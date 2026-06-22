Amenzile care îi așteaptă pe românii care campează pe plajele din Bulgaria. Controalele au început deja
În fiecare sezon estival, litoralul bulgăresc atrage numeroși turiști români care aleg să își petreacă vacanța aproape de natură, inclusiv în rulote, autorulote sau corturi. Totuși, cei care intenționează să campeze în apropierea plajelor trebuie să fie atenți la regulile impuse de autoritățile din țara vecină, deoarece controalele au fost deja demarate, iar sancțiunile aplicate nu sunt deloc de neglijat.
Autoritățile bulgare verifică zonele de pe litoral
Pe litoralul din Bulgaria au început controalele care vizează respectarea regulilor privind camparea și parcarea în zonele protejate. Acțiunile sunt desfășurate periodic de autorități și urmăresc în special situațiile în care turiștii aleg să își amplaseze corturile sau să își lase vehiculele în locuri interzise.
Verificările sunt concentrate în special în apropierea plajelor și în zonele considerate protejate, unde legislația bulgară interzice astfel de activități. Autoritățile urmăresc respectarea măsurilor menite să protejeze mediul și să împiedice degradarea unor suprafețe sensibile de pe litoral.
Pentru turiștii care nu cunosc aceste reguli, vacanța se poate transforma rapid într-o experiență costisitoare. Oficialii bulgari atrag atenția că legislația este aplicată, iar încălcarea prevederilor poate duce la amenzi semnificative.
Dunele sunt printre principalele zone vizate
Una dintre cele mai importante probleme urmărite de autorități este camparea și parcarea pe dune. Aceste formațiuni naturale fac parte din zonele protejate ale litoralului și beneficiază de măsuri speciale de conservare.
Din acest motiv, amplasarea corturilor, a rulotelor sau parcarea autovehiculelor în astfel de locuri poate atrage sancțiuni. Controalele vizează exact aceste situații, iar echipele de verificare patrulează în mod regulat în zonele cunoscute pentru astfel de încălcări.
Turiștii care aleg să campeze în afara spațiilor special amenajate trebuie să țină cont de faptul că autoritățile monitorizează respectarea regulilor și intervin atunci când identifică nereguli. În special în sezonul turistic, verificările sunt o practică obișnuită pe litoralul bulgăresc.
Amenzile pot ajunge la aproximativ 2.500 de lei
Cei care sunt surprinși campând sau parcând în zonele protejate riscă sancțiuni financiare importante. Amenzile aplicate în astfel de situații sunt în jur de 2.500 de lei, potrivit Digi24.
Suma este suficient de mare pentru a afecta bugetul unei vacanțe, motiv pentru care turiștii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a alege un loc pentru campare. Regulile se aplică atât celor care folosesc corturi, cât și persoanelor care călătoresc cu rulote sau autorulote și decid să staționeze în locuri nepermise.
Autoritățile bulgare continuă să desfășoare controale speciale pe litoral, iar respectarea zonelor protejate rămâne una dintre prioritățile acestora. În consecință, turiștii care își planifică vacanța la mare în Bulgaria trebuie să acorde o atenție sporită locului în care aleg să campeze sau să parcheze, pentru a evita sancțiunile și eventualele probleme pe durata sejurului.
Controalele au început deja
Verificările sunt deja în desfășurare, iar autoritățile monitorizează în special plajele și zonele din apropierea acestora. Camparea și parcarea în perimetrele protejate reprezintă principalele aspecte urmărite în cadrul acestor acțiuni.
Pentru cei care aleg litoralul bulgăresc în această vară, respectarea regulilor locale este esențială. În lipsa acesteia, amenzile de aproximativ 2.500 de lei pot transforma rapid o vacanță relaxantă într-o cheltuială neașteptată.