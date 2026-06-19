Patru elevi din Baia Mare au transformat Bătălia de la Rovine într-un joc video. Proiectul care ar putea schimba modul în care copiii învață istoria

Cum funcționează jocul creat de liceenii din Baia Mare

În poveste, un elev aflat la o oră obișnuită de istorie este transportat în trecut, chiar pe câmpul de luptă unde armata lui Mircea cel Bătrân se confruntă cu trupele otomane. De aici începe o misiune în care jucătorul trebuie să evite patrulele inamice, să descopere strategiile folosite de domnitorul român și să înțeleagă contextul istoric al evenimentelor.

La finalul aventurii, personajul revine în prezent și își testează cunoștințele printr-un quiz interactiv. Recompensa este una familiară oricărui elev: nota 10 și posibilitatea de a apăsa butonul „Începe recreația!”.

Tinerii au mizat pe ideea că informațiile sunt reținute mai ușor atunci când elevii participă activ la acțiune și nu doar memorează date și nume din manuale.

Premiul obținut după doar trei zile de muncă

Un detaliu care face proiectul și mai impresionant este faptul că jocul a fost realizat în numai trei zile. În acest timp, cei patru elevi au conceput povestea, au stabilit mecanicile de joc și au programat întreaga experiență.

Munca lor a fost răsplătită cu Premiul I la competiția națională „VIANU Game Jam” 2026, dedicată dezvoltării de jocuri educaționale și proiectelor inovatoare din domeniul tehnologiei.

Succesul obținut i-a adus și în atenția campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, inițiativă care promovează și sprijină tinerii cu rezultate remarcabile și idei cu impact pentru viitor.

Un model de educație inspirat din tendințele moderne

Proiectul realizat de liceenii din Baia Mare demonstrează că tehnologia poate deveni un instrument eficient de învățare. În locul memorării mecanice a datelor și evenimentelor, elevii pot descoperi istoria prin experiențe interactive care îi implică direct în acțiune.