Amenzile care îi așteaptă pe românii care campează pe plajele din Bulgaria. Controalele au început deja

Verificările sunt concentrate în special în apropierea plajelor și în zonele considerate protejate, unde legislația bulgară interzice astfel de activități. Autoritățile urmăresc respectarea măsurilor menite să protejeze mediul și să împiedice degradarea unor suprafețe sensibile de pe litoral.

Pentru turiștii care nu cunosc aceste reguli, vacanța se poate transforma rapid într-o experiență costisitoare. Oficialii bulgari atrag atenția că legislația este aplicată, iar încălcarea prevederilor poate duce la amenzi semnificative.

Dunele sunt printre principalele zone vizate

Una dintre cele mai importante probleme urmărite de autorități este camparea și parcarea pe dune. Aceste formațiuni naturale fac parte din zonele protejate ale litoralului și beneficiază de măsuri speciale de conservare.

Din acest motiv, amplasarea corturilor, a rulotelor sau parcarea autovehiculelor în astfel de locuri poate atrage sancțiuni. Controalele vizează exact aceste situații, iar echipele de verificare patrulează în mod regulat în zonele cunoscute pentru astfel de încălcări.

Turiștii care aleg să campeze în afara spațiilor special amenajate trebuie să țină cont de faptul că autoritățile monitorizează respectarea regulilor și intervin atunci când identifică nereguli. În special în sezonul turistic, verificările sunt o practică obișnuită pe litoralul bulgăresc.

Amenzile pot ajunge la aproximativ 2.500 de lei

Cei care sunt surprinși campând sau parcând în zonele protejate riscă sancțiuni financiare importante. Amenzile aplicate în astfel de situații sunt în jur de 2.500 de lei, potrivit Digi24.

Suma este suficient de mare pentru a afecta bugetul unei vacanțe, motiv pentru care turiștii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a alege un loc pentru campare. Regulile se aplică atât celor care folosesc corturi, cât și persoanelor care călătoresc cu rulote sau autorulote și decid să staționeze în locuri nepermise.