și o serie de îmbunătățiri pentru calitatea experienței. De asemenea, se pare că va exista și un mod battle royale, menit să extindă experiența multiplayer.

Battlefield 6 este programat pentru lansare în actualul an fiscal EA, ceea ce înseamnă că va fi disponibil până în martie 2026. Este foarte probabil ca în curând să aflăm o dată mai exactă.

Având parte de o poveste care explorează fragilitatea alianțelor internaționale și cu o atmosferă tensionată, acest nou titlu promite să readucă în prim-plan conflictul la scară globală, cu un nivel de realism și distrugere pe care fanii îl așteaptă de la serie.

